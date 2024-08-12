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爸媽救星！開箱桃園室內親子遊樂園　一年無限次暢玩卡最超值

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

為了讓乾兒子好好放電，我跟他媽真的是到處找適合的親子館托嬰，然後發現這家的一年無限次暢玩卡很超值，還送1000元餐券共5400元。

稍微有點規模的親子遊樂園其實單次入館都不便宜
每次幾百幾百的也很傷，這家一年不限次數就很划算啊！不過買了就真的要很常去才超值，像我們就常趁他剛睡完午覺起來就帶去放電一整下午，前提是大人也需要陪玩才行，但好處是不用買玩具或去戶外公園餵蚊子，想玩就來這裡玩，算起來還挺省的。

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▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡適合0－8歲的小朋友，還有提供派對包場等活動。

貝兒絲樂園親子主題館價格表

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲我首推暢玩會員卡5400元，提供一年無限次暢遊以及1000元餐券。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

貝兒絲餐廳

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲雖然位於JC Park 食尚廣場內，美食餐廳也不少，但為了就近照顧小孩，貝兒絲現場還有簡餐可以點，提供爸媽方便。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲不過晚上7點或7點半過後餐廳就停止營業了。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲餐廳也是充滿童趣可愛的空間。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲如果不點餐的話，也有免費的飲料自助吧跟簡單的餅乾零食可以吃。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲簡餐就真的是很簡餐，其實味道蠻好吃的。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲除了電玩機台區需購買代幣以外，其他不需另外付費。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲飛機總動員也需要代幣，這個是小朋友最喜歡的，不過要注意開放時間。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲是說我乾兒子未滿一歲就敢坐了，很厲害。

貝兒絲樂園介紹
連鎖的親子室內樂園，首創全館以環遊世界為概念，每月以不同國家為主題，透過親子手作、料理DIY讓孩子們了解各國節慶文化特色，激發孩子的好奇心及想像力，另外不定期舉辦各項主題活動，贈送紀念證書讓孩子在成長過程中留下美好回憶。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲桃園館則是以尋夢美國為主題的親子樂園，布置設計了邁阿密沙灘、時代廣場餐車、舊金山市集等，很美國的場景，整體走美式繽紛風格。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲入場還會有識別證標示寶寶年齡，有些遊戲或設施會有年齡限制。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

邁阿密沙灘
坦白說寶寶還小，能玩的其實很有限，不過邁阿密沙灘用的是小木球當沙灘，玩起來不怕髒真的還不錯，只是就怕寶寶拿起來吃，所以媽媽需要陪玩喔，當然稍微大一點的小朋友就沒這個顧慮了。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲貝兒絲片場，當一日男女主角，裡面滿滿的洋娃娃，真的是女寶最愛。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲我看小女生都會來這裡玩辦家家，把娃娃打扮好後，推著推車帶娃娃到處走。

時代廣場餐車

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲當個一日小店長，可愛的餐車讓小朋友什麼都想賣，什麼都不奇怪。

66號公路

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲各種車車都在這裡，公路寬敞任你開，這裡什麼車款都有。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

熊星劇院

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

牛仔變裝路

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡有時候會有DIY課程可以參加。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲牛仔變裝路提供許多可愛的變裝道具服，爸媽可以幫小朋友盡情打扮變裝，然後帶去劇院拍照。

益智玩具區

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡也有童書，但很少孩子在這裡能靜下心看書的，誘惑太多了。

星際宇軌道車

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

德克薩斯市集

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

舊金山市集

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲真的很少看到這麼小的寶寶來這裡，畢竟能玩的確實不多，不過至少有地方爬爬，接觸大哥哥大姐姐也不錯。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲還常常碰到熱情的哥哥、姐姐陪著玩。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

熱氣球球池

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲現在來這裡就只會玩丟球遊戲。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲媽媽陪玩也是很重要的。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲艱難爬行的小寶寶。

神秘玉米田

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲這一區真的是讓寶寶耗最多體力的地方，光是讓他上上下下爬行就累到哇哇叫，但又不得不跟著我們走。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

還有其他遊樂區域
如華爾街銀行、閃耀金球池、貝兒絲超市、NBA派對、七彩大富翁等一小區一小區的主題遊戲間就不介紹了，真的太多選擇，不怕太常來寶寶會玩膩，可以隨著他慢慢長大，一一解鎖這些遊戲間。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

鄉村寶寶區

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲現在這裡才是他的舒適圈，根本就是一歲寶寶專區。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

▲他可以一個人默默地在這裡玩很久，我們在旁邊滑手機陪他，冷氣也夠強，挺舒服的。

結語
有了孩子以後，才懂得親子館的重要，跟寶寶在家裡真的很磨人，寧可帶來這裡，要玩什麼有什麼，還有冷氣吹，而且經常有其他小朋友可以陪玩。所以在沒有保姆幫忙的日子裡，我跟寶寶的媽就常來這裡消磨時間，不然在家真的會悶壞，所以辦暢玩卡對我們來說是很划算，也提供給大家參考。

▲▼桃園室內親子樂園。（圖／部落客Mika提供）

貝兒絲樂園尋夢美國主題館

地址：台灣桃園市桃園區春日路618號1樓（JC Park 食尚廣場）
電話：03－346－6297
時間：11：00－21：00

出走是為了更深刻回到原來的位置
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