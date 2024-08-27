ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

板橋超狂CP值牛排館！最便宜280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

在地鄉民封為板橋最高CP值「傳品牛排板橋店」，不分平假日每到用餐時間排隊人潮都很多，沙拉吧吃到飽只要280元不收服務費，自助吧有熱炒、炸雞、海鮮、炸物、冷盤、水果、飲料、冰淇淋等等，想吃建議可以避開正餐時間，比較不會那麼多人，趕緊來跟大家開箱。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

傳品牛排板橋店在哪裡

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲出捷運板橋府中站1號出口走路大約要6分鐘就能抵達。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

傳品牛排板橋店營業時間
營業時間從11點半到晚上9點半，聽在地朋友說假日用餐時間通常都會排隊，平日來吃則是人潮比較沒有那麼多，避開正餐時間人則是會相對少了點。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

傳品牛排板橋店菜單

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲用餐時間限90分鐘，最便宜點沙拉吧只要280元，排餐其實也不貴，重點還沒有收服務費。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲外帶菜單。

傳品牛排板橋店用餐環境
用餐環境進門就能看到自助沙拉吧，前面和後面都會有座位區，座位大多是兩位到四位的座位，人多的話則是會感覺有點擁擠。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

傳品牛排板橋店自助吧
傳說老闆是熱炒店出身，所以自助吧菜色都會輪替，建議可以夾點少量的試試口味，通常沒有多久就會出菜色以及補菜。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲居然有螃蟹吃到飽，幾乎每桌每個人都會夾個幾隻螃蟹來吃。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲就連烤鴨也出現在自助吧裡面，而且很受歡迎沒多久就被夾光光了。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲現炸炸雞超受歡迎，只要是上菜就是秒殺搶光，建議炸雞趁熱吃很不錯。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲最讓我驚豔的還有炒麵，而且還是牛肉炒麵，裡面有牛肉塊超大氣的。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲生菜沙拉區上面還有整排炸物，有雞塊、甜不辣、地瓜等等，整條炸魚疊高高。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲這區則有冷菜開胃小菜，上牛排之前可以先來吃開胃小菜，旁邊有整鍋的麻辣鴨血。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲飲料區這裡有可樂機、冰沙、果汁、咖啡等等，還有馬玉山飲品飲料機。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲這區有餐包、吐司、濃湯，餐包提供的是鹹奶油餐包，吐司旁邊有蒜醬可以抹，冰淇淋則是有4種口味可以選擇。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

▲小編還點了份豬排來吃，說真的是走粗飽路線，雖然菜色沒有我家牛排那麼多，但這價錢來說沒啥好挑剔。

▲▼高CP值板橋牛排自助吧吃到飽只要280元。（圖／部落客Darren提供）

傳品牛排板橋店

地址：220新北市板橋區館前東路23號
電話：02－2958－0708
營業時間：11：30－21：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►油雞「果凍外皮」超嫩！三重小店專賣油雞撈麵　加碼藥膳湯喝到飽
►晴光市場最強滷肉飯！30多年老字號　得過亞洲50最佳餐廳亞洲之粹
►可以吃的金紙＆金元寶！基隆50年老餅店限定版　拜完還能吃最環保

關鍵字： 傳品牛排板橋店 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

無敵大迴轉「豚跳分隔島」　前車目擊嚇傻：X！後面撞掉

推薦閱讀

只要150元！宜蘭「秘境泳池」爽玩3層樓高滑水道、瀑布溜滑梯

只要150元！宜蘭「秘境泳池」爽玩3層樓高滑水道、瀑布溜滑梯

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱　飲料暢飲、雜誌漫畫免費看

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱　飲料暢飲、雜誌漫畫免費看

超佛「地中海料理」吃到飽只要329元！自助吧近20道料理無限供應

超佛「地中海料理」吃到飽只要329元！自助吧近20道料理無限供應

中和新發現隱藏美食！沒招牌路邊攤「油飯飯糰」超實在飽足感滿分

中和新發現隱藏美食！沒招牌路邊攤「油飯飯糰」超實在飽足感滿分

隱藏版免門票景點！鏤空設計神秘教堂

隱藏版免門票景點！鏤空設計神秘教堂

Ｍia C’bon獲選米其林生鮮合作夥伴

Ｍia C’bon獲選米其林生鮮合作夥伴

不斷更新／《2024台灣米其林指南》摘星名單

不斷更新／《2024台灣米其林指南》摘星名單

竹子湖新玩法！騎電輔車環火山一日遊

竹子湖新玩法！騎電輔車環火山一日遊

花蓮文化幣再加碼「1.6萬人可領」

花蓮文化幣再加碼「1.6萬人可領」

全家吃早餐抽5萬！繳學費送姓名貼

全家吃早餐抽5萬！繳學費送姓名貼

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

萬華70年肉圓老店搬新家！

五桐號全品項免費加料限時21天搶！

Google評價4.4！肉餡豐富的絕品湯包

大苑子「酪梨系列」重磅回歸！

和牛漢堡排吃到飽　晶華栢麗廳9／13起連10天「餐檯升級不加價」

北部飯店貼「海灘猛男照」逾2萬人按讚

不斷更新／《2024台灣米其林指南》摘星名單

280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

台灣米其林指南星級名單下午2點公布

熱門行程

最新新聞更多

隱藏版免門票景點！鏤空設計神秘教堂

Ｍia C’bon獲選米其林生鮮合作夥伴

不斷更新／《2024台灣米其林指南》摘星名單

竹子湖新玩法！騎電輔車環火山一日遊

花蓮文化幣再加碼「1.6萬人可領」

全家吃早餐抽5萬！繳學費送姓名貼

280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

訂閱制旅宿興起！繳年費無限次住飯店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366