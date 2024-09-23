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逢甲190元排餐爽嗑澎湃自助吧！咖哩飯濃湯吃到飽、還能無限加麵

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者黃亭詠

台中平價牛排推薦！小時厚牛排的鐵板麵只要100元、排餐類則是190元起，內用皆享有自助吧吃到飽，還能無限次免費續麵，妮妮布魯非常推薦小時厚牛排的小總匯三拼，一次可吃得到牛肉、豬肉、雞肉3種肉品，下午時段也照常營業。

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小時厚牛排台中逢甲店

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

小時厚牛排 位置與停車
小時厚牛排位在河南路上，隔壁是台中超人氣火鍋十二段，門口可停機車，汽車格較少，如果沒有要進逢甲夜市，也可往福星公園方向找停車場。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲小時厚牛排一直都很有人潮，用餐時段總是看到大排長龍。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲若是小孩沒點排餐，低消80元就可享有自助吧吃到飽。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

小時厚牛排自助吧區
自助吧區的東西算是蠻多元的，基本的濃湯、飲料一定有，還有烤吐司、爆米花、小餅乾以及咖哩飯。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲咖哩是每日限量提供，醬香濃郁還有馬鈴薯紅蘿蔔。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲小時厚奶茶有古早味奶茶的香甜濃。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲濃湯中居然有蟳味棒絲。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲烤吐司有3種口味，務必烤好再抹醬。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲餅乾好受小朋友喜歡。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲飯後記得來根霜淇淋。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲醬料區的黑胡椒醬很濃。

小時厚牛排 菜單

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

小時厚牛排菜單
店員安排入座後依桌號掃描點餐，如果沒帶手機或不會使用，也是有紙本菜單，放在結帳機台附近。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲排餐價格190至350元之間。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

小時厚牛排餐點介紹

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

小時厚牛排 餐點介紹
點了2份排餐，麵條可以選油麵或螺旋麵，結果沒注意到，其中一份選成不加麵，還好可以免費無限次續麵。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

紐約客牛排
選7分熟的程度，油脂分布平均，不會突然一大塊肥油，肉質扎實但又保有嫩度。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

小總匯三拼
內含有雞肉、豬肉、牛肉三拼，雞皮香酥脆，雞肉頗嫩，豬肉較為扁薄但不乾澀，牛肉是最基本款口感也不差。

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼小時厚牛排，台中逢甲夜市美食，平價排餐190元就享有自助吧吃到飽。（圖／Nini and Blue提供）

▲可以免費無限次續麵。

整體感想
小時厚牛排是屬於平價牛排，肉品與裝潢當然是比不上高檔排餐餐廳，可是肉品不會太差、符合價格，而且自助吧的東西也滿豐富多元，咖哩飯也好吃，比起在夜市沒有冷氣的狀態下吃牛排，妮妮布魯當然是選有冷氣吹的地方，偶爾想省錢吃牛排又不想自己煎的時候，來小時厚牛排真的是不錯。

小時厚牛排 逢甲店店家資訊

地址：台中市西屯區河南路二段241之5號
電話：（04）2706－1133
營業時間： 11：00－23：00

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