489元享台中高樓美景＋韓式BBQ吃到飽！13款燒肉和熟食自助吧任挑

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

肉夯夯韓式燒肉，台中東區高樓景觀餐廳。台中新開的韓式烤肉吃到飽品牌肉夯夯韓式燒肉，就在台中火車站後方的大魯閣新時代11樓、鬥牛士二鍋的隔壁。韓式烤肉吃到飽基本肉品就有13種，也可以加價升級3種肉品、4種海鮮，還附有一韓式湯鍋，自助吧區有蔬菜、火鍋料、韓式拌飯、韓式小菜、多款熟食炸物、飲品，還有泰式雪花冰。

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用餐環境

店內座位相當多元，多為4人方桌，後方有圓桌、6人以上長桌，但自助吧區主要在前面位置，如果不想夾菜要走太遠的人，前面有位置就坐前方會較輕鬆，後方景觀區的位置相當漂亮，晚上的時候則是非常適合情侶約會。



▲後方景觀區的位置相當漂亮，但是中午時段太陽很大，怕熱的人千萬不要在白天時段選這區。

▲坐在窗邊可以看到台中火車站、台中秀泰、LaLaport、星泉湖。

▲傍晚時段，選窗邊的位置真的很棒，坐著就能看到星泉湖的美景，還有遠方的層層山景。

▲晚餐時段人潮非常多，大概6～7點人都會特別多，晚餐與假日千萬要訂位，能夠有更舒適的用餐享受。

肉夯夯韓式燒肉菜單與價格

平日午餐 － 429元／位、晚餐或假日－489元／位；依照身高收費，140公分以上為上述價格，120－140公分 －250元／位、100－120公分 －170元／位、100公分以下 －免費。

用餐時間為100分鐘、內用10％清潔費另計

店內客滿時，用餐以訂位時間為主，基本就有提供13種肉品吃到飽，並且附一鍋韓式湯鍋、自助吧區吃到飽，也可以加價升級3種肉品、4種海鮮，酒水另外單點。



肉夯夯韓式燒肉 自助吧區

▲自助吧區擺在最前方位置，有多款蔬菜、菇類、豆腐、鳥蛋、韓式魚板、韓式冬粉等，適合搭配鍋物。

▲有多款韓式小菜、生菜沙拉，搭配烤五花肉更解膩。

▲生菜類的也很適合用來包燒肉一起吃。

▲醬料區也擺在冰櫃中保鮮，妮妮布魯非常推薦韓式海味醬、蔥鹽醬、燒肉醬。

肉夯夯韓式燒肉 熟食區

▲有韓式冬粉、炸雞塊、雙色地瓜球、薯條、韓式炸雞翅、韓式煎餅，口味都不錯。

▲還有辣炒年糕，以及我很喜歡的韓式魚板湯，非常推薦把魚板再放到馬鈴薯排骨湯裡面煮過，鹹香湯汁讓韓式魚板更好吃。

▲熟食區的餐點都還不錯吃，尤其大推薦韓式炸雞，酸甜微辣很涮嘴，但真心提醒你不要一開始就夾太多，以免一下子就飽了。

▲飲料區有可口可樂系列、無糖綠茶、新加坡品牌的果茶、咖啡機。

特色泰式奶茶雪花冰機

操作需要點技巧，雪花冰會從外側飄落，快達到你要的容量之前就要準備按停止，然後一旁有煉乳、草莓醬、椰果….等多種配料可以隨自己喜愛添加，相當有趣。

韓式拌飯

好吃的韓式拌飯也可以自己做，有小黃瓜、泡菜、海苔絲、木耳絲、水煮蛋、豆芽菜讓你搭配，想吃什麼夾什麼，最後淋上橘紅色拌飯醬、香油、撒上芝麻粒，攪拌均勻都很好吃，偷偷跟你說，也可以放一些韓式小菜進去，或是烤好的香噴噴五花肉，好吃又有趣。

▲自助韓式拌飯。

好用又方便的韓式烤盤

中間可以大火烤肉，邊緣有縫隙處則用來烤蔬菜或是薄切的肉片，而且不沾鍋相當好處理，也不用怕傳統烤網卡炭。烤盤弄髒時可以請店員提供沾濕的厚紙巾擦拭烤盤表面，就能乾淨如新。

▲每桌都有一烤台、一火鍋，餐具都是金屬類的，消費者使用上也相對安心，不用擔心塑化劑，但是要注意不要太靠近火爐，以免受熱燙手。

▲韓式湯鍋有3款口味可以選，這次的是韓劇中吃燒肉很常出現的馬鈴薯排骨湯。

▲裡面有燉到鬆綿軟口的馬鈴薯、好吃的燉排骨，橘紅色湯頭鹹香中帶點微辣，但很適合搭配其他食材煮火鍋，也很推薦你升級海鮮放到湯鍋中煮，蝦子、貝肉都鮮美好吃。

▲加98元升級多4種海鮮：白蝦、文蛤、帆立貝、阿根廷魷魚，如果肉品跟海鮮都升級的話，只要188元，很適合食量大、又喜歡食材多元的人。

肉夯夯韓式燒肉 肉品

肉夯夯的肉品不是放在自助吧區自己夾，而是用手機掃描QRcode點餐，這樣更可以保持肉品鮮度與完整性。

原味豬五花

▲原味豬五花真的超耐吃的！極度建議烤到表面金黃赤香、冒著油泡，沾什麼醬汁都好好吃。

▲兩面烤好之後我們才會分剪成小塊狀，再把剪開的兩面繼續烤到恰恰，真的非常涮嘴，讓人一口接一口吃。

原味梅花豬

▲原味梅花豬的油脂比豬五花少了許多，但我們也是要有耐心把它烤到恰恰恰，這樣外酥裡嫩超好吃。

▲不喜歡太油的人，就多選原味豬梅花，但不可諱言的是雖然豬五花很油，但烤起來真香呀！油脂肥嫩焦香更添口感與香氣。

▲加價升級的雪花牛、嫩肩牛、雪花豬。

嫩肩牛

▲滿喜歡嫩肩牛的口感與鮮度，油脂不多，切成薄片剛剛好。

▲這種薄切牛肉就不適合烤到恰恰，要帶點微嫩水份才好，以免過熟影響口感 。

▲特別推薦搭配韓式海味醬，肉香醬濃好美味，再搭配酸香泡菜與包肉生菜，可以多吃好幾盤。

雪花牛

▲油脂相對多一些，不只烤肉嫩，也很適合用來涮湯鍋 。

雪花豬

▲這天吃到的雪花豬品質挺優的，帶點厚度與適度油花，口感很剛好。

▲帶點厚度的豬肉類，我們都喜歡烤成這樣金黃感。

蒜味豬五花

▲特別提醒大家，有醃製過、有事先沾醬的肉品可以偏後段時間烤，因為有醬汁較容易弄髒烤盤，烤的時候也不能太過大火。



▲蒜味不算太過濃重，但是有著鹹香感，而有醬料的豬五花因為不適合大火烤久，醬汁容易焦，所以厚度會較為薄一些，相對油脂也減少了。

梅汁風味雞腿排

▲整隻大雞腿去骨醃製，而且這梅汁風味頗為特殊，酸香清爽挺開胃的。

▲雞皮烤到金黃油亮，不用再額外沾醬就好好吃。

▲韓劇烤肉配燒酒的畫面，實在太誘惑人了，來到肉夯夯燒肉也別錯過這樣的美妙搭法，再加上美景，真的是很棒的享受。

搭配燒酒和氣泡酒都是好選擇

cass和真露在超市就很容易買到，應該很多人都喝過，在肉夯夯這裡價格也滿平易近人的。但星光清河氣泡清酒在超市比較少有，酒精濃度大約7%，對於平常有在喝的人說，就大概是水果雞尾酒的感覺，微甜很順口，適合女孩子、不喜歡酒精感的人。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

整體感想

肉夯夯韓式燒肉是鬥牛士集團的新品牌韓式烤肉吃到飽，價格相當平易近人，平日午餐429元、晚餐與假日489元，現在隨便吃個早午餐就要350元左右，可說是相當便宜的吃到飽，但肉質新鮮、原味豬五花極厚，而且熟食區、自助吧區餐點也都很不錯，再加上有著高樓層窗景的優勢，整體用餐很舒服，不管是情侶約會、家庭用餐、團體聚會都相當適合，大家都能吃得很盡興！

肉夯夯韓式燒肉



地址：台中市東區復興路四段186號11樓（大魯閣新時代購物中心）

電話：（04）2222－1686

營業時間：午餐11：00～16：00、晚餐16：00～22：00

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