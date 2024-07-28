三輪的店、秀明豬心冬粉都進榜　高雄11家「米其林新入選」一次看

▲高雄人氣小吃「秀明豬心冬粉」。（圖／姐妹淘部落客）

記者黃士原／台北報導

今年「台灣米其林指南」發布會將於8月27日舉行，在這之前，1月起就每月公布「新入選餐廳」，他們也可能獲得米其林星級、必比登推介以及綠星，而截至7月，高雄已經有11家進榜，除了傳統小吃、街邊餐館，還有1家法式餐廳也受到評審員的青睞。以下整理店家資訊供饕客參考。

▲小燉食室提供5種中式燉湯。（圖／取自小燉食室臉書）

小燉食室

空間為前台電老宿舍改建而成，餐廳設計帶日式風格，提供5種中式燉湯，同時附上主食與小菜，價格200元起至260元。其中剝皮辣椒蛤蠣雞湯以去骨土雞腿、高雄岡山的剝皮辣椒、雲林蛤蠣與新鮮蔬菜煨煮而成，味道甘甜微辣。

小燉食室

地址：高雄市前鎮區廣西路226號

電話：0906-303-309

▲三輪的店招牌是炭烤手工香腸與糯米腸。（取自米其林指南網站）

三輪的店

「三輪的店」從最早以三輪車街邊販售到現在店面經營，是家60年老店，一直是鳳山的人氣台式下午茶美食，招牌是炭烤手工香腸（每份30元）與糯米腸（每份50元），其中香腸都是店家使用當日溫體豬肉手工製作。另外還有黑輪片、關東煮、冬粉、豬血湯等等，價格10元起至100元。

三輪的店

地址：高雄市鳳山區八德路296巷25號

電話：0953-696-085

▲高雄天廚由一對老夫妻經營，菜單涵蓋川菜、台式家常菜。（圖／取自米其林指南網站）

天廚

創立於1971年，由一對老夫妻經營，店裡環境古色古香，菜單涵蓋川菜、台式家常菜，以及老闆娘的自創菜，價格約300元至600元之間。雖然不是高雄人氣名店，但在Google上的評價也有4顆星，有網友說「高雄最好吃的川菜，火候、味道、料理都是水準之上」、「隱藏在高雄巷弄間的美味好店。不起眼的地點往往隱藏著令人難以忘懷的好滋味」。

天廚

地址：高雄市新興區中東街174號

電話：07-224-6787

▲三餐暖食位於寧靜的巷弄之內，提供家常料理。（圖／取自米其林指南網站）

三餐暖食

餐廳位於寧靜的巷弄之內，提供家常料理，從三杯、蔥爆到一夜干料理都有，像是三杯雞、三杯杏鮑菇、蔥爆牛肉等，菜單上有定食及單點可選，定食價格260元起至370元，單點190元至340元。另提供各式飲品，60元起至150元。

三餐暖食

地址：高雄市苓雅區中興街167號

電話：07-334-6263

▲秀明豬心冬粉。（圖／姐妹淘部落客提供）

秀明豬心冬粉

創立於1986年，提供各類豬內臟料理，可搭配麵食、冬粉或米飯。其中，米其林指南認為其豬舌鮮嫩厚實，加上蒜泥享用，額外美味。這裡的月見肉燥飯也很受歡迎，肉燥純以瘦肉熬煮，有別於其他作法，配上油亮的半熟煎蛋。

秀明豬心冬粉

地址：高雄市旗山區永平街41號

電話：07-662-4625

▲良佳豬腳走過近半個甲子，其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。（圖／取自米其林指南網站）

良佳豬腳

餐廳走過近半個甲子，其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。米其林指南指出，其豬腳以帶有胡椒辛香的中藥材滷製，呈迷人的琥珀色，軟嫩可口，搭配來自花蓮的米飯、口感爽脆的滷筍絲，整體風味清爽，肥而不膩。

良佳豬腳

地址：高雄市三民區陽明路229號

電話：07-392-5533

▲AW Restaurant秋的夏季菜單「馬賽魚湯」。（圖／記者黃士原攝）

AW Restaurant秋

這是御盟國際驛館4間餐廳其中之一，提供正統法餐，具有營養師背景的陳博玄主廚，創作理念是將法式套餐結合中式料理，選用當令時蔬，以不同料理手法呈現食材精華。

AW Restaurant秋

地址：高雄市三民區九如一路815號2F

電話：07-974-1218

▲「賣塩順」菜色以傳統家常台菜為主。（圖／取自米其林指南網站）

賣塩順

臨近高雄市立美術館，菜色以傳統家常台菜為主，適合親友聚會。米其林評審推薦老薑炒雞腿，採用上三杯作法，雞肉帶誘人的麻油香、醬香和九層塔香氣，風味濃郁，雖然製作耗時但值得等待。

賣塩順

地址：高雄市鼓山區青海路173號

電話：07-553-0668

▲春蘭割包。（圖／取自米其林指南網站）

春蘭割包

創立於2000年，憑著極佳味道、充足的用料和份量，很受在地客好評。米其林評審推薦綜合割包，其手工麵皮做得鬆軟，加上呈琥珀色澤的半肥瘦滷肉、爽脆的酸菜、特製醬汁和花生糖粉，滋味迷人。客人可自選肉餡的肥瘦比例，也有供應素食割包。

春蘭割包

地址：高雄市新興區復興一路5號

電話：07-201-7806

▲三禾清豐主廚透過菜單展現對台灣的熱愛，每季均以特定主題，向食客導覽這片土地之美。（圖／取自三禾清豐 心臺菜臉書）

三禾清豐

在高雄土生土長的林祺豐主廚，透過菜單展現對台灣的熱愛，每季均以特定主題，向食客導覽這片土地之美，以及各族群融合的飲食多樣性，再由其太太解說食材背後的概念與故事。

三禾清豐

地址：高雄市苓雅區江都街63號

電話：0966-063-568

▲米其林評審員認為「CRATAIN」肉類料理是其強項。（圖／取自CRATAIN臉書）

CRATAIN

「CRATAIN」主廚透過歐陸技法闡述自己的烹飪理念，米其林評審員認為肉類料理是其強項，多以炭烤與煎製而成，不妨額外點選肉類菜色共享。餐廳內裝簡約素雅，吧檯與開放式廚房相連，加上友善的服務團隊，進一步提升用餐體驗。

CRATAIN

地址：高雄市鼓山區昌盛路306號1樓