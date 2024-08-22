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被豆漿耽誤的蛋塔店！中山區必吃宵夜　鄉民大推不輸肯德基

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃亭詠

曾家豆漿值得排隊吃嗎？網路評論破千則4.3顆星台北宵夜，鄉民評為被豆漿耽誤的蛋塔店，曾家豆漿菜單有燒餅、油條、蛋餅、小籠包、饅頭、煎包、豆漿、蛋塔等，蛋塔真的完全不會輸給肯德基，這篇來分享曾家豆漿菜單、曾家豆漿營業時間、交通方式等資訊。

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曾家豆漿在哪裡

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

曾家豆漿地址就在台北市中山區錦州街123號，搭捷運出中山國小站3號出口走路5分鐘，或可以出捷運行天宮4號走路過來6分鐘。

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

曾家豆漿營業時間

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

營業時間從晚上5點到凌晨2點，是台北中山區晚餐宵夜好去處，才開店沒多久就看到大排長龍的排隊人潮，不論是內用或外帶都要排隊。

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲排隊時就能看到門口一堆蛋塔，然後店家不斷在製作蛋塔，不說還以為是蛋塔店。

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

曾家豆漿菜單價錢

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲整體價格不貴、品項算多了，至於蛋塔當然就是必點。

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

曾家豆漿用餐環境

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

櫃檯點餐結帳後，如果要內用就進到裡面找座位，裡頭位子不多，如果客滿就稍微等一下，因為基本上都不會吃太久。

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

蘿蔔糕蔥蛋

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲外面會有辣椒醬油可以自己加，我覺得吃原味就很好吃，蘿蔔糕煎到微焦香，加上有蛋香個人很喜歡。

蛋餅

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲蛋餅會略帶有厚度咬下屬於偏綿一點，滿嘴都是蛋香感覺很讚，建議加點辣椒醬油搭配。

曾家豆漿蛋塔

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲蛋塔真的有夠強，吃第一口就覺得很不錯，外皮酥脆加上香嫩蛋液超棒，果然就如鄉民所說，不會輸給肯德基。

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲高麗菜煎包裡面高麗菜還不錯，整體口感爽脆調味適中，外皮我覺得算是有點厚度，所以也會帶點嚼感。

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲鮮肉煎包可以看到內餡飽滿會有肉汁，但我覺得油感略重。

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲飲料我點了無糖豆漿是好喝的豆漿，喝起來濃郁順口。

▲▼曾家豆漿，超狂中山區宵夜曾家豆漿蛋塔好吃度不輸肯德基。（圖／DARREN蘋果樹提供）

曾家豆漿

地址：台北市中山區錦州街123號
電話：（02） 2560－1927
營業時間：17：00－02：00（周一、二公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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