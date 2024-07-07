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夜遊桃園約會！漫遊大古山欣賞限時燈海　沈浸式光雕秀越晚越美

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者邵筱鈞

桃園賞夜好去處「大古山登上公園步道」愈夜愈美麗，2024大古山步道夏日繽紛派對熱鬧展開！讓平時就很迷人大古山賞夜秘境又更夢幻，蘆竹炫YA農遊季以夏日繽紛派對為主題，打造超多造景燈飾，帶領旅人來場沈浸式賞燈體驗，有可愛小動物、蝴蝶飛舞，以及巨無霸蘑菇，還有浪漫的光廊隧道，搭配百萬夜景美不勝收。

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大古山登山步道公園

夏日派對點燈
桃園景點豐富超好玩，晚上也有賞夜秘境，位在蘆竹的大古山是桃園超人氣的約會勝境，通過彎曲上山道路，就能輕鬆欣賞桃園夢幻夜景，加上完工的大古山登山步道公園，白天晚上都很美。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

交通方式＆停車資訊
開車來大古山登山步道的朋友，導航地標即達，這裡有規劃戶外大型停車場，同時也是最強觀景台，桃園超級浪漫且免門票賞夜勝境就在蘆竹大古山，這裡也能看到飛機，公園旁還有飛機打卡地標。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

白天賞飛機絕地、夜晚變身精靈國度
白天的大古山登山步道公園，到處綠意盎然，能欣賞桃園城市風光，不時還能看飛機飛過，晚上點燈的大古山登山步道公園好似精靈國度，色彩繽紛，彷彿開啟了夏日熱鬧的森林派對。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲點燈的大古山登山步道公園也太美，夏日派對活動期間，每天晚上6點開始點燈。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲繽紛的光雕秀相當吸引目光，璀璨又耀眼。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲夏日派對一路點燈到晚上10點，真的是愈夜愈美麗。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲大古山登山步道公園適合所有年齡層，有階梯步道、也有無障礙步道。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲想要散步健走，還是推推車都很可以，步道平穩好走，每個角落都能看到光雕驚喜。

星光公園步道太浪漫
今年大古山登山步道公園的夏日派對真的好美，公園步道沿途造景豐富有創意，燈飾也很漂亮，而且在大片綠地裡也有整片的燈海，非常耀眼，沿途賞燈也與燈飾合影，色彩繽紛明亮又好拍照，仔細觀察，就連步道的兩側也都有設計燈條，讓人有一種漫步在星光大道的錯覺，彷彿大古山的森林派對，在為旅人指路，帶領大家通往蘆竹大古山最美麗的景緻，真的愈往上走，燈飾造景和光影就愈迷人。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲夢幻燈海一路從入口延伸至151咖啡館。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲夢幻的魔力小馬兒搭配許多圈圈燈飾，很像是森林裡的小型馬戲團盛會。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲請注意光影燈條內是不可以進入的。

觀景平太大蘑菇造景
除了森林裡的馬戲團吸引滿分之外，觀景平台旁邊的超大蘑菇燈飾也很吸睛，不少旅人都會特別來與大蘑菇合影拍照，站在平台上，還是步道構圖都好看。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

必拍觀景台
登上大古山登山步道公園的觀景台，這裡擁有180度的超廣角觀景視野，可以感受桃園百萬夜景的震撼，搭配夏日派對的燈飾造景，也很好拍照，背景就是城市美景的無敵燈海，怎麼能錯過。大古山觀景視野非常好，可以看到青埔高鐵、空軍基地、桃園機場、觀音山等，夜裡除了點燈藝術，抬頭還能看見滿天星空。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲觀景台這裡也有大古山的景觀介紹，大古山早期是重要的軍事基地，保留了山林的原始面貌。

步道條條驚豔
別以為欣賞完夜景，夜間版的夏日派對就結束，大古山登山步道公園其實空間還蠻寬敞，環繞一圈，每條步道的燈飾都不太一樣，前一條滿分看到無數種燈球和燈柱，這裡看到超多花藝飾燈，彷彿是夜間才開得花，不僅有花能吸引蝴蝶，還看到投影的老鷹盤旋。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

燈海瀑布
轉個彎來到了繽紛的燈海瀑布，這裡五光十色，搭配輕快悅耳的旋律，還真的讓人不小心沈浸在這森林派對之中，散步的同時，能感受到被燈海包圍。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲公園裡還有一條與大樹共生的浪漫光廊，樹上滿滿的花藝燈飾，形成一條唯美的花路，站在這裡取景很好看。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

心得
大古山登山步道公園光雕秀佔地不算小，散步拍照賞燈，細細欣賞也能花上一個小時，燈飾造景規劃也很用心，不僅佈景優美，結合夏日森林派對的主題好熱鬧，再加上桃園獨有的浪漫夜景，以及沈浸式體驗，無論是親子同遊、情侶約會，還是閨蜜美拍都適合。

這裡的光雕秀也很厲害，光彩奪目超吸睛，不僅熱鬧好拍照，帶小孩探索也是趣味十足，更棒的是，還能登上觀景台感受城市燈海的震撼，附近還有許多知名的桃園賞夜景觀餐廳，傍晚來訪時間最佳，還能欣賞落日餘暉，順遊附近的景觀餐廳用餐，也是不錯的玩法。

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

▲▼大古山登山步道公園夏日繽紛派對 最新點燈活動時間　欣賞城市燈海，來趟森林裡的奇幻旅程。（圖／部落客滿分提供）

2024大古山光雕展於今年夏季點燈

大古山登山步道公園

地址：桃園市蘆竹區大古路228號
活動時間：2024／6／1－8／31
點燈時間：6：00－22：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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