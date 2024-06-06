早期是金門五大汽水廠之一！轉型為懷舊故事館　保留當年工廠環境

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者黃亭詠

華南汽水廠早期是金門五大汽水廠之一，當時推出的丸樂汽水在小金門更是賣到缺貨。現今的華南汽水廠轉型為懷舊故事館，販售烈嶼鄉限定汽水和牛肉麵，大小朋友在習山湖公園親子共融公園玩累了，剛好可以來這喝汽水吃碗牛肉麵補充體力。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

華南汽水廠

▲趁著金門大橋完工，來小金門旅遊不用搭接駁船，開車自駕就能暢遊小金門。

華南汽水廠交通路線與停車資訊

坐落於小金門的東林聚落，是進入東林老街必經之地，Google導航定位華南汽水廠就能輕鬆抵達。金門縣烈嶼鄉商家不多，沿著九井路路邊停車即可。

▲華南汽水廠曾經歷意氣風發年代，丸樂汽水賣到斷貨，然不敵跨國企業的競爭優勢，最後還是黯然退場。

▲在多方人士努力下，荒廢多年的華南汽水廠重新再出發，轉型為文創故事館。

▲繽紛的外牆顏色，加上華南汽水logo的加持，反而是遊客熱門打卡景點之一。

華南汽水廠文創故事館

文創故事館記載了當時獨特的歷史背景下開幕的華南汽水廠，並保留製作汽水機器設備等相關文物，現今我們銅板價格就能喝到的汽水，在當年可算是奢侈品。

▲玻璃汽水瓶的包裝方式，讓人聯想到現今醬油膏、辣椒醬的綁法。

華南汽水廠菜單價目表

華南汽水廠現在不只有販售汽水，金門老兵酒糟牛肉麵的評價也不錯。二樓有沐Cafe餐酒舘和沐樂手工點心。

▲華南汽水廠的用餐空間保留工廠環境，提供超多支工業電風扇，工業感十足。

華南汽水廠丸樂汽水

新出發的丸樂汽水提供多款口味，有加鹽沙士汽水，百香果沙士、葡萄柚汽水等，復古瓶身貼紙很有質感。丸樂汽水一瓶80元，以汽水來說價格不太親民。加鹽沙士汽水則是因為地下水鹽化，意外產製出的獨家口味。

結論

華南汽水廠的丸樂汽水口味很有識別度，整體感受像是加了各式果物的氣泡水，不會太甜膩，至於售價則每人接受度不同。

華南汽水廠

地址： 金門縣烈嶼鄉81－2號

電話：（09）8511－7107

營業時間：09：00－18：30（周三休息）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►489元享台中高樓美景＋韓式BBQ吃到飽！13款燒肉和熟食自助吧任挑

►台中一中街網友最推薦的義大利麵！招牌「毒癮醬」有夠涮嘴

►免門票、免停車費有夠佛心！虎山巖金針花 置身金黃色花海超浪漫