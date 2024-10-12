高雄超療癒東京布丁可麗餅！加糖炙燒捲入蜂蜜蛋糕一口咬下太滿足

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰寫攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者張宜樺

Fun Tower巨蛋店是左營漢神巨蛋購物廣場必吃的人氣甜點店，現點現做日式可麗餅，軟嫩的餅皮加上鮮奶油及多種配料，逛街吃飯來買一支完全滿足甜食胃！布丁控們一定要試試新推出的東京布丁可麗餅，不用飛日本就能吃到超療癒甜點！Fun Tower全台北中南都有分店，甜食控們趕快去嚐鮮！

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櫃位外觀

東京布丁可麗餅

布丁控們一定要試試東京布丁可麗餅！綿密滑嫩的布丁加糖炙燒，搭配蜂蜜蛋糕、脆脆花生糖、葡萄柚、黃豆粉、特製焦糖味噌醬及爽口不膩的鮮奶油，吃起來甜香富含層次口感。

▲東京布丁可麗餅 239元／個。

▲現做餅皮軟嫩好吃。

▲加上自製焦糖味噌醬甜香不膩。

▲擠上綿密鮮奶油搭配酸甜多汁的葡萄柚。

▲還有厚實軟綿的蜂蜜蛋糕、脆脆的花生糖帶來豐富口感及香氣。

▲布丁會加糖炙燒，增添糖香味。

Fun Tower 巨蛋店

地址：高雄市左營區博愛二路777號B1F（漢神巨蛋購物廣場）

電話：07－5227971

營業時間：11：00－22：00

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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