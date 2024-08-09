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桃園人周末療癒景點！免費參觀錦鯉園　隔壁還有多肉秘境咖啡廳

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

桃園人的秘境在這裡！一座舊雞舍改建的多肉植物園餐廳，紅磚屋瓦旁是上千種多肉植物繽紛展現，跟佳河錦鯉園是夫妻店，緊緊相鄰，可以先去看錦鯉再去找多肉，然後喝個咖啡下午茶，剛好用餐時間的話，這裡還可以吃個飯，完美的行程。

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▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲桃園龍潭龍新路三和國小對面山坡上，會經過「三步五食休閒漁池」再往裡面走就是了。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲這是專業的錦鯉養殖場，免費開放參觀不收費，各種錦鯉魚，多種顏色、大小通通有，還有超大錦鯉。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲不管是水質、環境都照顧的很好。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲還有人工造池，錦鯉也提供批發零售。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡真的是很療癒人的景點，看著錦鯉緩緩地悠閒地游來游去。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲現場還有販賣魚飼料，可以買來餵錦鯉喔，看搶食盛況。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲據說看到黃金色的錦鯉會有好運，其中又以龍鳳錦鯉魚最出色，可以長超大。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲真的好像一幅潑墨畫。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲錦鯉搶食秀。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲繞山花和佳河錦鯉園合力將老社區反轉出嶄新生命力，共稱三和青創基地。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲兩家店都同在這一座山坡裡。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡有以前人用來洗衣服的洗衣坑。

繞山花
這裡還真的看不出來原本是舊雞舍，整理的很好，而且被山環繞著，風水地理很讚。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲上千種多肉植物提供批發零售。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲搭配一些可愛的擺飾，真的要被這些多肉給萌死。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲植物迷在這裡會失心瘋。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲多肉真的是千姿百態。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲有夠可愛。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡的氣候宜人，所以適合多肉生長。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲植物迷經常在這裡待好幾小時，所以老闆另外開了繞山花食堂，提供旅客方便。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲每人低消130元也很合理。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲保留舊雞舍的紅磚屋瓦，重新裝潢改裝，木質暖色調，搭配綠植還有繽紛壁畫，空間很是寬敞。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲當然少不了佳河錦鯉園的龍鳳錦鯉魚坐鎮，聽說這幾隻已經很高齡了，難怪長這麼大。

繞山花MENU
每人低消130元，5歲以下孩子免低消，用餐時如果客滿的話才會限時90分鐘。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

仙人掌盆栽蛋糕

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲在多肉植物園裡吃多肉的概念，不過做的真的很逼真，但就沒這麼好吃。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

熱帶水果茶

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲這家飲料還蠻好喝的，水果茶酸甜濃香，仔細看杯子裡還有錦鯉。

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

西西里咖啡＆原味拿鐵

▲▼桃園人的秘境，舊雞舍改建的多肉植物園餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲大推西西里咖啡，大杯又好喝。

繞山花X佳河錦鯉園（三和青創基地）

地址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷70－2號
電話：03－479－5858
時間：10：00－18：00（每周三公休）

佳河錦鯉園

地址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369號巷 70 號
電話：09－6111－1341
時間：08：00－17：00

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