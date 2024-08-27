板橋超狂CP值牛排館！最便宜280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

在地鄉民封為板橋最高CP值「傳品牛排板橋店」，不分平假日每到用餐時間排隊人潮都很多，沙拉吧吃到飽只要280元不收服務費，自助吧有熱炒、炸雞、海鮮、炸物、冷盤、水果、飲料、冰淇淋等等，想吃建議可以避開正餐時間，比較不會那麼多人，趕緊來跟大家開箱。

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傳品牛排板橋店在哪裡

▲出捷運板橋府中站1號出口走路大約要6分鐘就能抵達。

傳品牛排板橋店營業時間

營業時間從11點半到晚上9點半，聽在地朋友說假日用餐時間通常都會排隊，平日來吃則是人潮比較沒有那麼多，避開正餐時間人則是會相對少了點。

傳品牛排板橋店菜單

▲用餐時間限90分鐘，最便宜點沙拉吧只要280元，排餐其實也不貴，重點還沒有收服務費。

▲外帶菜單。

傳品牛排板橋店用餐環境

用餐環境進門就能看到自助沙拉吧，前面和後面都會有座位區，座位大多是兩位到四位的座位，人多的話則是會感覺有點擁擠。



傳品牛排板橋店自助吧

傳說老闆是熱炒店出身，所以自助吧菜色都會輪替，建議可以夾點少量的試試口味，通常沒有多久就會出菜色以及補菜。

▲居然有螃蟹吃到飽，幾乎每桌每個人都會夾個幾隻螃蟹來吃。

▲就連烤鴨也出現在自助吧裡面，而且很受歡迎沒多久就被夾光光了。

▲現炸炸雞超受歡迎，只要是上菜就是秒殺搶光，建議炸雞趁熱吃很不錯。

▲最讓我驚豔的還有炒麵，而且還是牛肉炒麵，裡面有牛肉塊超大氣的。

▲生菜沙拉區上面還有整排炸物，有雞塊、甜不辣、地瓜等等，整條炸魚疊高高。

▲這區則有冷菜開胃小菜，上牛排之前可以先來吃開胃小菜，旁邊有整鍋的麻辣鴨血。

▲飲料區這裡有可樂機、冰沙、果汁、咖啡等等，還有馬玉山飲品飲料機。

▲這區有餐包、吐司、濃湯，餐包提供的是鹹奶油餐包，吐司旁邊有蒜醬可以抹，冰淇淋則是有4種口味可以選擇。

▲小編還點了份豬排來吃，說真的是走粗飽路線，雖然菜色沒有我家牛排那麼多，但這價錢來說沒啥好挑剔。

傳品牛排板橋店

地址：220新北市板橋區館前東路23號

電話：02－2958－0708

營業時間：11：30－21：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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