開箱曼谷機場Miracle Lounge貴賓室！使用資格＆餐點分享一次看

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▲泰國曼谷Miracle Lounge機場貴賓室，JCB白金卡、龍騰卡都可以免費使用。

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

曼谷機場貴賓室Miracle Lounge，這天一個人從曼谷素汪納普機場要回台灣，Check in之後離登機時間還有半個多小時，所以就直接到曼谷機場Miracle Lounge貴賓室報到，曼谷Miracle Lounge貴賓室只要持PP卡、龍騰卡和JCB白金卡都可以免費使用，如果沒有信用卡的也可以付費使用。

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曼谷素汪納普機場機場貴賓室

曼谷機場貴賓室在哪裡

如果有使用貴賓室需求的朋友，只要在機場裡仔細看一下Airline Lounges就可以了，但記得不要離候機室太遠，否則來回還要浪費很多時間。

Miracle Lounge 營業時間

▲這天沒有特意找要去哪一個Miracle Lounge，只覺得離我的候機室近就去哪個，去的是國際離境大廳3樓第2座，設施比較簡單一點。

▲這個就是Miracle Lounge的正門，持護照、登機證和信用卡就可以了。

Miracle Lounge 貴賓室進入資格

JCB 白金卡Platinum （含）以上卡：極緻卡Eternity、尊緻卡Grand、晶緻卡Precious 等、新貴通 Priority Pass、龍騰卡 Dragon Pass，以及部份航空商務艙的機票。

Miracle Lounge 環境介紹

▲這個Miracle Lounge貴賓室不算大，當天大概早上11點多，使用的人也不算多。

Miracle Lounge 餐點介紹

▲飲料的選擇性還滿多的，咖啡、茶、氣泡飲和礦泉水等，而且還有冰淇淋。

▲另外還有各式的酒和甜點。

▲穀麥類、麵包、三明治、果汁和零食餅乾也都有。

▲中間這個區塊是以熱食為主，種類不多。

▲看到的都是以早餐的餐點為主，唯一想吃的就是炒飯。

▲後來只拿了這些東西。

Miracle Lounge 整體評論

Miracle Lounge一個人是可以免費使用兩個小時的，這天（3F第二座）的貴賓室算是小而美小而巧，沒有電腦室和淋浴空間，這天只求方便，隨便坐著休息，如果有淋浴需求的可能就要找（Bangkok Suvarnabhumi Intl） 曼谷素萬那普國際機場另外的Mircale Lounge。

飛天璇

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