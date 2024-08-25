高雄大社「25元手工麵」超級便宜！口感Q彈飽吸滷汁香氣有夠涮嘴

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撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者柯珮萱

大社友人帶路這家超便宜麵店，每到了用餐尖峰時刻，不管內用外帶都超多人，這家麵店已經開業很久了，不少大社的朋友都是從小吃到大，也是附近學生的口袋愛店之一，主打自己手做麵條，而且乾麵一碗只賣25元真的超級便宜，住附近的話肯定天天報到。

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大社手工麵外觀

這家沒有店名的手工麵在大社最熱鬧的地段中山路上，看上去就跟一般麵店沒什麼區別，但卻讓不少上門的客人一吃就上癮。

大社手工麵菜單

菜單直接秀在牆上，湯、飯、麵都有分大小碗，價格落在15～35元左右，真的超便宜。

大社手工麵環境

一進門先注意到製麵的懷舊機器，放置在一旁角落，看起來很有年紀了，這家店還是保留著傳統作法製麵。

▲每桌桌上放置調味料以及餐具、紙巾，方便客人使用，可以依照個人喜好做添加。

乾麵25元

小碗的量較少，比較適合食量小的女孩們，大碗的通常適合男生或學生，手工現擀的麵條非常有嚼勁、Q彈且麵中心也有熟透，不僅麵條不錯，烹煮的時間掌控也很剛好，加上店家熬煮的肉燥及滷汁，鹹香涮嘴。

魚丸湯15元

小碗的湯居然有6顆魚丸，而且這樣才15元超級便宜的價格，很少見到這麼佛心的店家了，魚丸的部分也是很Q很彈，湯頭是熬煮過的高湯，簡單順口好喝，下回有經過會想直接點大碗的，而且還要多點一些小菜大大力支持。

大社手工麵

地址：高雄市大社中山路108號

電話：07－352－1521

營業時間：10：30～20：00 （周六到14：00／周日休息）

高雄美食地圖

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