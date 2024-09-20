一碗500日圓拉麵十年未漲過價！北海道「札幌赤星」人氣店開箱

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

北海道的札幌拉麵是日本三大拉麵之一，和福島的喜多方拉麵還有福岡的博多拉麵齊名，這次北海道自由行第一間吃的就是拉麵札幌赤星，我也順利解鎖了日本三大拉麵，拉麵札幌赤星主要提供醬油、鹽味和味噌三種口味的拉麵，最受歡迎的就是醬油拉麵，最厲害的是他們創業至今十幾年都維持一碗500日圓的價格，從未調漲。

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拉麵札幌赤星地址

位於薄野地區，在狸小路七目丁的地方，這裡本來就是札幌拉麵的一級戰區，真的是走幾步路就有一間名店，在這麼多強敵環繞的情況下，拉麵札幌赤星在Google Ｍap和Tabelog的排名都很前面，真的不簡單。

拉麵札幌赤星菜單

點餐的地方在外面的機器，自己投幣點餐，拉麵札幌赤星的特色之一是拉麵只要500日圓（約只要100元台幣）就能吃到，而且開業十幾年都沒漲價。



拉麵札幌赤星環境

點好餐之後進到裡面把票券拿給老闆，結果我點完才發現我忘了點蛋，現場直接跟老闆講也是可以的，裡面座位區真的就只有這樣，板前一整排的位子，目測坐滿大概也只能容納十個人，還好拉麵這種東西翻桌率快，一輪大概也不用半小時。

▲日本的冰水文化，不管天氣有多冷，外面下著雨，一樣是冰水就對了。

▲看到門上的貼紙才知道原來拉麵札幌赤星是攜程美食林推薦的。

▲桌子前面有一籃的調味料，最特別的是右手邊的鯖魚蒜味粉，是店家自己特製的。

拉麵札幌赤星餐點

▲我們的麵來了，因為老闆都是現點現煮，其實等了有點久。

醬油拉麵

湯頭喝起來蠻濃郁的，但是又不會死鹹，麵條使用的是中粗的捲曲麵，口感軟硬適中，碗裡面有麵麩、筍乾，此外還有叉燒肉。

▲我們還加點了蛋和海苔，結果海苔給得好狂。

赤玉拉麵

敢吃辣的可以試試這碗赤玉， 辣味增加有在吃擔擔麵的錯覺，湯頭又比醬油口味的來得更濃郁一些，喝起來有海鮮風味帶著味噌香氣，辣度也有出來，叉燒肉似乎比小櫻桃那碗還大一點，其實是因為她那碗有兩塊，我這碗只有一塊叉燒肉。

▲我點的是赤玉拉麵，以味噌湯頭為主，裡面還有加一匙雞肉末製作的麻辣口味調味料，看起來紅紅的。

▲叉燒肉看起來好像有點柴，事實上還蠻好吃的，口感軟而不爛，而且很入味，是好吃的。

整體心得

蛋都是我們自己加點的，為了補充蛋白質才點的，因為在日本這段期間，每餐都是大量的澱粉，超罪過，不得不說這個蛋真的是好吃，熟度很剛好，我們不太會講日文，老闆也不太會講英文，但是態度還不錯，讓我們覺得很溫暖。

▲吃完要離開的時候外面已經在排隊了，還好我們來得早。

▲吃完還可以逛一下狸小路，不但美食餐廳林立，連想買的藥妝店這裡也都買得到。

拉麵札幌赤星

地址：北海道札幌市中央区南三条西7－7 狸小路商店街

電話：＋81 11－272－2065

營業時間：11：00～23：00

飛天璇

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