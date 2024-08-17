韓國望遠市場感受傳統小吃魅力！這家「角嗨＋炸辣椒」在地人也推

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

之前去過首爾許多傳統市場，最近火紅的望遠市場是疫情後第一次去，雖然是傳統市場，不過現在也在逐漸轉型，而且這裡規劃得很好，廁所、咖啡廳、還有乾淨整齊的店面，其中有幾家會有明顯排隊人潮，不想做功課的話可以跟著排準沒錯，但這家是在地人比較推薦的，尤其推薦角嗨＋炸辣椒必點。

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▲一般炸辣椒都是推薦連鎖店 「雨耳樂」，不過因為排隊人潮太多，我們選擇在地人推薦的這家。

▲一樣有炸辣椒跟綜合炸天婦羅，而且這裡有規定一定要點酒。

▲市場內有酒喝，真的是讓人放鬆的存在。

▲店面不大，甚至有點狹窄，不過可容納十幾個人沒問題。

▲來這裡的人都點角嗨Highball（角嗨Highball的簡稱）被燒到決定也點上一杯。

點餐方式

直接拿手機翻譯菜單即可，我們選擇角嗨、生啤、綜合炸天婦羅與單點炸辣椒，低消就是必須點酒，一人一杯。

▲綜合天婦羅真的好酥脆，是好吃的。

▲角嗨真的很好喝，生啤爽口。

▲麵衣是有點油但整體來說夠酥脆。

▲炸辣椒真的是必點，麵衣炸的很酥脆好吃。

▲裡面滿滿的豆腐粉絲與絞肉，其實就是鑲肉辣椒。

망원튀맥집

地址：주소/ 서울 마포구 망원로8길 29

時間： 10：00－20：30

出走是為了更深刻回到原來的位置

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