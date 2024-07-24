吹冷氣玩屏東！國境之南30個雨天備案景點　海上教堂咖啡喝下午茶

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

屏東南國是渡假勝地，可以享受陽光與沙灘，但玩屏東難免遇上下雨天，或是熱到讓人融化，本篇整理30個屏東室內景點，不僅能遮雨吹冷氣，還有特色美食，以及熱門的網美咖啡館能停留，玩屏東不想日曬雨淋，屏東室內景點快收藏。

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落山風藝術季極度日常

2024落山風藝術季－極度日常現正熱映中，地點就在屏東車城的看海美術館，今年落山風藝術季，以可愛貓狗雕刻展為主題，來看海美術館，可以看到巨無霸狗狗和擁抱貓咪，可愛萌樣，搭配療癒的港口海景，真的太迷人。

地址：屏東縣車城鄉海口路1－12號

營業時間：10：00～18：00（每周二公休）

▲免門票入園，可以近距離與貓狗藝術雕刻合影，還能漫步海上步道，與慵懶貓咪同框超有趣，再搭配墾丁景點一日遊，絕對更充實行程。

屏菸1936文化基地

國境之南最大的菸葉廠，重新整修後，結合歷史遺跡、屏東客家文化，以及沉浸式的藝術劇場，以嶄新面貌盛大開幕，屏東菸葉廠佔地寬廣，來訪能認識菸葉的製程，探索在那個年代，台灣煙葉最輝煌的記憶。



地址：屏東縣屏東市菸廠路1號

營業時間：周二～周四 09：00～18：00 周五六日 9：00～21：00

服務電話：08－721－0234

▲還能漫步華麗的夢幻劇場，感受聲光舞台的震撼，也能認識屏東六堆客家人獨特的習俗及文化典藏，屏東菸葉廠是座多元的博物館，精彩又好玩。

屏東海生館（屏東國立海洋生物博物館）

玩樂屏東，別錯過親子同遊的好去處－屏東海生館，海生館裡擁有種類豐富的海底生物，像大白鯨、企鵝、珊瑚、海藻、水母和海豹等，來屏東海生館，能走進夢幻的海底隧道與魚群共舞，也能參與導覽、企鵝餵食解說及觸摸海洋生物，海生館裡還有小朋友最愛的親水廣場能戲水玩樂，想感受與海底生物們近距離觀察和互動玩樂。

地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

營業時間：9：00～17：30

電話：08－882－5678

台電南部展示館

屏東超人氣免門票景點台電南部展示館，台電南部展示館佔地廣，擁有遼闊的戶外大草原、展覽豐富，不僅能認識電力的發明及發力未來趨勢，還能體驗互動小遊戲，以及欣賞趣味的4D劇場，園區裡也有小朋友最愛的雙層迴旋溜滑梯，來台電南部展示館一定不能錯過台電好吃的冰棒，走訪屏東恆春，可別錯過台電南部展示館。

地址：屏東縣恆春鎮大光里大光路79號之64

營業時間：8：30～17：30 （周一休館）

服務電話：08－886－7630

可攜帶推車和輪椅

福爾摩莎可可農場

屏東真的是可可莊園的大本營，玩樂南國屏東，到處可見特色的可可園區，福爾摩莎可可農場號稱是最美的可可基地，園區佔地寬敞，整棟建築以清水模來設計，再搭配透明玻璃窗，唯美的裝潢好拍又舒服，玩福爾摩莎可可農場，能認識可可的小知識，還能到玻璃咖啡館裡品嚐可可冰沙和巧克力。

地址：屏東縣內埔鄉大同路三段榮和巷80號

營業時間：11：00～18：00（周三公休）

服務電話：08－770－9138

▲質感的巧克力賣店，也是超人氣的網美打卡點，悠閒午茶後，再到旁邊的可可步道散步也很愜意。

可茵山枋寮旗艦店

屏東是美麗的國境之南，也是可可的故鄉，可茵山枋寮旗艦店入園免門票參觀，來訪能認識可可豆一連串的培育及處理過程，也能免費試吃多種不同巧克力的好滋味，還能玩手作DIY，以及採購豐富的伴手禮，園區佔地寬敞，療癒的大草原讓人好放鬆，走出庭院，還能眺望南國美麗的山群。

地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段123號

營業時間：9：30～18：00

服務電話：08－866－3688

潮州日式歷史建築文化園區

屏東休閒玩拍好去處－潮州日式歷史建築文化園區，潮州日式歷史建築入園免門票，造景豐富好玩又好拍，懷舊的日式宿舍群，園區充滿濃濃日本味，戶外廣場寬敞唯美，黃花風鈴木綻放好夢幻，漫遊園區，能認識屏東潮州的歷史文化及周邊美食，還能免費體驗日本和服。

地址：屏東縣潮州鎮延平路30號

營業時間：9：00～17：00 （周一公休）

服務電話：08－789－4515

▲漫步在粉嫩花樹下，潮州日式歷史建築文化園區不定期會舉辦各種展覽，現場還有不少好拍的藝術裝置，值得旅人來走走。

六堆客家文化園區

屏東免門票好去處六堆客家文化館，文化館主要展示台灣的客家文化風情，壯觀的建築，以群聚的大傘架作為文化館的設計，而每一個傘架建裡，也規畫著不同的主題活動，六堆文化館佔地寬敞，來訪能認識客家文化，還能體驗客家服裝藍衫，以及趣味的DIY活動。

地址：屏東縣內埔鄉建興村信義路588號

營業時間：9：00～17：00 （周二公休）

服務電話：08－723－0100

可攜帶寵物、輪椅、推車

▲館內也有小朋友最喜歡的親子遊戲空間，六堆客家文化館園區幽美，生態也相當豐富，非常適合大小朋友們，假期一起來休閒玩樂。

乖乖壹玖陸捌

屏東最新打卡亮點－乖乖壹玖陸捌，趣味十足的勝利星村愈來愈豐富好玩，眷村佈景充滿藝術與創新，店家也變多了，最具人氣的就是位在青島街上的乖乖壹玖陸捌，乖乖壹玖陸捌是乖乖零食主題的故事館，空間佔地不大，卻充滿旅人兒時的珍貴回憶。

地址：勝利文創園區（青島街89號）

營業時間：11：00～19：00

▲來訪可以玩拍巨無霸大乖乖，還有趣味小遊戲，收錄美圖之後，還能漫遊勝利興村周邊。

觀賞水族展示廳

屏東親子探索賞魚的好去處－觀賞水族展示廳，觀賞水族展示廳是一座大型的觀賞魚主題館，質感的室內景點，能欣賞來自各地不同的魚種，並結合裝置藝術，在屏東打造一座夢幻的海底世界，超人氣的草間彌生公共藝術品也千萬不要錯過。

地址：屏東縣長治鄉園西一路2號3樓

營業時間：9：00～17：00（周一休）

服務電話：08－762－0163

枋寮椰們海景餐廳Pi coconut

屏東最新景觀餐廳－枋寮椰們海景餐廳，可以說是屏東枋寮最強大的海上玻璃屋，一開幕就爆紅，帶你秒飛峇里島渡假趣，超遼闊的無敵海景，隨便拍都是最美背景版，枋寮椰們海景餐廳可以用餐也能下午茶，冷氣開放，環境優美，餐點都在水準之上，還能登上最美海景看台，欣賞美麗的漁港風光。

地址：屏東縣枋寮鄉沿海路17－1號

營業時間：11：00～22：00

服務電話：08－878－0123

諾薩餐酒館

屏東墾丁最新網美餐廳－諾薩餐酒館，南國居然出現摩洛哥風情的紅色建築好吸睛，特別是在藍天白雲下，彷彿秒出國度假，諾薩餐酒館用餐裝潢華麗有質感超級好拍照，走出戶外就能飽覽一整片無敵海景，旁邊還有一間小嶼事冰淇林咖啡館也值得順遊。再搭配墾丁景點一日遊攻略，更能充實旅程。

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路327號

營業時間：12：00～20：00

服務電話：0901－356－329

屏東冰室御木軒

勝利星村哪裡玩，來去屏東冰室御木軒吃冰，屏東冰室御木軒是昭和時期的懷舊老屋，古色古香的建築，現在是座復古冰室，懷舊場景，館內館外充滿濃濃日本味，不僅很好拍照，還能品嚐創意昭和清冰消暑。

地址：屏東縣屏東市勝利路133號

營業時間：周三～周五 12：00～18：30 周六日12：00～20：00 （周一、二休）

服務電話：09－3312－3182

三地門居高風味餐廳

別再以為屏東只有墾丁，三地門也超美的，三地門鄉有許多秘境般的景觀餐廳，居高風味餐廳就是其中一間熱門的網美秘境，不僅有絕佳觀景視野，還推出好吃的創意料理，餐廳佈景充滿濃濃部落風情，愈夜愈美麗。

地址：屏東縣三地門鄉中正路二段168號

營業時間：11：30～14：30／17：00～21：00 （周三公休）

服務電話：08－799－4288

大鵬灣海上教堂咖啡

西班牙式的浪漫建築，就座落在大鵬灣裡，大鵬灣國家風景區本來就是玩樂的休憩勝地，來訪可以體驗超多海上設施，刺激又有趣，在海灣旁打造全新的異國風水上教堂太有美感，面向教堂，漫步水上步道，猶如秒出國渡假，玩拍大鵬灣海上教堂，還能喝咖啡下午茶。

地址：屏東縣東港鎮大鵬灣環灣道路

營業時間：13：00～20：30 （周二公休）

服務電話：09－6688－3827

▲欣賞大鵬灣絕美海景，吹吹海風也相當愜意，若時間充裕，除了玩大鵬灣，也能順遊小琉球。

太陽好事

太陽好事是潮州超人氣的藝術餐廳，繽紛的佈景設計，彷彿走進童話場景，庭院裡有一大片亮麗的磁磚壁畫，非常漂亮，走進餐廳，到處能看到以太陽為主題的小裝飾，太陽好事裡的每個角落，都讓人有意外的驚喜發現，欣賞主人的收藏品，也像跟著主人一起環遊世界。

地址：屏東縣潮州鎮潮州路760號

營業時間：周三～周五14：00～21～00 周六日11：00～21＂00

服務電話：08－780－0119

▲太陽好事提供精緻的餐點，有火鍋、簡餐和特調，來這用餐下午茶很享受，也能收錄滿滿美圖。

草地餐桌實驗室

超人氣的網美咖啡館－草地餐桌實驗室，在南國遼闊的大海旁，有一整排純白色建築，白色小屋搭配一窗窗方正的玻璃，簡約有特色，是屏東滿洲熱門的海景咖啡館，女孩們絕對喜歡，來草地餐桌實驗室可以在大草原上取景玩拍，背景是藍天、是充滿異國風情的療癒建築。

地址：屏東縣滿州鄉興海路33號

營業時間：10：00～17：00

服務電話：09－7952－5038

▲放眼欣賞，是望不盡的大海，吹著海風好舒服，來訪能用餐下午茶，玩屏東悠閒午後來這也很棒。

水明漾活蝦景觀餐廳

夢幻峇里島風情水明漾活蝦景觀餐廳，免出國也能秒置身異國渡假趣，療癒的水上茅草屋，充滿南國的熱情，來訪能品嚐創意的活蝦料理與中式熱炒，還能坐在發呆亭裡賞蓮花，欣賞魚兒水中游，如秘境般的景觀餐廳，很值得旅人來走走。

地址：屏東縣里港鄉里嶺路277號

營業時間：

平日：11：00～14：00／16：00～21：00

假日：11：00～21：00 （周二公休）

服務電話：09－1715－9088

義成伯麵店

屏東也有唯美日式建築義成伯麵店，義成伯麵店隱身在里港鄉的小巷內，庭院濃郁的日式風情，相當有美感，義成伯麵店提供豐富的美食小吃，招牌主打麻醬麵、板條和各式小菜，每到用餐時間，總是湧入大量人潮，吃過義成伯麵店的朋友，大家都讚不絕口，有機會走跳屏東，也可規畫順遊來義成伯用餐。

地址：屏東縣里港鄉永樂路21之5號

營業時間：10：00～17：30 （周二公休）

服務電話：08－775－2811

三平咖啡

屏東也有唯美的日式咖啡館三平咖啡，三平咖啡座落在南國不起眼的街道巷弄，質感的木造建築，搭配療癒的日式庭院，讓人有種置身在異國，玩樂小日本的感覺，館內佈景懷舊，散發出濃厚的日式風情，提供特色的創意料理，以及精緻的下午茶點，舒適的日系空間，也讓人覺得格外放鬆，走跳南國，也能漫遊玩樂小江戶風情。

地址：屏東縣潮州鎮育才路86－1號

營業時間：（周二公休）周一、六、日：11：30～20：00、周三至周五：11：30～18：00

電話：08－789－8363

樹夏飲事

屏東恆春休閒午茶的好去處樹夏飲事，樹夏飲事是一間廢棄的工廠所改建而成，殘破的建築內，有一座唯美的玻璃屋，屋裡質感舒適，提供早午餐、甜點和飲品，廢墟風的外觀很吸引旅人來訪玩拍，度假玩屏東，很適合閨蜜情侶來玩拍。

地址：屏東縣恆春鎮恆西路12－21號

營業時間：10：00～18：00 （周四公休）

電話：無提供電話，不接受預約

旁聽席／傢飾傢具咖啡館（採預約制）

屏東三地門最夢幻的歐風花園旁聽席，旁聽席低調的入口大門，原來館內裡卻別有洞天，為了維持旅人遊園品質，旁聽席採全館預約制，園區寬敞唯美，有鄉村小屋、吊橋美景和觀景台，旁聽席提供精緻輕食小點、手作甜點和豐富飲品，來這用餐賞景。

地址：屏東縣三地村行政街9－2號

營業時間：周三～周五 12：00～20：00／假日：12：00～21：00

服務電話：09－0008－1051

▲不僅療癒放鬆，更是賞心悅目，漫遊旁聽席，彷彿置身在夢幻的歐歐小鎮，沒時間出國，來旁聽席約會聚會也很不錯。

南洋風高腳屋

屏東特色景觀餐廳南洋風高腳屋，南洋風高腳屋是全台第一座傳統泰式建築，園區佔地寬敞，充滿濃濃的南洋風情，古老的泰式建築，讓旅人彷彿置身泰國渡假，南洋風高腳屋庭院幽美，提供豐富泰式料理，來訪用餐，還能漫遊玩拍台版的湄南河，沒時間飛泰國，也可來屏東的泰式高腳屋。

地址：屏東縣內埔鄉富豐路306號

營業時間：周二～周五：12：00～20：30／周日：11：00～21：30

服務電話： 08－778－8819

可攜帶推車和輪椅

超級甜Super Sweet

走跳屏東枋山，一定不然錯過好吃的愛文芒果，位在枋山台1線上有一間超級甜鮮果冰沙，超級甜提供豐富多樣化的芒果系列甜品，有冰沙、聖代派對、水果三明治和果汁，每一種芒果甜點都好吃，也各有不同的特色。

可以在館內品嚐鮮甜的愛文芒果，也可以放鬆下午茶，或購買屏東人氣的伴手禮，超級甜裡還有繽紛趣味的藝術彩繪牆，是個適合旅人玩樂屏東時，停留歇息的中繼站。

地址：屏東縣枋山鄉中山路四段24－6號

營業時間：10：00～18：00 （周二公休）

服務電話：08－876－1188

山男咖啡

屏東最新網美咖啡館－山男咖啡，山男咖啡是墾丁爆紅的海景咖啡廳，佔地寬廣，擁有遼闊的海景視野，唯美的白色的玻璃屋，簡約有美感，來訪可以吃甜點、喝下午茶，相當愜意，咖啡館裡還有不少藝術裝置可以玩拍，這次玩屏東墾丁，就來山男咖啡館走走，再搭配墾丁景點一日遊，更充實旅程。

地址：屏東縣恆春鎮紅柴路2－9號

營業時間：平日11：00～18：30／假日 10：30～19：00

電話：09－0593－8900

南風微甜

屏東超夢幻的冰淇淋甜點屋南風微甜，紅色系的藝術櫃貨建築，充滿活力與朝氣，走進南風微甜，馬卡龍的甜美色系讓人融化，館內療癒系的佈景設計，女孩絕對難以抵擋，南風微甜提供豐富的甜點、冰淇淋及飲品，用餐空間不大，假期人潮踴躍一位難求。

地址：屏東縣恆春鎮恆公路716－15號

營業時間：12：00～19：00 （周三公休）

電話：08－888－2682

▲建議想吃冰拍照的朋友，盡早來訪，旁邊的南方餃子館也是在地人氣名店，屏東強大美食與甜點都別錯過。

阿信巧克力農場

園區佔地寬敞，來認識巧克力的小知識，走進農場，能近距離與梅花鹿和兔子餵食互動，阿信巧克力農場裡還有一座夢幻的落羽松秘境，漫步取景，坐在彩虹屋外盪鞦韆格外愜意，農場提供精油DIY體驗和精彩的食人族表演，走跳屏東，也值得來阿信巧克力農場逛逛。

地址：屏東縣恆春鎮萬里路27－8號

營業時間：9：00～18：00

電話：08－886－9696

萬大牧場補乳室

萬大牧場補乳室是一間質感的咖啡牧場，異國渡假風的佈景，完全就是網美餐廳，特別的是，咖啡館旁又是傳統的牛牧場空間，來萬大牧場補乳室，可以用餐，也能下午茶，品嚐必喝新鮮牛奶，還有各式精緻餐品甜點，飽餐一頓後，還能到旁邊的牧場去看牛群。

地址：屏東縣萬丹鄉南興路72號

營業時間：星期六11：00～22：00／星期日11：00～18：00

服務電話：09－8625－1615

銘泉生態休閒農場

屏東旅行趣，銘泉生態休閒農場好美好好玩，銘泉生態休閒農場佔地寬廣，入園免門票，農場花卉植物生態豐富， 有一大片的鳳梨田，其中最吸睛的，就是鳳梨田裡的巨無霸鳳梨藝術，金色的大鳳梨，彷彿是戴上皇冠的鳳梨小城堡。

很多來銘泉生態休閒農場，都指定要地標合影來訪能欣賞鳳梨田風光，還能品嚐美味鳳梨料理，像是鳳梨Pizza、 鳳梨冰沙及鳳梨鬆餅等等，銘泉生態休閒農場美景宜人，來這午茶很放鬆，同時也有採鳳梨、種鳳梨及鳳梨DIY的體驗玩樂。

地址：屏東縣瑪家鄉114－6號

營業時間：9：00～17：00 （周一、二休）

服務電話：08－799－0220

好運水水

玩屏東南國也有適合穿和服的秘境，好運水水和服のぞみ屋就隱身在屏東最大眷村保存區勝利星村是玩屏東墾丁必經之地，來穿和服更好玩，好運水水和服擁有豐富的款式選擇，收費平價合理，重點是，還有專業攝影師拍照服務，構圖好有美感，收到相片的瞬間，絕對讓你不虛此行。

地址：屏東縣屏東市永勝巷3號

營業時間：平日11：00－19：00，假日10：30－20：00(每周二、三休）

電話：08－766－2238

四重溪清泉日式溫泉館

來到屏東四重溪，當然也要來體驗美人湯，四重溪清泉日式溫泉館是百年老字號溫泉飯店，建築懷舊古色古香，充滿濃濃日本風情，可以住宿用餐，也有湯屋和露天風呂泡湯服務，秋冬來這泡湯暖呼呼，再來一杯冰牛奶更享受。

地址：屏東縣車城鄉文化路5號

露天風呂開放時間：平日7：00～22：00／假日6：30～22：00

電話：08－882－4120

墾丁壹號

屏東墾丁最新逛街逛歡景點－墾丁壹號，墾丁國境之南，又有玩樂好去處，墾丁壹號是座結合購物商場、美食餐廳，KTV、PUB、遊樂場、藝術展和表演秀的商場，服務相當多元化，打造成墾丁全方位的娛樂中心。

室內空間寬敞有質感，冷氣開放好拍又好拍，喜歡血拼的朋友，又有個吹冷氣壓馬路的好地方，另外，館內還規畫超多親子最愛的遊戲設施，來到墾丁壹號，可以從白天一路玩到晚上，另類的墾丁夜生活，墾丁壹號也是不錯的選擇。

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路2號（墾丁福華飯店旁）

營業時間：12：00～22：00（錢櫃營業到凌晨3點）

電話：08－886－2818

哇真珠恆春館

屏東最新景點－哇真珠恆春館開幕，哇真珠恆春館佈景繽紛相當吸引旅人目光，以最適合熱情屏東的海洋世界為主題，彷彿能走進夢幻的藍色深海裡和魚群們玩拍，來哇真珠恆春館。

可以體驗親手挖珍珠母貝，很難想像，從母貝裡可以挖出亮眼的珍珠，專屬獨一無二的珍珠，還能設計成各種飾品，恆春另類的旅行新體驗，值得大小朋一起來探索。

地址：恆春鎮省北路40巷113號

營業時間：10：30～18：00 （周三、四公休）

電話：08－889－8898

▲2024屏東熱門景點推薦。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

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