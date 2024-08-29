ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

30元味噌湯滿滿新鮮魚肉豆腐！40年台式握壽司老店重溫基隆老味道

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

近半年的「基隆老味道」總算再度登場，這次要跟大家分享的是基隆台式握壽司老店，或者誇張一點的說法是「沒有之一」，最少在我這個老基隆人，在許多觀光客的眼中是如此，至於好不好吃、還有那些來自Google的負評，我想就是見人見智的感受問題。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲它是我對握壽司的啟蒙店，在我連日本在什麼地方都不知道的那個年代。

櫻壽司就在基隆仁愛市場
近十年來，基隆美食、小吃開始受到外地觀光客的歡迎，不再是以前宜蘭、九份回程順便下車吃點東西的海港城市，美食範圍也慢慢從只有「基隆廟口」到孝二、三路商圈和仁愛市場，我兒時不記得這市場有什麼觀光客，清一色幾乎都是基隆人，最多就是到崁仔頂採買完海鮮的店家或是饕客。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲也是我兒時陪父母、大伯逛市場常吃的一攤。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲位置比較好記的方法是從愛三路這一側上來，對面是我曾經分享也是紅透半邊天，假日同樣人滿為患的「吳姳麵館」。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

平日來人潮會比較少
真心建議想吃的朋友千萬別假日來，因為真的人滿為患，就算市場有冷氣不太頂用，最少夏天別來，不然可能會等到心情「牙」起來，那天我自作自受的星期日中午一點左右到，離店家休息只剩一小時，拿到51號的號碼牌，幸好只等了15分鐘就有位子。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲沿著L型攤位的椅子約有十個人左右，如果願意站著立食也不是不行。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

櫻握壽司菜單

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲40年來賣的品項和記憶中的幾乎沒變，而我每次來也幾乎都點綜合握壽司和味噌湯。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

開放式廚房看師傅做握壽司
我不太記得小時候是不是也是這樣的做法？基本上是不用「握」這個動作，不過就我一位日本友人說法，這才是江戶時期的「握壽司」模樣，那時「握壽司」是底層勞動工人的小吃，而非現今高價的「寿し」，倒是候位時看著老闆節奏律動的做著壽司也是一種樂趣。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

綜合（小）170元／七貫
我不知道可不可以自己分配那種多一點、那種少一點，但看了其他桌，好像都是五貫旗魚、鮪魚、鮭魚各一貫，猜想和每日進貨的魚有關。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

壽司比一般日本握壽司大
醬汁也不像三味一樣抹得滿滿的，相較來說比較能嚐到魚的鮮和甜，和醋飯間的芥末比例挺好，有一點嗆有一點提味，又不會過辣、過搶，一口放入嘴裡的大小也蠻飽嘴的，多麼美味談不上，但和記憶中的味道倒是沒什麼變。有時吃很多食物，特別是故鄉的，吃得也不過是一個「回」字的味。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

豆皮壽司
略圓挺可愛，豆皮略甜帶點討喜的微汁，醋飯煮得挺好，同樣微甜，咀嚼端仍嚐得出明顯的米粒口感，以這個價位來說算是很可以。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

味噌湯／30元

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲這碗味噌湯就真的無敵了，30元包含滿滿新鮮魚肉、豆腐，特別是帶皮的鮭魚甜得亂七八糟，湯本身較偏台式偏甜口，超推必點。

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆四十年台式握壽司老攤，櫻壽司。（圖／部落客小虎提供）

仁愛市場a12櫻握壽司

地址：基隆市仁愛區愛三路21號仁愛市場A12攤位2F
電話：02－436－7881
營業時間：10：00－14：00（周一休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►宮城縣鄉下小鎮探店挖寶！有限定版鯖魚高湯拉麵、噴汁炸雞激推
►開箱日本最北端米其林拉麵！醬油鹹而不膩　融合豚骨油甜一口入魂
►好市多超強「辣拉麵」開箱！道地日式細條麵咬勁十足、湯頭有層次

關鍵字： 櫻握壽司 基隆美食 仁愛市場 生魚片 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

東京「百大喫茶店」開箱！地下空間藏神秘洞穴屋　味道風格皆滿分

東京「百大喫茶店」開箱！地下空間藏神秘洞穴屋　味道風格皆滿分

板橋這間北方麵食館超強！牛肉餡餅汁多涮嘴、木須炒麵有迷人鍋氣

板橋這間北方麵食館超強！牛肉餡餅汁多涮嘴、木須炒麵有迷人鍋氣

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴

《孤獨的美食家》店家實訪！富山縣50年居酒屋開箱　必喝當地地酒

《孤獨的美食家》店家實訪！富山縣50年居酒屋開箱　必喝當地地酒

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

壽司郎高雄美術館店明天試營運

壽司郎高雄美術館店明天試營運

手搖飲「2大飲品買1送1」限時搶喝

手搖飲「2大飲品買1送1」限時搶喝

高雄怪味鍋盔！刷上獨門辣醬鹹甜涮嘴

高雄怪味鍋盔！刷上獨門辣醬鹹甜涮嘴

提前半年訂！遊藏王樹冰滿到明年2月

提前半年訂！遊藏王樹冰滿到明年2月

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住墾丁凱撒每人1150起　續住99元

九月雪降臨桃園大溪！現已開7成

20元濃郁湯麵！大稻埕80年老麵攤

280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

Google評價4.4！肉餡豐富的絕品湯包

手搖飲楊枝甘露買1送1今天限定

吃Buffet集滿10個完食空盤特價899元

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

台中最接地氣臭豆腐指南！12家各有特色

熱門行程

最新新聞更多

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

壽司郎高雄美術館店明天試營運

手搖飲「2大飲品買1送1」限時搶喝

高雄怪味鍋盔！刷上獨門辣醬鹹甜涮嘴

提前半年訂！遊藏王樹冰滿到明年2月

世界最美新月羊角來台快閃2個月

漢堡王連11天安格斯牛堡第2顆半價吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366