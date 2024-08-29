30元味噌湯滿滿新鮮魚肉豆腐！40年台式握壽司老店重溫基隆老味道

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

近半年的「基隆老味道」總算再度登場，這次要跟大家分享的是基隆台式握壽司老店，或者誇張一點的說法是「沒有之一」，最少在我這個老基隆人，在許多觀光客的眼中是如此，至於好不好吃、還有那些來自Google的負評，我想就是見人見智的感受問題。

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▲它是我對握壽司的啟蒙店，在我連日本在什麼地方都不知道的那個年代。

櫻壽司就在基隆仁愛市場

近十年來，基隆美食、小吃開始受到外地觀光客的歡迎，不再是以前宜蘭、九份回程順便下車吃點東西的海港城市，美食範圍也慢慢從只有「基隆廟口」到孝二、三路商圈和仁愛市場，我兒時不記得這市場有什麼觀光客，清一色幾乎都是基隆人，最多就是到崁仔頂採買完海鮮的店家或是饕客。

▲也是我兒時陪父母、大伯逛市場常吃的一攤。

▲位置比較好記的方法是從愛三路這一側上來，對面是我曾經分享也是紅透半邊天，假日同樣人滿為患的「吳姳麵館」。

平日來人潮會比較少

真心建議想吃的朋友千萬別假日來，因為真的人滿為患，就算市場有冷氣不太頂用，最少夏天別來，不然可能會等到心情「牙」起來，那天我自作自受的星期日中午一點左右到，離店家休息只剩一小時，拿到51號的號碼牌，幸好只等了15分鐘就有位子。

▲沿著L型攤位的椅子約有十個人左右，如果願意站著立食也不是不行。

櫻握壽司菜單

▲40年來賣的品項和記憶中的幾乎沒變，而我每次來也幾乎都點綜合握壽司和味噌湯。

開放式廚房看師傅做握壽司

我不太記得小時候是不是也是這樣的做法？基本上是不用「握」這個動作，不過就我一位日本友人說法，這才是江戶時期的「握壽司」模樣，那時「握壽司」是底層勞動工人的小吃，而非現今高價的「寿し」，倒是候位時看著老闆節奏律動的做著壽司也是一種樂趣。

綜合（小）170元／七貫

我不知道可不可以自己分配那種多一點、那種少一點，但看了其他桌，好像都是五貫旗魚、鮪魚、鮭魚各一貫，猜想和每日進貨的魚有關。

壽司比一般日本握壽司大

醬汁也不像三味一樣抹得滿滿的，相較來說比較能嚐到魚的鮮和甜，和醋飯間的芥末比例挺好，有一點嗆有一點提味，又不會過辣、過搶，一口放入嘴裡的大小也蠻飽嘴的，多麼美味談不上，但和記憶中的味道倒是沒什麼變。有時吃很多食物，特別是故鄉的，吃得也不過是一個「回」字的味。

豆皮壽司

略圓挺可愛，豆皮略甜帶點討喜的微汁，醋飯煮得挺好，同樣微甜，咀嚼端仍嚐得出明顯的米粒口感，以這個價位來說算是很可以。

味噌湯／30元



▲這碗味噌湯就真的無敵了，30元包含滿滿新鮮魚肉、豆腐，特別是帶皮的鮭魚甜得亂七八糟，湯本身較偏台式偏甜口，超推必點。

仁愛市場a12櫻握壽司

地址：基隆市仁愛區愛三路21號仁愛市場A12攤位2F

電話：02－436－7881

營業時間：10：00－14：00（周一休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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