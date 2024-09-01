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蔥花霸氣灑滿煎台！台中無名燒餅加爆蔥辣酸菜　鹹豆漿打蛋香氣濃郁

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃亭詠

台中北區的精武路無名燒餅店是在地人氣眷村早餐店，提供燒餅、蛋餅、豆漿等餐點，份量十足、用料實在，距離台中市公車站精武雙十路口走路3分鐘，招牌的蛋糕組合更是必點，古早味蛋餅、飯糰等份量超多毫不手軟，內用還有蔥花可以自己加，超級佛心。

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精武路無名燒餅店在哪裡

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲燒餅店位於台中市北區精武路254號；精武路無名燒餅店距離台中市公車站精武雙十路口走路3分鐘，鄰近一中商圈。

燒餅店料理過程

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

料理過程各司其職，小小的一個早餐店，卻分為煎台區、燒餅區、烤爐等，蛋餅、肉排、蘿蔔糕等現點現煎，燒餅則是從烤爐烤出酥皮，接著在檯面上包入蔥花等各種配料。

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲多種食材一字排開，燒餅、油條現烤出爐。

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲調味料提供東泉辣椒醬、醬油、麻油、醋、榨菜、胡椒粉、蔥花、辣油、辣醬。

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲用餐環境不大。

餐點介紹

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

蛋糕組合

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲蛋糕組合指蛋餅＋蘿蔔糕的組合，蛋餅不是連鎖早餐那種冷凍餅皮，也非傳統的麵糊蛋餅，而是眷村味的手擀餅皮。

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲外皮煎得香酥份量十足，淋上蒜味醬油膏，蛋香與麵皮在口中越嚼越香。

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲蘿蔔糕也是搭配上蒜味醬，外皮香酥裡頭綿密。

燒餅油條加蔥花蛋

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

這裡的燒餅組合相當多樣，可以純粹的加油條，也可以加肉排、荷包蛋、蔥花蛋、起司甚至是雙肉排與半根油條。

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲加蔥加辣加酸菜通通都加，裡頭的辣酸菜給好給滿，爆量蔥花塞好塞滿，燒餅吃起來外酥內軟，再來就是感受到油條的酥脆，酸菜的脆爽鹹香與蔥花的辛香感。

鹹豆漿打蛋

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲鹹豆漿加蛋裡頭還有油條丁與蔥花提出香氣，滋味醇厚帶豆香氣，蔥花與辣椒搭配起來好驚喜，油條丁的酥感與豆皮的水嫩挺不賴。

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲九層塔蛋看起來完全不偷工減料，一份只要25元也太佛心，九層塔給好給滿。

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

▲▼台中燒餅精武路無名燒餅店，蔥花酸菜辣椒通通加爆不加價，內用還有蔥花任你加。（圖／美熊提供）

精武路無名燒餅店

地址：台中市北區精武路254號
電話：（04）2213－6881
營業時間：05：45－10：45（周四公休）

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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