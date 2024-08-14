平日一晚兩千有找！入住普吉島海灘Villa房　沙灘酒吧聽海放空

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

如果想花少少錢達成住那種在豪奢海灘度假飯店數晚的成就，那就只能去泰國了！尤其是普吉島更有度假氛圍，就住在沙灘裡，環繞著泳池而建的飯店式Villa，偶爾還會有海灘泳池派對，平時沙灘旁就有酒吧、星巴克、親子遊戲間等，根本爽到不想出門，而這裡住一晚平日才兩千有找喔。

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泰國獅子航空直航

普吉島已經很久沒有旅行社包機直航了！最近山富旅遊X開新旅行社（開心假期）包下泰國獅子航空直航，因此才又開始有了普吉島的團旅，在地導遊都直呼等台灣團等了快二十年了！這次我們當然也是參加山富旅遊X開新旅行社的普吉島團，沒想到跟團也能住這麼讚的海灘度假村，真的很有誠意欸。

夜間環境介紹

度假村位於普吉島西海岸，環境寧靜，毗鄰普吉島最長的海灘之一邦濤海灘，這裡晚上白天都有不同風情，夜晚的浪漫與感性，白天沙灘啤酒海的豐富漸層藍超好拍，各有各的優點，但我個人喜歡這裡夜晚的派對氛圍。

這家飯店的地形真的一眼就可以看懂，環繞著泳池的飯店式Villa房間有分五棟，形成一個U形圓環，棟與棟之間也可以相通，然後盡頭處就是餐廳、星巴克、親子遊戲間以及直通海灘。

▲飯店 lobby是圓形挑高設計，半露天的開放式空間，也因此這裡也比較熱但很透風。

▲健身房就在飯店 lobby旁。

▲純白搭配暗色木質調的對比，整體顯得高雅有質感。

▲等於每一間房型都可以看到泳池，然後走出去就是海灘。一樓更是窗戶打開就可以游泳了，好方便。

▲飯店 lobby走出去後兩旁就是飯店建築，從這裡連通周邊幾棟。

▲這飯店佔地真的很大欸，光大廳就很有氣勢。

▲每一間房型都可以看到這根本就像一座小湖的游泳池。

▲▼飯店房間外面還有一座比較小型的游泳池，住一樓房型的人，走出來就能游泳了。

▲晚上點了燈後，這裡就是大人的遊樂場，據說晚上7點前餐廳還有提供happy hour。

▲這裡晚上有請DJ，整晚都有很Chill的沙發音樂可以聽。

▲月光皎潔，椰林樹影還有燈飾閃耀。

▲吊床真的好度假氛圍。

▲親子遊戲間。

▲比較靠近沙灘的酒吧與餐廳。

▲不喝酒的人，這裡有星巴克喔。

▲飯店的盡頭就是沙灘了。

▲晚上你可以在這裡盡情當個爛泥，攤在沙發上。

▲這片普吉島最長的海灘之一邦濤海灘，沙灘都被各家飯店給包了，每一家飯店都有屬於自己的餐廳酒吧。

▲周邊也有不少小吃店可以覓食。

白天環境介紹

度假村也位於著名的 Bangla 路附近，可享受各種適合家庭的活動，包括衝浪、站立式划槳、皮划艇、高爾夫等，當然飯店內也可以另外付費玩水上活動。跟晚上的浪漫感性不同的是，白天漸層藍中帶點湖水綠的椰林水色。

▲水上遊樂設施也不少，很適合親子旅遊。

▲早上想來杯星巴克也可以，這家早上7點就開門了，咖啡控可以來。

▲跟晚上的沙灘是全然不同的風情。

▲這裡的白沙細細綿綿的很好踩。

▲現在是普吉島的雨季，每天都是處於晴時多雲、偶陣雨的狀況。

豪華泳池家庭房

這裡每一間房型都可以看到泳池，朋友的房型位置更好，可以遠眺整座泳池。大家預約飯店時，可以考慮選擇比較尾端靠近沙灘的房間。

▲兩張雙人床中間有隔著一個屏風。

▲大片落地窗外就是泳池。

▲雙人床的軟硬度很剛好。

▲浴室的部分沒有浴缸但有乾濕分離。

周邊環境介紹

飯店外面有按摩店，價格也不貴，還有水果攤跟果汁店等等，走5到10分鐘有超商。

早餐時光

住海灘度假村應該都會很晚睡吧，夜晚這麼美好。所以就在連續擺爛兩天後，最後要離開的一早，我終於來吃早餐了。

▲早餐的餐廳規模也很大，有分室內外。

▲現做歐姆蛋好吃。

▲熟食料理大概十幾道。

▲豬肉乾蠻特別的，飯店早餐比較少見。泰式奶茶必須的！

普吉島阿里納拉海灘度假村 Arinara Beach Resort Phuket

地址：X7PQ+CCV 72/9 Moo 3, Bangtao Beach Cherngtalay Soi Bang Tao 12, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110泰國

電話：+66－763－143－61

營業時間：入住時間：14：00、退房時間：12：00

出走是為了更深刻回到原來的位置

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