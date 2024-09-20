必點香甜玫瑰包太讓人驚豔！75年老江浙菜館　小籠包炸鮮香湯汁

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

台灣大道上這家「沁園春」，是連年獲得米其林必比登推薦的台中美食，菜單菜色相當多元，推薦必點小籠湯包、玫瑰包，但幾乎每道料理點心的評價都很好，1949年開業至今已有75年歷史，不少政商名流都曾經來過，建議多找點人來才能吃到更多招牌菜色。

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沁園春創始店位置

「沁園春創始店」地址位在台中市中區臺灣大道一段129號、靠近繼光街，距離台中火車站蠻近的，大約步行500公尺、7分鐘左右即可抵達，開車騎車前往的話，路邊停車位不算太難找，除了這家創始店外，台中LaLaport五樓還有另一家「沁園春 LaLaport台中店」分店，評價都還不錯，大家就近選一家吃即可。

朝聖沁園春創始店

有著本店迷思的我，初訪當然是選擇，老店創立於1949年，至今已有75年歷史，源自無錫蔣家的真味細活，傳承江浙菜與上海菜的一脈特色，「沁園春」是由當年中央研究院士吳稚暉先生命名並親筆題字，將詠懷作詩的文人雅宴所感受到的舒暢，比擬團聚分享的美饌饗宴一樣沁入心脾。

▲很多政商名流都曾是座上賓，光從這充滿年代感的舊照片就可見一斑，從2020年開始，已連續四年獲得台中米其林必比登推薦，也曾靠著「扁尖腐衣」榮獲500盤推薦。

沁園春創始店須提前訂位

生意非常好，即使是平日也都建議提前訂位，我們這天沒有訂位，經過附近臨時起意走進來吃，幸運的剛好剩最後一張空的桌子，其他不是已坐了人就是已被預約，後面好幾組客人進來都被告知客滿，大家還是先訂位好再來吃最為保險。

沁園春創始店菜單

menu價格需加收一成服務費，菜色不僅多元也很多樣，初訪者一時間還真不知該從何點起，可以請店家推薦招牌菜，或是從上海傳統點心、江浙傳統主食點起。

沁園春創始店桌菜菜單

▲人多一點真的會比較好點餐。

▲我們這天只有兩人用餐，店家推薦可以從這一排的上海傳統點心點起，都是店裡自認必點招牌菜。

▲不用額外收茶資，提供的居然還是台茶18號紅玉紅茶，帶有紅玉紅茶獨特的甘甜感，完全不會澀口非常好喝，很快就喝完一壺、再續一壺。

小籠包－230元

小籠包可說是每位客人來的必點菜色，均是純手工製作、現點現蒸，小籠包皮的厚薄度控制得恰到好處，不會一夾就破，可以牢牢鎖住鮮美湯汁，吃的時候建議一定要拿支湯匙，因為一咬下去可是會爆漿的啊，不用湯匙接著就浪費這麼棒的精華了。

▲小籠包看起來和其他店差不多，沒想到有著吃下一口就讓我發出驚嘆聲的美味。

▲麵皮有著帶Q的討喜口感，以豬後腿肉製成的內餡鮮甜無比。

▲肉味夠、但不會膩，每樣食材、調味的比例都控制得近乎完美，我私心覺得比鼎泰豐還要好吃（鼎泰豐肉味太重比較不合我口味）。

清燉牛肉湯麵－240元

點餐時聽店員的解說，感覺牛肉麵不像是現場製作，而是再加熱還原的，這天同行朋友實在太想吃牛肉麵，便決定義無反顧點下去，味道也確實還不錯，只是我覺得菜單上似乎有更多更值得點的餐點，像是雪菜肉絲年糕、排骨蛋炒飯之類的。

▲牛肉給得很多塊，還算是對得起這個售價，我覺得口感稍微硬了點，但朋友表示還可以，這點就比較見仁見智了。

▲清燉湯頭有著蔬菜甜感，我最喜歡的是他的麵條，Q中帶有彈性嚼勁，吃一口就知道厲害，想必其他麵食料理也很值得期待。

玫瑰包－65元

菜單另一個必點招牌，還有全台少見的玫瑰包，內餡以豬板油與糖漬三年有機玫瑰醬製成，味道又香又甜十分特別，包子皮的口感也很棒，原本還以為玫瑰包的組合會很奇怪，點餐時還有點猶豫該不該點，事實證明真的是必點，很好吃。

整體感想

這天僅嘗試了幾道菜，就能完全感受美味真實力，之後肯定要再多找點人來吃飯，才有辦法多點些招牌菜色，好多料理光看就覺得肯定好吃，再次建議大家想吃「沁園春創始店」還是提早訂位比較保險，電話訂位或是線上訂位都很方便。

沁園春創始店

地址：台中市中區台灣大道一段129號

電話：04－2220－0735

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00

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