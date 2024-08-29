▲星野集團OMO3札幌。（圖／星野集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本星野集團在台灣擁有一票死忠粉絲，現在線上旅遊品牌AsiaYo宣布，即日起透過平台就可以預訂星野集團旗下所有系列品牌飯店，對台灣人來說超方便之外，還有早鳥價最低不到1500元就能入住。

▲日本觀光廳日前公布的「2024訪日外國人第二季消費調查」。（圖／翻攝自日本觀光廳）

台灣人有多愛去日本？根據日本觀光廳最新數據指出，今年1至7月為止，台灣赴日旅遊就超過355萬人次，僅低於韓國、中國。且台灣人不僅愛到日本玩，消費力更驚人，根據日本觀光廳在7月公布最新外國旅客消費調查指出，台灣旅客今年4至6月期間赴日消費總金額高達2639億日圓（約新台幣538億6320萬元），排名訪日外國客源市場第三，花費最多的是在購物，其次就是住宿，而擁有多樣化明確定義旅宿品牌的星野集團，更備受台灣人青睞。

▲位於福島的磐梯山溫泉飯店一旁就是滑雪場。（圖／星野集團提供）

▲磐梯山溫泉飯店也有提供樓中樓房型。（圖／記者蔡玟君攝）

為了方便更多台灣人預訂，AsiaYo現在提供星野集團旗下全品牌飯店，以都市觀光型飯店品牌「OMO」為例，透過平台預訂，限量早鳥價每晚最低1318元起；隨著下半年赴日旅遊2大重頭戲賞楓與滑雪季越來越近，旅客也可選擇位於福島的「磐梯山溫泉飯店」，館內就有溫泉設施，且當冬天來臨，旁邊就是滑雪場，依照不同季節，館內還有多種DIY體驗，現在預訂每晚6514元起。

▲HafH訂閱制旅宿平台。（圖／翻攝自官網）

而去年進軍台灣市場的日本旅宿科技新創KabuK Style旗下的「HafH」，是全球第一家也是規模最大的訂閱制旅宿平台，成立四年至今已擁有超過7萬名用戶，累積足跡更遍布30個國家、500座城市，並有高達2000多家飯店業者的簽訂合作協議，台灣人最愛的日本更有如三井花園、星野集團旗下OMO酒店適用。

▲透過「HafH」還可入住OMO7大阪。（圖／星野集團提供）

「HafH」特色在於解決 OTA訂房價格波動大的痛點，用戶得以「訂閱制」付費方式，享有穩定訂房價格，還有儲蓄代幣機制優勢獲得青睞，無論是民宿、商務旅館到豪華飯店等各類型旅宿選擇，在淡、旺季或平、假日，同一房源與房型所需代幣數皆維持一致價格。

旅客只需支付49.99美金月費( 約新台幣1500元)，即可加入 「HafH Coins」生態系中，獲得200 HafH Coins，並可持續累積使用；若短期無需續用，還能選擇進入「休眠會籍」狀態，暫停付費訂閱會籍並保留既有HafH Coins數量。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）