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羊油麵線一碗20元！雲林羊肉湯飄香60多年　湯頭渾厚帶油脂香氣

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

雲林斗六市的「西市羊肉」在地飄香60多年，鄰近鎮西國小、太平老街，菜單提供炒羊肉、羊肉湯、羊肉爐等餐點，價格親民、口味實在，本店在雲林西市場裡，是不少人的斗六羊肉、斗六小吃、斗六羊肉湯、雲林羊肉好選擇，羊肉湯肉非常多，羊油麵線一碗只要20元，宵夜時段也吃得到。

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▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲西市羊肉距離雲林縣公車站－鎮西國小走路30秒、斗六車站走路10分鐘。

西市羊肉菜單

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

西市羊肉料理過程
由師傅一家所掌廚，據說本店為下午場，是西市場早班主理人妹妹所經營，今天一開門就前來，就看到老闆娘在熬煮湯頭，接著將溫體羊肉下鍋汆燙，麵線一樣由此所燙熟，熱炒則是師傅在炒鍋前大火爆炒。

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲調味料提供辣椒醬、辣豆瓣。

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

羊肉湯
有別於傳統的當歸羊肉湯，這裡走清湯的流派，湯頭渾厚帶油脂香氣，還有米酒的甘甜畫龍點睛，佐以薑絲去腥提香，羊肉據傳採以溫體羊肉，肉感扎實飽滿帶點嚼感，鮮甜滋味漫開在唇齒間。

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲沾附上醬汁別有風味，讓羊肉更有層次，以這個價格肉量誠意滿滿。

羊油麵線 20元
走遍台灣大小羊肉爐實在很難看到這種價位，有些名店光是白飯、麵線一份就要60元了，麵線份量不少，在羊肉湯鍋裡頭熬煮後，淋上羊油提出香氣，麵線煮得香Q彈牙，吸附上羊油滋味香氣十足，羊肉香氣與油脂感在口中越嚼越香。

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲我們把羊肉湯的羊肉撈出鋪上來，就是碗澎湃的羊肉麵線。

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

斗六太平老街

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲在地最早發展的區域，不僅保有當初的建築風格與人文氣息，現在不時有整片燈籠海非常有氛圍。

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼斗六西市羊油麵線一碗只要20元。（圖／部落客美熊提供）

西市羊肉

電話：0932－656－259
營業時間16：30－22：30
地址：雲林縣斗六市雲林路一段150號

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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