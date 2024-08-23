高雄限定！30顆干貝＋爆卵蝦醬麵浮誇至極　還能吃到廣東百花油條

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者柯珮萱

華少這天跟好友豬飛小姐夫婦一起來高雄的和林拾麵，這間位於左營區的麵店，剛開幕時就造成轟動，因為他們不僅首創了「創意拌拌麵」的特色吃法，還打造了全台獨家的「一麵兩吃」，說他們是最潮麵店一點也不為過。

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和林拾麵起源

和林拾麵店名的諧音和「和您食麵」非常相像，麵館強調與相聚相伴的重要性，希望做一碗有感情的創意拌拌麵，最近還將自家周邊產品上線到電商平台，讓全台灣民眾都可以吃到好喝的湯頭。

店名的諧音「喝淋拾麵」

強調的是一個吃麵的儀式感，先「喝」一口雞湯，把剩餘醬底「淋」入雞湯，一麵兩吃新風味，將麵條好好攪拌，「拾」起最溫暖的回憶，讓創意拌拌「麵」溫暖你的心。

和林拾麵用餐環境

分為一樓跟二樓，整體空間明亮有質感，結合懷舊窗花設計，非常有設計感，一樓用餐區不算大，但有規劃開放式的廚房和櫃台，可以現場觀看師傅製作餐點，二樓用餐座位比較多，牆面還有介紹和林拾麵的經典吃法，平常人不多時樓上不會開放，但我覺得在二樓用餐比較舒適。

▲要注意的是，他們家的餐點都是採自助式，吃完之後要記得自己拿到回收區，方便店家整理。

和林拾麵餐點介紹

和林拾麵的點餐方式是使用桌邊的QR CODE點餐，菜單品項非常豐富，招牌主打手作拌拌麵，還有很多種系列，包括就醬點、好蝦趴、好椒情、好蔥實系列等，主餐的麵食價格落在238元至328元之間。

招牌爆卵干貝蝦醬拌拌麵套餐



▲除了一麵兩吃的麵食外，還有和林慢熬雞湯、和林溏心蛋，另外想吃小菜或是飲料也都能一起點，店家會用質感的木盒盛裝，很有質感又好拍。

套餐內含－和林慢熬雞湯

這款雞湯不簡單，嚴選放山雞、金華火腿及洋蔥慢燉的雞湯，清甜好喝香氣十足又暖胃，華少覺得比台中屋馬的雞湯更優更讚。

套餐內含－溏心蛋

越簡單的東西越困難，套餐附的溏心蛋也很好吃，放入湯麵吃的話更加濕潤，甚至會有自己彷彿置身拉麵店的錯覺。

爆卵干貝蝦醬拌拌麵 328元

如果你是第一次來和林拾麵，華少非常推薦這款爆卵干貝蝦醬拌拌麵，上菜時就可以看到這碗的食材真的超級豐盛，尤其是干貝給的超大方，目測絕對超過30顆以上，除此之外，麵底下還有超香的蝦醬，還有魚卵、青蔥、海苔絲跟多力多滋脆片，重點他們還有附溏心蛋跟雞湯，卻只要328元，真的很佛心！

▲仔細看，每一種配料全都給好給滿，超級浮誇。

▲將干貝跟蝦醬充分攪拌過後，光用看的就覺得很可口。

▲將拌麵吃到一半之後，就可以加入雞高湯，這碗創意拌拌麵搖身一變，成為雞白湯拌麵，整體風味又多了許多種不同的口感。

▲風味明顯不同外，更讓我驚艷的是多力多滋，泡湯以後變得像是穀麥片一樣，整體口感明顯有不同層次的提升。

小菜三宮格 168元

和林拾麵提供的小菜種類也很豐富，雖然說是小菜，但份量其實給的一點也不小，我選了小黃瓜、豬頭皮跟柚子蘿蔔，大推他們家的柚子蘿蔔，非常解膩。

老靈魂百花油條 138元

百花油條是廣東地區的傳統名菜，在台灣算是宴客等級的料理，外觀看起來像是胖版的炸春捲，作法是把花枝漿和蝦仁包餡後再去油炸，是頗花時間的一道菜，能在麵店吃到這個，真的讓人又驚又喜！

▲金黃香酥的外觀，搭配店家的特製醬汁一起吃，是來店必吃款的人氣美味。

冬檸雪沙 45元

這家麵店竟然還有出自己的飲料跟封膜機，超級神奇（一般麵店了不起就是罐裝冷泡茶＋LOGO貼紙），這款冬檸雪沙，其實就是冬瓜檸檬冰沙，口感酸酸甜甜的，解膩又消暑，夏天一定要來一杯。

總結

這家店真的是很推，在高雄可以吃到這樣平價、美味又誠意滿滿的麵店，真的是很幸福，一麵二食作出差異化，和林拾麵，推薦給大家。

和林拾麵

電話：07－550－8865

地址：高雄市左營區富民路128號

營業時間：11：30～20：30

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