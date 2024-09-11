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體驗東京慢活地區！老宅改建精品咖啡館　二樓小巧座位能看電車

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。（圖／周花花提供）

▲東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

坂尾篤史創立的ONIBUS COFFEE，在東京咖啡界擁有高知名度和高評價，其中又以ONIBUS COFFEE 中目黑人氣最高，老房子改建的空間實在太美，二樓還可以看電車，菜單咖啡無論義式、手沖都很優秀，是一家推薦值得專程前往的東京咖啡店。

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ONIBUS COFFEE基本介紹
2012年由坂尾篤史創立的ONIBUS COFFEE，最初據點在靠近自由之丘的奧澤，在日本精品咖啡還不流行的年代，靠著真實力漸漸打開知名度，在中目黑開業後人氣更上一層樓，不僅日本人評價很高，也成為許多觀光客旅遊東京一定會朝聖的咖啡店。

▲▼東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。（圖／周花花提供）

▲店名的「ONIBUS」，是葡萄牙語「公共巴士」的意思。

交通方式＆如何抵達
ONIBUS COFFEE 中目黑從東急東横線、東京metro地鐵日比谷線「中目黒站」南出口出來，約步行150公尺、2分鐘左右即可抵達。

▲▼東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。（圖／周花花提供）

▲生意非常好，即使平日午後依舊高朋滿座。

▲▼東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。（圖／周花花提供）

▲二樓座位區窗邊可以欣賞電車經過，只是通常是一位難求，想要坐真的只能一早開店就來。

▲▼東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。（圖／周花花提供）

▲▼東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。（圖／周花花提供）

▲菜單如上，簡單分成手沖咖啡、義式咖啡兩大類，不喝咖啡的人只有蘋果汁、牛奶兩種選擇。

▲▼東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。（圖／周花花提供）

▲有些常溫蛋糕、常溫餅乾，也能直接買咖啡豆回去，精美包裝很適合當作伴手禮。

▲▼東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。（圖／周花花提供）

▲▼東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。（圖／周花花提供）

▲採自助式用餐形式，點完餐請先不要走遠，要記得自己來取餐。

▲▼東京咖啡推薦ONIBUS COFFEE 中目黑老房子改建質感咖啡店，咖啡很好喝還能看電車。（圖／周花花提供）

冰拿鐵620円、肯亞660円
因為是傍晚來喝，所以點了Single Shot的拿鐵，本日咖啡正巧是我最想喝的肯亞，無論義式或手沖單品都做得很夠水準，風味處理相當乾淨，不會有多餘躁感，是一杯很舒服、毫無負擔的咖啡。

結語評論
ONIBUS COFFEE 中目黑絕對不只是一家好拍照的IG東京咖啡網美店，從風格裝潢到氣氛營造、咖啡風味我都很喜歡，春天還能同時欣賞目黑川的美麗櫻花，如果你是很喜歡獨立咖啡店的人，推薦來東京旅遊時，一定要至中目黑朝聖喝一杯，肯定不會讓人失望。

ONIBUS COFFEE 中目黑 （オニバスコーヒー 中目黒店）
地址：東京都目黑區上目黑2－14－1
電話：+81－3－6412－8683
營業時間：9：00－18：00

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