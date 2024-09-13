獨家「和牛日幣套餐」還開放日幣結帳！免出國菜色幾乎與日本同步

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

樂軒十二牛庵是樂軒和牛專門店的2.0版，在歡慶十周年之際整個環境和餐點都大改版，不但全部都是包廂式用餐空間，而且餐點方面也是質感提升，我們這天在樂軒十二牛庵吃的「和牛日幣套餐」餐點幾乎都是跟日本同步，以Fine Dining的方式呈現，每一道都不但很有創意而且也很美味。

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▲位於台中南屯惠文路上，抵達之後發現外觀一如往昔的低調，招牌還是一樣小小一個，但是客人一樣熟門熟路就是了。

樂軒十二牛庵包廂

一樓有大包廂區，裡面還有KTV室，不過這天因為裡面有用餐的客人所以我就沒拍了，我們被服務人員帶上二樓，二樓也都是包廂設置，有2～6人的包廂區。

樂軒十二牛庵日幣套餐

我們這天是為了樂軒十二牛庵的新推出的「和牛日幣套餐」來的，它很妙的是用餐可以用日幣結帳，從前菜到甜點總共有14道不同的餐點，有點像是Fine Dining無菜單料理的做法。

和牛日幣套餐 15000円／人

▲點完餐之後服務人員就會送上器皿要我們選，兩兩相配總共有三組可以選擇。

▲點好餐之後會先送上迎賓酒，它的器皿都是這樣可可愛愛的，很有京都風。

魚子醬

還有一個紅色的小盒子，打開之後發現裡面居然是魚子醬，魚子醬是法式料理常出現的食材，和松露與鵝肝並稱為「西方三大珍饈」，服務人員教我們要把魚子醬放在手臂上吃，因為人體溫度可以使魚子醬微微加熱，才會帶出魚子醬的鮮味。

北海道黑豆腐

這一道剛送上來的時候還不覺得有什麼特別的，仔細一看中間居然是一本小書，小書是來自北海道的黑豆腐，看它切得這樣就知道刀工要很細膩，上面加上了皮蛋醬和蝦夷蔥，吃起來很細嫩高雅。

膳食纖維

這一道有三種野菜，最左邊是小黃瓜，中間包著紅蘿蔔和大根，吃起來有點酸酸甜甜的，很開胃，中間是筍子，最右邊是舞菇，這兩道我們也都很喜歡，味道拿捏的很剛好，原本以為野菜吃起來會沒有什麼味道，沒想到三種野菜各有風味和層次。

生牛肉韃靼牛肉

所謂的韃靼牛肉就是將牛肉剁碎之後上面加上鮮雞蛋和各種佐料，服務人員要我們先單吃一口試試，接著可以淋上檸檬汁試試不同的風味，牛肉的色澤很鮮紅，單吃的話其實沒什麼生味，反而是很鮮甜的口感，加上檸檬汁之後多了果香氣點綴，口感更加清爽，比想像中好吃很多！

和牛炙壽司

將和牛烤過之後再加魚子醬和金箔，也是很奢華的一道，牛肉真的是非常的軟嫩，吃起來還有醬香氣點綴，加上魚子醬和金箔一起入口，整個視覺感又大大提升，非常銷魂！

牛舌的檸檬

這道是不是很可愛？用蝦夷蔥把牛舌綁成一個香袋的造型，有灑上鹽加以調味，旁邊還附上新鮮的檸檬片，牛舌烤得很剛好，厚度也很剛好，吃起來軟Q帶點脆脆的口感，品嚐得到油脂的香氣但是卻不會有油脂的油膩感。

肝連艾許燒奶油

剛送上來的時候想說怎麼是兩塊奶油，打開之後才發現原來是橫膈膜塗抹了艾許奶油之後才把它包覆起來，因為橫膈模的部位比較特殊，它會有一種比較重的牛味，以往吃到的橫膈膜多半會用醬料醃漬蓋過它的特殊氣味。

▲這道橫膈膜處理得很簡單，單吃原味的話會有奶油的香氣，口感略富咀嚼感。

▲也可以加上柚香醬一起吃，略帶點苦韻的風味和果香，我覺得吃起來完全是不一樣的感受。

一級棒月見燒

要烤這道的時候，服務人員會換上烤網，加了特殊醬料之後才放上烤網烤，沒兩下涮涮涮就好了，這個要吃之前可以把蛋黃和白飯和一和，接著再用牛肉包覆著吃，吃起來很軟嫩入味又充滿醬香氣。

▲這塊可以很明顯的看得出來是板腱。

天使薔薇

梅漬番茄、火龍果、香果和鳳梨，要吃之前再加上食用級的薔薇花瓣，這道有點像是sorbet的作用，為得是接下來菜色的轉換，也去除味蕾的餘味。

浪漫主義三明治

三明治使用的是菲力的部位，服務人員會先端進來介紹過後才送到廚房加工，吐司使用的是台中向陽房的麵包，服務人員也是當場幫我們桌邊烤，第一次在燒肉店吃到碳火烤的吐司，菲力是使用油炸的方式，服務人員現刨一層厚厚的松露在三明治上面。

▲炸過的菲力外皮有點酥酥的，裡面很軟嫩，吃起來是5分熟左右，熟度很剛好，搭配著吐司吃又變成不同的感覺了。

▲我私心覺得如果可以在吐司上加點黃芥茉醬或是奶油之類的，三明治的口感吃起來應該會更柔軟一點。

心型和牛

▲居然是一個愛心。

▲接著再端出一個鑄鐵鍋，我本來以為是要像日本高知這樣用稻草炙烤牛肉。

▲牛肉有先加上店家的特殊醬料之後才用石板加熱，所以是石板燒不是稻草燒。

▲雖然有點辣椒，不過我們都覺得辣得很恰如其份，吃起來多了點香氣，很加分。

和牛鍋物 Shabu²

吃到最後會端上一鍋個人火鍋，然後再加上高湯下去煮，不得不說這個湯頭真的是太鮮美了！我和小櫻桃都覺得超好喝的！而且豆腐這樣簡單的煮反而吃得出食材的單純，最近晚上比較涼一點，可以再用餐的同時喝點熱湯真的是滿滿的幸福感。

Ume十二牛排

▲Ume顧名思義就是梅子的意思，烤完的板腱加上梅子醬之後和生菜還有紫蘇梅葉一起吃。

▲這道要像韓式燒肉那樣，用包菜葉包著燒肉一起大口吃，入口會有肉香和菜香，而且口感也會比較溼潤，多了滿滿的纖維質。

Wagyu舍利玉米

這一道真的是生米煮成熟飯，我們吃到一半的時候服務人員就把食材和器上端進來給我們先看過，然後才放在旁邊煮，等於我們在吃其他餐點的時候它就在一旁慢慢的烹煮，煮好的飯要上桌前會再加上牛肉丁，生的牛肉丁和熱騰騰的釜飯一起攪拌之後，其實大概就有5分熟了，這時候吃是最剛好的熟度。

▲米飯煮得軟硬適中粒粒分明，再加上和牛和玉米的香氣，真的很甜很好吃。

蜜柑水玄

最後的甜點是水信玄餅，中間還包著新鮮的蜜柑，下面應該是黑蜜，其實水信玄餅本來就是沒什麼東西，加上甜甜的黑蜜之後反而更顯風味。

整體心得

餐點呈現和一般的和牛燒肉餐廳很不一樣，我覺得比較像fine dining或是無菜單料理，而且每一道餐點都很特別也很有創意，很多餐點都是和日本同步，吃得到店家的用心，所謂一分錢一分貨，整體口味也是水準之上，好吃沒話說，妙的是店家有接受日幣，這張是我拍的示意圖，如果沒有日幣當然也可以用台幣或是信用卡。

樂軒十二牛庵

地址：台中市南屯區惠文路328號

營業時間：17：00－22：30（周二、三公休）假日11：30～14：00／17：00～22：30

店家電話：04－2382－8982

飛天璇

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