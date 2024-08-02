美濃隱藏版美食！用經典客家小炒煮鯛魚火鍋　還曾獲全國8強殊榮

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

▲高雄美食里長台灣鯛，美濃必吃「好客鍋」，用客家小炒煮鯛魚火鍋的黃金三層次。

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者黃亭詠

來高雄美濃，不妨來嘗試里長台灣鯛的最新招牌料理，「里長好客鍋」這道創意鍋物將客家小炒爆香入鍋，搭配新鮮鯛魚片和獨家湯頭，再加入當令時蔬，為饕客們帶來豐富多元的味覺體驗，除此之外還有多種現炒熱菜，例如避風塘魚塊、客家小炒等做搭配，實在是一份客家饗宴。

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里長台灣鯛介紹

▲佔地頗大的里長台灣鯛，位於美濃的中正路上，店名顧名思義老闆是前任里長。

▲招牌料理「好運敲敲魚」更是被大家所熟知。

▲最新餐點里長好客鍋，將桌菜料理與一般用餐市場區隔，更首度將客家小炒放入鯛魚火鍋中。

里長台灣鯛的店內環境

目前店內已經整個大翻修，整體空間明亮舒適，將前後兩間屋子劃分開來。

▲前面的方桌為散客區。

▲後面的圓桌為團客桌菜區。

餐點介紹

▲鎮店招牌里長好客鍋380元。

▲一鍋有三種層次的味覺體驗，首先以客家小炒爆香入鍋，接著倒入美濃蔬果熬製的回甘湯頭，最後涮煮鮮甜的鯛魚片。

▲想要更有風味可以加價20元升級客家油蔥飯。

▲里長客家小炒150元，經典的客家小炒，以其撲鼻的鍋氣和豐富的口感，榮獲客家小炒爭霸賽全國8強。

▲避風塘魚塊250元，酥脆的魚塊散發濃郁的蒜香，鮮嫩多汁的魚肉被完整包裹住。

▲避風塘泰國蝦380元，自家魚蝦共生的泰國蝦，經過主廚的黃金比例調味後，連殼都能爽爽吃。

▲美濃野蓮120元，在地純淨水質種植的新鮮野蓮，清炒後更顯爽脆。

▲客家搗麻糬100元，客家庄必吃甜點，選用147純米漿製作，手工麻糬質地Q軟有彈性，沾上花生粉，口感豐富甜而不膩。

▲手工芋丸180元，口感Q彈每一口都能感受到芋頭的香氣。

里長台灣鯛美濃旗艦店

電話：（09）8114－2963

地址：高雄市美濃區中正路二段701號

營業時間：11：00 － 2：00、17：00 – 20：30（周二休）

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