斗六西市場飄香30年！南部派雞絲飯淋上肉燥　一碗蒸蛋竟只賣15元

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者邵筱鈞

雲林縣斗六市的「斗六西市場姐妹麵攤」在地飄香30多年，位於斗六西市場的店面，菜單提供肉羹湯、炒米粉及什錦麵、胎哥麵等餐點，交通鄰近斗六車站，價格親民、口味實在，在興北街上是不少人的斗六車站美食、小吃麵攤或西市場美食的好選擇。

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斗六西市場姐妹麵攤 簡介

雲林麵食斗六西市場姐妹麵攤被鄉親直呼「最在地的那種價格便宜又好吃」，早上是姐姐下午是妹妹而得名，藏身在地市場蒸蛋一顆只賣15元。

斗六西市場姐妹麵攤 位置

斗六西市場姐妹麵攤在哪裡，距離雲林縣公車站「斗六」走路2分鐘，距離斗六車站、太平老街走路約5分鐘，周邊有鴨香寶烤鴨、西市羊肉、吳記肉圓、阿賜豬腳飯、老街碗粿、凹凸咖啡館、西市場巷仔口麵店、中正路蕃薯仔炊飯、金塗小吃肉羹魯肉飯、大崙肉圓、西市場木火便當、吳師傅燒臘三寶飯、鄧肉圓等餐飲場所。

斗六西市場姐妹麵攤 價目表

斗六西市場姐妹麵攤菜單提供飯、粥、麵、羹、湯類、小菜等種類，飯類提供滷肉飯、雞肉飯、魚鬆飯，粥提供豬肝粥、什錦粥、虱目魚粥、海鮮粥、花枝粥、蚵仔粥，麵提供乾麵、雞絲湯麵、湯麵、炒米粉、豬肝麵、什錦麵、虱目魚麵、海鮮麵、花枝麵、蚵仔麵，羹提供肉羹、花枝羹，可以選擇純羹，也可以選擇麵、飯來搭配，湯類提供蒸蛋、魚丸湯、綜合湯、豬肝湯、肝連湯、粉腸湯、花枝湯、虱目魚湯、蚵仔湯、A菜湯、A菜豬肝湯、什錦湯、海鮮湯，小菜提供燙青菜、滷物等餐點，麵條可以選擇黃麵、米粉、粄條、雞絲麵。

▲斗六西市場姐妹麵攤2024菜單。

斗六西市場姐妹麵攤 餐點推薦

這次來到了雲林斗六找美食，前往斗六西市場姐妹麵攤吃午餐，在斗六西市場姐妹麵攤點了蒸蛋、雞絲飯、肉羹，斗六西市場姐妹麵攤算是經典的市場麵攤，從騎樓下搬遷到現今的店面，內用提供風扇與紙巾。

蒸蛋

斗六西市場姐妹麵攤的蒸蛋價格超佛心，一份蒸蛋只要15元，比不少餐廳一顆荷包蛋25元划算不少，上頭妝點瘦肉燥與油蔥酥提香，蛋感滑潤軟嫩入口即化，蛋香氣在舌尖瀰漫開來，單吃很涮嘴搭配白飯也挺般配。

雞絲飯

斗六西市場姐妹麵攤的雞絲飯算是南部流派的雞絲飯，這裡的雞絲飯跟高雄肉絲飯一樣附有肉燥，不僅份量十足，配料更是誠意滿滿，滷肉鹹香感帶些微甜味，肥肉大於瘦肉但是沒有台南帶皮肉丁那麼肥，雞肉絲鹹香入味而不乾柴。

肉羹

肉羹也是不少人的心頭好，以柴魚湯頭為基底，佐以乾香菇、筍絲、蛋花來做提味，肉塊給得不少，綴飾以香菜增添辛香感，整體的酸甜感挺開胃。

斗六西市場姐妹麵攤



地址：雲林縣斗六市興北街11號

電話：0933－578－991

營業時間：08：30－18：30

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