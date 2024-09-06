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萬華人愛店！隱藏豆漿燒餅早上10點打烊　靈魂辣椒菜脯是美味關鍵

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

萬華隱藏在巷弄的豆漿燒餅，沒有店名也沒有招牌的萬華早餐老店，也有鄉民直接稱為環河南路豆漿燒餅店，在分享三姐鵝肉的時候，就有粉絲提到旁邊的豆漿燒餅店，只不過早上10點就打烊，放在口袋名單很久，真的想吃就一大早來插旗了。

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萬華豆漿燒餅店位置

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

▲出捷運龍山寺站走路不到10分鐘就可以抵達，旁邊還有羅家擔仔麵以及三姐鵝肉。

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

萬華豆漿燒餅店營業時間

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

▲燒餅4點半開賣，飯糰5點開賣，包子5點半開賣。

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

萬華豆漿燒餅店用餐環境

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

▲用餐座位就在舊住宅區騎樓下，這個位置算是在巷弄裡頭，除了在地人之外，應該很難會發現。

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

萬華豆漿燒餅店菜單

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

▲可以看到現場製作燒餅油條，店員不停在炸油條以及有許多燒餅，在地人點餐都會直接說要一套，就是燒餅加油條。

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

▲店內的辣椒菜脯是靈魂，記得一定要加。

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

▲點了蛋餅、燒餅加油條、無糖豆漿，飯糰以及包子也很受歡迎。

蛋餅
如果你是蛋餅控一定吃看看他們家的蛋餅，重點一定要加辣椒菜脯，蛋餅上桌就要趁熱吃，蛋餅吃起來酥香微脆，搭配上辣椒菜脯整個好吃度大提升。

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

燒餅油條
在地人幾乎都會點的一套就是燒餅油條，招牌燒餅現場吃微酥，油條帶點嚼感，建議最好能內用現場就現場吃，因為通常帶回家就會比較沒那麼酥脆，樹小編在現場還看到連吃燒餅油條也要加一下辣椒菜脯，只能說他們的辣椒菜脯很加分。

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼萬華無招牌豆漿燒餅店。（圖／部落客Darren提供）

豆漿燒餅店

地址：108台北市萬華區環河南路二段125巷5號
電話：09－3032－2901
營業時間：04：30－10：30（周二三公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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