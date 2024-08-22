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赴日必搭「Saphir踴子號」90天前就能訂　首創全車商務景觀車廂

▲▼Saphir踴子號。（圖／JR East提供）

▲JR東日本營運的豪華特急列車Saphir踴子號。（圖／JR East提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本鐵道列車設計多元，成為旅客赴日旅遊必排行程之一，而JR東日本營運的豪華特急列車「Saphir踴子號」，全車為綠色車廂，並設有全景車窗沿途能欣賞絕美海景。旅遊電商Klook即日起獨家推出線上訂位服務，並開放90天前預購。

▲▼Saphir踴子號。（圖／JR East提供）

▲▼Saphir踴子號擁有全景車窗可欣賞海景。（圖／JR East提供）

▲▼Saphir踴子號。（圖／JR East提供）

深藍色外觀的「Saphir踴子號」是日本首輛採用全車商務級綠色車廂的豪華列車，提供旅客綠色包廂及綠色車廂等多種選擇；除了適合小家庭與朋友聚會的半開放式包廂，更設置了景觀餐廳車廂，提供旅客同時暢享視覺與味覺盛宴。

▲▼Saphir踴子號。（圖／JR East提供）

▲現在透過Klook就能預定Saphir踴子號。（圖／JR East提供）

「Saphir踴子號」來往於東京與伊豆急下田之間，車程只要3小時，列車沿途也停靠多個知名景點，包括熱海、伊東、伊豆高原等，方便旅客前往賞楓勝地熱海公園與伊豆修善寺、欣賞一年四季皆有的熱海花火大會、探訪《你的名字》動畫原型的大室山，並在有「溫泉天堂」美稱的伊豆半島上盡情享受泡湯。

Klook現在宣佈推出「Saphir踴子號」車票預訂服務，為日本官網外唯一販售的線上平台，且獨家開放90天前預購，早於官網的30天前，全中文友善介面，讓旅客免去在日文官網搶票的緊張感，更支援多種付款方式，解決旅客在日本官網購買時可能遇到的信用卡刷不過的問題。

預訂「Saphir踴子號」車票的旅客，可於Klook交通日本鐵路頁面，輸入出發地東京、目的地伊豆急下田和出發日期，再選訂座位偏好，收到Klook確認信後即完成預訂；旅客購票後務必請在東京、品川或新宿車站，持確認信中的QR Code至車站自動售票機或售票窗口一次領取來回車票。

▲▼雙星4047。（圖／長崎縣提供）

▲雙星4047車廂內部設計。

若喜歡設計獨特的觀光列車，還有「雙星4047」也推薦搭乘。該列車於2022年底正式上路，來往於長崎與武雄溫泉之間，上、下午兩條路線不同，並在車上提供在地美食，讓旅人可以吃得到長崎市知名現烤舒芙蕾、特色冰棒，還有諫早市出產的伊木力柑橘果汁和果凍。

▲▼雙星4047。（圖／長崎縣提供）

▲車上吃得到長崎市知名的現烤舒芙蕾。

以下午班次的路線為例，從長崎出發，沿途經過風光明媚的大村灣，欣賞西九州最美海線風光，並在充滿懷舊風情的木造車站「千綿站」稍作停留，讓乘客下車拍照。接著行經九州最大規模的主題樂園豪斯登堡，即使不下車也能從車窗遠眺豪斯登堡歐風建築之美。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 Klook 東京旅遊 關東旅遊 鐵道旅遊

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