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溪湖一日遊攻略！推薦景點懶人包　彰化最大花卉公園呼吸芬多精

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

彰化一日遊怎麼玩，輕鬆溪湖小旅行怎麼規劃最好玩，最充實的溪湖一日遊！溪湖擁有趣味的主題觀光工廠，熱鬧小村落，還有復古風休閒糖廠，可以吃冰棒，搭五分車，懷舊的捏麵人藝術也很有趣，值得小朋友體驗，溪湖附近還有充滿日式襌風的花園庭院，規劃個一日遊、二日遊，彰化溪湖周邊玩透透。

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2024溪湖景點一日遊地圖景點攻略

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

2024溪湖景點一日遊熱門景點推薦

貝林古堡菲尼克斯教堂
彰化最美拍新亮點－貝林古堡菲尼克斯教堂，超人氣伴手禮店全新2.0版登場，教堂在埤頭正式營運，園區佔地寬廣，造景獨特亮眼，有繽紛的立體壁畫建築，還有特色的雕花教堂，以及巨無霸金色蛋塔藝術裝置，還有異國風花園，讓旅人有一秒置身在歐洲渡假的感覺，全新推出蛋塔套餐，可以品嚐現烤蛋糕，以及各式飲料無限暢飲，來花園古堡裡吃蛋塔喝下午茶，格外愜意。

地址：彰化縣埤頭鄉斗苑東路1之68號
營業時間：11：00～17：00 （休假日依官方公告時間為主）
電話：04－887－1227

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

巫家捏麵館
館內有露易莎咖啡，以及美食小吃可品嚐，園區也有規畫小火車、戲水池等遊樂設施，假期來彰化溪湖，也值得順遊玩樂，入園免門票，園區佔地不大，卻童趣十足，可以體驗捏麵手作DIY，還能探索懷舊場景，感受傳統文化的薰陶，館內有露易莎咖啡，以及美食小吃可品嚐，園區也有規畫小火車、戲水池等遊樂設施，假期來彰化溪湖，也值得順遊玩樂。

地址：彰化縣溪湖鎮東寮里彰水路四段439巷151號
營業時間：平日9：30～17：30／假日9：30～18：00
電話：04－861－0865

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

66 cheesecake
彰化美拍新亮點溪湖糖廠66Cheesecake，入園免門票，是假期休閒的好去處，巨大彩虹冰淇淋和起司蛋糕藝術是近期美拍熱點，還能品嚐來自北海道的創意冰品和蛋糕創意色彩，繽紛五種口味，香濃好好吃的冰淇淋，玩樂之餘也別忘了來嚐一支甜桶。

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號
營業時間：10：30～18：30
電話：04－885－1220

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

溪湖中央公園
彰化最新親子景點－溪湖中央公園，溪湖中央公園就在溪湖糖廠的旁邊，來溪湖糖廠不僅能吃冰、搭小火車、買伴手禮，現在還有最新的葡萄號兒童共融遊戲場能玩，親子遊具豐富、環境舒服，整體設施完善，帶小朋友來玩，又會玩到不想回家，再搭配溪湖景點一日遊，行程充實又滿分。

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段725號
營業時間：7：00～20：00

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

溪湖糖廠
溪湖糖廠是假期休閒好點，來訪能品嚐傳統冰棒，還能探索舊時的製糖工場及欣賞蒸氣火車，園區佔地寬敞，除了認識那個年代的小故事，還能實際走進製糖工廠，感受工人們的辛勞，糖廠裡也販售不少伴手禮，也值得一嚐。

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號
營業時間：8：00～17：00
電話：04－885－2111

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

溪湖糖廠五分車站
走訪溪湖糖廠，別錯過搭乘趣味五分車，坐上舊時承載甘蔗的列車，一起探索園區，溪湖糖廠五分車車票為$100元，蒸氣火車$150元，每日火車時刻表為10點～16點，每小時一班車，中午12點～1點之間為休息時間。

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號
營業時間：8：00～17：00
電話：04－885－2111

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

貝林古堡葡式蛋塔
彰化景點這麼好玩，美食伴手禮當然也不能錯過，貝林古堡葡式蛋塔是彰化溪湖超人氣的甜點古堡，招牌必吃千層葡式蛋塔，香酥可口的蛋塔超美味，擁有多樣化口味可以選擇，現場還提供免費咖啡，古堡前有塊綠地草坪，能玩拍古錐的蛋塔公仔，以及大型蛋塔主題的彩色壁畫，園區充滿童趣感，來買伴手禮，享受放鬆午茶時光，還能收錄美圖，再搭配彰化溪湖景點一日遊，更加充實好玩。

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路一段113號
營業時間：10：00～17：00 （周二公休）
電話：04－881－0557

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

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彰化怪獸百寶村
換新裝，繽紛佈景大升級百寶村一直是玩彰化採買伴手禮的好去處
集結了彰化各區特色的產品珍寶，取名百寶村，重新整修後的百寶村更美了，還出現了吉祥物，再搭配繽紛的彩繪與裝飾藝術，好拍又好買。

地址：彰化縣埤頭鄉斗苑西路92號
營業時間：10：00～17：00（周一休）
電話：04－892－3339

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

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台灣穀堡
超有特色的台灣穀堡，園區處處是稻米，是咱們每日必吃的米飯，滿滿米部首的文字，來訪不僅能了解稻米知識，還可以玩趣味DIY，館內超多好玩好拍的稻米美食場景，免門票就可以在穀堡待一整個下午。

地址：彰化縣埤頭鄉彰水路二段526號
營業時間：8：00～17：00
電話：04－892－6088

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

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▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

彰化萬景藝苑
彰化有座華麗的皇宮後花園萬景藝苑，空間佔地寬敞，擁有五甲地之大，萬景藝苑的庭院景觀綠意幽美，到處能欣賞老樹、繽紛花卉和藝術盆景，來訪能漫步在林園步道，登上流水小橋，還能走進仿古代唐式建築的傳統宮殿，館內也珍藏許多珍貴的古物及藝術品，朋友們來彰化旅行，可別錯過這麼美的地方。

地址：彰化縣溪州鄉中山路4段68號
營業時間：8：00～17：00
電話：04－889－8879

▲▼10個彰化溪湖景點推薦,最新火車頭主題公園.蛋塔城堡.巨無霸彩虹冰淇淋.溪湖親子景點推薦!。（圖／部落客滿分提供）

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溪州公園
彰化最大最迷人的花卉公園，入園免門票，佔地面積達123公頃，園區綠意盎然，擁有種類多樣化的花草植物，來逛公園，能賞花，走小橋、餵魚和小鴨互動，還能欣賞落羽松、水上池畔，與巨大獨角仙合影，以及探索像宮崎駿動畫場景的龍貓隧道，彰化休閒好去處，很適合大小朋友一起來逛森林。

地址：彰化縣溪州鄉中央路三段138號
營業時間：5：30～17：30
電話：04－889－9812

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