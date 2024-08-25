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台中最接地氣臭豆腐指南！整理12家特色盤點　解鎖在地人必吃小店

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

台中臭豆腐12間推薦！臭豆腐是台灣最特別的小吃美食之一，而且非常的接地氣，幾乎沒有台灣人不愛吃，其實我對臭豆腐還好，不過我住在澳洲那些時間，最想念的居然是台灣的鹽酥雞和臭豆腐，所以這篇為大家整理了12間台中好吃臭豆腐推薦，如果還有其他好吃的臭豆腐也請推薦給我。

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21臭豆腐
算是一中街最早有名氣的臭豆腐排隊名店，後來聽說分家了，隔壁的手工臭豆腐就是自家兄弟開的，豆腐真的非常的酥，大概是我目前吃過最酥的臭豆腐了，酥到有點不太像是在吃臭豆腐的感覺，但是裡面又很嫩，而且很多汁，我覺得真的還滿特別的，搭配泡菜會更清爽，平衡炸物的油膩，更加涮嘴。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址： 台中市北區一中街21號
營業時間：16：00～22：00（周三、 四公休）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

手工臭豆腐
手工臭豆腐是一中街的人氣排隊美食，只要混過一中街的人都會知道這手工臭豆腐絕對是必吃，臭豆腐是比較偏厚的，看個側面的蜂巢狀就知道炸得很酥，豆腐真的很酥很酥，但是口感很細緻，裡面很嫩很多汁，真的很好吃。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址：台中市北區一中街21－2號
電話：04－2223－4614
營業時間：16：00～22：00（周末15：00～22：00）

永留香臭豆腐
平常想吃臭豆腐和麵線但是又懶得開車出門的時候，永留香臭豆腐就是我的選擇，永留香臭豆腐已經在地營業20幾年了，以前沒有招牌，是後來才掛上永留香臭豆這幾個字的，結果一直讓我想到楚留香這樣，外皮很酥脆，敢吃辣的記得再加點辣椒，然後連同小黃瓜和泡菜一起吃，口感沒到很驚艷，不過就是順口，對我來說它就是吃方便的。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址：台中市北屯區松竹路二段178巷67弄3號
電話：09－1206－2208
營業時間：17：30～23：30

二煱臭豆腐
他們家的油鍋應該是每天都有換油，感覺臭豆腐的顏色就是比一般賣的來得乾淨許多，有附高麗菜和小黃瓜，兩種都很清脆好吃，尤其高麗菜是台式作法，酸度和鹹度都很適中，吃起來很清爽，豆腐大小適中，加上醬汁和蒜泥，口味偏重，豆腐吃起來很酥脆，臭味很足，有時候吃完都覺得嘴巴太臭了，甚至晚上睡前刷了牙還漱了口，但是隔天早上起來還是覺得嘴巴有蒜味。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址：台中市北屯區大連路三段141、143號
電話：04－2243－1652
營業時間：17：00～23：00

原太原火車站臭豆腐
顧名思義就是原本在太原火車站前面的臭豆腐，之前的名字叫阿杉臭豆腐，後來在不遠處有了新店面，臭豆腐真的是很酥脆，而且裡面的氣孔很明顯，豆腐的口感也很嫩，中辣的辣度真的有點高，不過吃得很過癮，附的泡菜的量並不多，再加上我真的是一邊吃一邊辣到流汗，泡菜不夠我解辣。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址：台中市北屯區南京東路三段39號
營業時間：14：30～19：30（周四公休）

素食大麵焿臭豆腐
台中北屯區的昌平路其實有很多小吃美食，這間素食大麵焿．臭豆腐是網友推薦的，每次有寫到臭豆腐的文章時，就一定都會有網友留言推薦這間昌平路的素食大麵焿，臭豆腐，甚至有幾個網友還說這間是他們吃過台中最好吃的，豆腐外皮微酥，沒有到很酥很酥那種口感，內餡到是滿軟嫩的，而且氣孔也很明顯，不過以素食的表現來說，應該是很不錯了。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址：台中市北屯區昌平路一段153號
營業時間：11：30～18：45（周日公休）

花蓮瑞穗臭豆腐
聽到花蓮瑞穗臭豆腐這個名字，可能很多人會以為它位在花蓮，其實它就位於台中，它的老店原本是在花蓮瑞穗，後來整個原封不動的搬到台中，所以就延用原來的名字了，但是不知道為什麼Google上面的名字改成花蓮水尾臭豆腐了，要吃之前再加上一點泡菜，外酥內軟，一口咬下，湯汁四溢，真的是好吃，豆腐的香氣加上泡菜的酸甜，吃起來酥脆不膩口，超讚。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址：台中市東區自由路三段151號
電話：09－3979－6035
營業時間：14：00～19：30（周二公休）

濃鄉臭豆腐
這間很恐佈，還沒營業就開始排隊，如果沒排到第一輪的話就要再等，我覺得濃鄉臭豆腐真的滿好的，它的酥不會酥到有點硬，而且真的很多汁，泡菜也好吃，湯品飲料免費使用，也難怪一開始營業就排隊，臭豆腐就是要加辣才好吃，真的是外酥內軟，而且很多汁，香氣十足，但是又不是那種發酵味重到讓人覺得很衝擊的。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址：台中市東區大智路89－1號
電話：09－8312－3898
營業時間：15：30～22：00（周三公休）

正老牌麵線糊臭豆腐
這家應該是忠孝夜市最超人氣的小吃美食，據聞已經有40年的歷史，目前已經傳承至第三代了，早年來忠孝夜市的時候都會來正老牌臭豆腐麵線糊報到，後來發現有很多更好吃的，所以就比較少來，正老牌臭豆腐加的是台式泡菜和小黃瓜絲，臭豆腐吃起來的口感並不是酥脆型的，反正有點「拋拋的」口感，敢吃辣的建議可以加點辣椒，味道會比較跳。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址：台中市南區合作街70號
電話：04－2287－9468
營業時間: 15：00～00：30

成功臭豆腐 成功總店
遠的要命的成功臭豆腐我終於來了，成功臭豆腐地址是在台中南屯，但其實它已經快到烏日了，隔幾百公尺遠就是成功嶺了，這天終於拖了朋友陪我來成功臭豆腐朝聖了，因為我身邊愛吃臭豆腐的人不多，而且烏日也真的太遠，為了臭豆腐專程跑一趟是有點瘋狂，臭豆腐上面淋了蒜泥醬油，敢吃辣的記得再加點辣椒，成功臭豆腐吃起來口感很多汁又很軟嫩，朋友說滿好吃的，不過他說如果再脆一點的話會更好，我個人也是比較偏好酥脆一點的口感。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址：台中市南屯區忠勇路7號
電話：09－6326－1006
營業時間：14：30～17：30（周一公休）

風飛沙小吃店
很久以前就聽過神岡風飛沙小吃店，據說是在地人都知道的必吃美食，我把它放在口袋名單很久很久了，不過沒事真的不會到神岡，所以一直沒機會吃到，這天終於有機會來解鎖風飛沙小吃店了，吃完我們都大豎姆指，真的是好吃CP值又高，如果記得沒錯的話，臭豆腐是風飛沙小吃店的招牌，所以我們也來了一份，我覺得臭豆腐還不錯吃，雖然不是非常酥脆的口感，不過口感吃起來也不會潤潤，而且加了辣椒很提味。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

地址：台中市神岡區大圳路86號
電話：04－2562－1716
營業時間：14：00～20：00

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

林家臭豆腐
 它是在大台中地區不定期的出沒，會在私密社團公佈要販售的時間和地點，所以可以掌握一下是不是在自家附近準備衝，但是對上班族來說要吃到林家臭豆腐應該難度比較高，因為它通常在下午15：30左右的時間就開始出餐車，而且售完為止，常常餐車還沒開始營業就出現排隊人潮了！真的是有緣才吃得到的臭豆腐，事實上林家臭豆腐吃起來確實是外酥內軟，而且泡菜給得很多，醬料也滿特別的，有興趣的人可以追一下。

▲▼台中12間臭豆腐推薦指南。（圖／部落客飛天璇提供）

飛天璇
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