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澀谷超萌「吉伊卡哇拉麵店」開張！必吃菜單一次看　只到明年5月

▲▼東京吉伊卡哇拉麵店。（圖／澀谷PARCO提供）

▲東京有期間限定的吉伊卡哇拉麵店。（圖／澀谷PARCO提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本知名漫畫《吉伊卡哇》近日在台灣與藏壽司合作，掀起粉絲朝聖，而在東京的澀谷PARCO百貨內，現在則有期間限定的「吉伊卡哇拉麵店」，粉絲可以實際吃到在漫畫中熱門的「郎」系列拉麵，還有一系列限定周邊販售，只開到明年5月6日為止。

▲▼東京吉伊卡哇拉麵店。（圖／澀谷PARCO提供）

▲拉麵分成3種尺寸。

▲▼東京吉伊卡哇拉麵店。（圖／澀谷PARCO提供）

▲還會送貼紙。

此次期間限定的吉伊卡哇拉麵店推出以豬肉為主的「郎 拉麵」，並分為迷你、小、大共3種尺寸，點拉麵的旅客就會贈送原創設計的貼紙。飲料則有原創吉伊卡哇包裝的黑烏龍茶、橘子汁、可樂、生啤酒等飲品，點飲料則會贈送原創特典卡片。

▲▼東京吉伊卡哇拉麵店。（圖／澀谷PARCO提供）▲▼東京吉伊卡哇拉麵店。（圖／澀谷PARCO提供）

▲還有原創的飲品。

▲▼東京吉伊卡哇拉麵店。（圖／澀谷PARCO提供）

▲▼現場也販售各種食器。

▲▼東京吉伊卡哇拉麵店。（圖／澀谷PARCO提供）

到吉伊卡哇拉麵店用餐的粉絲，也可以購買拉麵店限定周邊商品，包括拉麵店使用的碗、飲料杯、貼紙等食器，且僅限到店用餐的粉絲購買。特別提醒，餐廳採事先預約制度，需先上指定網站抽號碼牌。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 美食雲 日本美食 東京美食 日本旅遊 東京旅遊 吉伊卡哇 美食情報

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