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日本「第一美溪」朝聖攻略＆交通方式詳解！傳說中的飛天糰子必嚐

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

有著日本第一美溪盛名的嚴美溪，除了是東北春天賞櫻、秋天賞楓名所外，郭公屋飛天糰子更是有名。從仙台、盛岡出發過來，搭新幹線到一之關站再轉公車，交通方式蠻方便的，即使沒有開車自駕也到得了。為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊！

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JR pass東日本鐵路周遊券（東北地區）
到日本東北地區旅行，強烈建議買一張JR pass，可於14天內任選5天使用，新幹線搭到飽就很划算了。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

前往嚴美溪交通方式：
無論從仙台、盛岡出發，都是先搭東北新幹線到「一之關站」，車程時間皆大約40分鐘。若拖著大型行李需要寄物的話，「一之關站」內、外都有很多寄物櫃，價格落在400円－600円間，沒有漲價還是很親民的價格。新幹線抵達「一之關站」後，走至西口出站改搭公車。

可以搭乘的巴士如下：
須川温泉線：一関駅前－厳美渓－瑞山－須川温泉 （時刻表點此查詢
厳美渓線／瑞山線：一関駅前－一関市役所前－岩手病院前－厳美渓－山谷－本寺－瑞山。 （時刻表點此查詢：平日假日)

車程時間約21分鐘，單程費用為500円：
由於巴士班次不多，大約一小時才一班車，大家出發前要先查好往返的時刻表，才不會花太多時間在等車上面。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

嚴美溪簡介
有著「日本第一美溪」之稱的嚴美溪，一下公車即可抵達。此處規劃兩條步行步道，短的那條約步行30分鐘，長的則是70分鐘。我走了短的那條，但時間花費時間不到30分鐘，從下車處的「天工橋」出發，往左邊沿著溪水走到「御覽場橋」，繞一圈而已是非常輕鬆的路線。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

嚴美溪成因
嚴美溪是由發源自栗駒山的磐井川，所侵蝕而成的全長兩公里峽谷，順著溪水的兩岸，有著許多奇岩怪石。春天櫻花盛開、夏天一片翠綠，秋天來訪則有紅葉可看，一年四季不同之美。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲小小一條「御覽場橋」，走過時的晃動幅度不比想像中大。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲走過「御覽場橋」還有一座「溫泉神社」，時間充裕又有興趣的人，可以入內參觀參拜。

郭公屋飛天糰子
走完嚴美溪步道後，接著來到郭公屋品嚐傳說中的飛天糰子。比起嚴美溪，郭公屋的知名度好像更高，連「一之關站」的紀念章之一，都是刻上郭公屋的圖樣。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

郭公飛天糰子營業資訊
其實要從嚴美溪公園走到對街郭公屋本店，路程不會太遠，但郭公屋有趣的就是隔著嚴美溪，把糰子放在竹簍內，「飛天」送至對岸來，遊客們無不搶著拍照，歡樂笑聲遠在橋上就聽得到。

地址：岩手県 一関市 厳美町 字滝ノ上211
電話：0191－29－2031
營業時間：9：00－15：00（冬季休業）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲步道在天工橋過來左手邊，郭公屋糰子則在右手邊，兩者沒有在一塊，但相距不遠。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲郭公屋購買方式是一份糰子500円，將零錢準備好，放置竹簍中，然後用槌子輕敲木板三下，店員就會用繩索拉回籃子。

台日友好象徵
如果有準備小紙條，寫上你是台灣人的話，送過來的竹簍中，就會插上台灣、日本的國旗，完全就是台日友好的表率！這天來的時候，剛好前面是一團台灣旅行團，所以連郭公屋窗口都擺上兩面大大的台灣國旗，真的相當有趣。

即使是日本人也玩的不亦樂乎，就知道郭公屋的魅力所在；加上糰子一份500円還附茶挺便宜的，所以幾乎每個來到嚴美溪的遊客都會「玩」上一份。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲內含三串糰子，分別是醬油、芝麻、紅豆三種口味。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲雖說郭公屋飛天糰子的趣味性質較多，但糰子的味道可一點都不馬虎。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲Tabelog分數有3.57分，甜度稍高、配著茶一起吃剛剛好。

▲▼為岩手縣兼具自然美景、娛樂趣味的景點，周邊景點也很豐富，可以安排個岩手半日遊、岩手一日遊。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲之後有於夏天再訪嚴美溪，盛夏的翠綠景緻也很漂亮。

結論
嚴美溪步道走走拍拍照，再「玩」份郭公屋飛天糰子，停留時間約一個小時，差不多剛好接上回程巴士回「一之關站」，或者繼續搭公車前往其他附近景點：達谷窟毘沙門堂、中尊寺、毛越寺，再從「平泉站」回程也行；下午還能接猊鼻溪遊船。記得要先在台灣買張「JR pass東日本鐵路周遊券（東北地區）」，自由行在東北玩才能省下交通費。

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