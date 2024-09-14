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調酒控激推！中山區4.8星海島風酒吧　招牌「茶味特調」一喝上癮

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃是瑀

捷運中山國小站附近林森北路上這家「iSLA #612」，是很有特色的南洋海島渡假風格酒吧，原創調酒不僅好喝視覺效果更是滿分，舒適的座位區規劃，很適合下班後放鬆小酌喝一杯，店家有提供場地租借、派對包場、慶生求婚等主題需求，要客製化酒單菜單也完全沒問題！

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iSLA #612裝潢
整體設計圍繞著南洋海島渡假風，營造出輕鬆愉快的自在氛圍，這裡有提供訂位服務，建議大家還是提前上網訂位好再來較為保險，我們這天是平日晚上剛開店沒多久就抵達，等到要離開時已經快坐滿了，越晚生意越好，如果有場地租借、派對包場、慶生求婚等主題活動的需求，也能提前與店家討論，想要客製化酒單、菜單也完全沒問題。

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▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

iSLA #612菜單
店家不定期會更新一些新菜色，喝的有iSLA特調、經典調酒、啤酒、Shots、無酒精飲料，搭配炸物、千層麵、披薩、冷盤等餐點。

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲來iSLA 的客人，大多都是為了小酌而來。

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲推薦大家可以點iSLA特調，都是只有來這裡才能喝到的原創調酒。

Dude紅茶莓果－380元（伯爵Gin／蔓越莓／黑醋栗）
如果你跟我一樣，很喜歡茶味調酒的話，肯定會很喜歡這杯，鼻子湊近一聞就能嗅到茶葉清香，喝下一口更能感受濃郁茶感，交織莓果的酸甜感，風味相當多層次。

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

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▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

Molly烏龍茶水蜜桃－380元（烏龍Gin／水蜜桃／柑橘）
水蜜桃與柑橘汁交織出酸酸甜甜好滋味，是一杯非常適合夏天飲用的消暑調酒，這間的調酒入口時的酒感都不會太重，風味平衡而順口，女孩子應該都會很喜歡。

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

Zoey鳳梨－380元（鳳梨／萊姆酒／梅酒／氣泡水）
充滿熱帶水果風味的調酒，甜感在梅酒的平衡下，喝來不會太過甜膩，調酒可以搭配上頭鳳梨果乾一起食用，也是一杯十分消暑的夏日調酒飲品。

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

Fiancee奶酒－380元（鮮奶／貝禮詩／巧克力） 喝來很像是帶有奶泡的巧克力牛奶，每種元素之間融合得相當好，可以選擇要加巧克力或榛果，我們是選巧克力，大家都覺得組合很搭、很好喝。

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

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▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

嚴選廣島生蠔－150元／顆
廣島生蠔也是店家菜單招牌之一，可以單顆買相當貼心，生蠔走得就是一種新鮮度的直球對決，只要新鮮度有夠，完全不用多餘調味，擠點檸檬就很好吃了。

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

酥脆薯條－150元

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲一群人喝酒小酌，可以點份酥脆薯條邊聊天邊搭配著吃。

炸蝦球－250元

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲炸蝦球裡頭吃得到彈牙蝦仁，與塔塔醬的組合最為經典。

重乳酪牛肉千層麵－250元
想吃點東西的人，店家目前有供應千層麵、披薩兩種選擇，但份量都比較偏精緻，主要是讓你有點餓時解解饞，不走很正統餐酒館規格的路線，番茄牛肉醬與濃郁乳酪的結合實在銷魂。

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

泡菜豬肉披薩－250元

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲泡菜豬肉是店家推薦，店內披薩的人氣王口味。

青醬菇菇披薩－250元

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

▲青醬菇菇披薩是素食者也能吃的餐點，可見店家在餐點設計上的細心。

心得感想
我們都很喜歡iSLA #612的空間，可以坐在沙發上聊天小酌真的好放鬆，調酒皆有著不錯水準，尤其茶味調酒的表現，茶香夠、風味也平衡，在捷運中山國小站附近想要找一家質感酒吧放鬆一下，「iSLA #612」是可以推薦的不錯選擇。

▲▼南洋風格酒吧登場！原創調酒＆舒適座位區　成為放鬆小酌最佳選擇。（圖／周花花攝）

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iSLA #612

地址：台北市中山區林森北路612號1F
電話：（02）－2595－5461
營業時間：18：30－02：00

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