360度「海中展望塔」欣賞海底世界！開箱沖繩本島唯一海底觀景台

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲沖繩海中展望塔，部瀬名海中公園必玩360環景圓窗看魚、海底玻璃船，沖繩雨天備案景點。

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

沖繩不可錯過的景點，部瀬名海中公園，海中展望塔是全沖繩本島唯一海底觀景台，公園一年四季都值得來走走，不僅晴天景色優美，也是雨天人氣的備案景點，透過密集的圓型窗戶，360度環景欣賞海中視野，可以輕鬆觀察海中生態，還有種類豐富的魚群，還能搭乘海上玻璃船探險。

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部瀬名海中公園｜交通方式＆停車資訊

海中展望塔位在沖繩名護的部瀬名海中公園，可搭配名護鳳梨園，或是水果樂園一起玩，開車自駕導航搜尋地標即達、園區備有戶外停車場，搭車可以搭公車120號及20號，於部瀬名度假勝地前，再步行幾分鐘即達。

行前注意事項

行前注意事項

部瀬名海中公園除了可以看海玩沙之外，主要就是到海中觀景台欣賞夢幻的海底世界、還有海中玻璃船探索海洋生態的體驗，要注意的是，海中展望塔會受氣候影響開放時間，建議安排海中展望塔時，先看官方網站的開放資訊。包含營運狀況、海水透明度等等，才不會敗興而歸。

瀬名海中公園｜2024門票資訊

部瀬名海中公園的門票收費資訊如下：

海中展望塔門票：大人1050日圓、 小孩530日圓。

海洋玻璃船門票：大人1560日圓 、小孩780日圓。

兩者一起體驗：大人2100日圓、 小孩1050日圓。



現場僅接受日幣現金支付，海中展望塔可在營業時間內參觀一次，玻璃船則是每小時兩班船，可以先看好時間。

瀬名海中公園｜免費接駁車

購票後，就可以往海中展望塔方向移動，從售票口到海中展望塔，大約要走5至8分鐘，若不想步行，園區也有免費的接駁車接送，這台紅色巴士也太美了，充滿異國風情。（免費接駁車於整點、20分、40分發車）

瀬名海中公園｜絕美海景

雨天的海中展望塔其實還蠻美的，沿途可以欣賞綿延的黃金沙攤和海水美景，這裡的海水顏色呈現漸層藍，非常漂亮，要是連雨天都可以這麼美，那麼艷陽天的部瀬名海中公園一定更迷人。

▲部瀬名海中公園的海水沙灘是可以玩樂的、有規劃戲水區，以及水上遊樂設施等，也可以體驗浮潛和潛水，但當天氣候不佳無開放。

▲大約走3分鐘，就可以看到海中展望塔的水上步道，旁邊美輪美奐的建築，應該是餐廳和伴手禮店。

▲前往海中展望塔時，還看到行駛中的海上玻璃船，玻璃底遊艇也是熱門體驗，外觀設計好童趣，但因為當日海象不佳，又加上海水混濁，所以這次僅安排玩海中展望塔。

瀬名海中公園｜海中展望塔

順利抵達海中展望塔的海上步道，白色步道一路通往大海，景觀超級美，站在步道上有被海水包圍的震撼感，與一望無際的海域拍照合影超級壯觀。

▲來到海中展望塔，這裡就是全室內空間，入館需檢查門票，跟著服務人員的指示，就可以進入。

▲海中展望塔就是海底裡的觀景台，走下將近50階的階梯，就能欣賞海底世界，因為只有階梯，所以親子同行要注意安全。

神奇的海底探險

海中展望塔內空間不大，樓梯佔大部份空間，而樓梯周圍就是海中展望塔的觀景區，館內安裝24面圓窗，給人搭船搭遊艇的感覺，來訪旅人，可以透過高高低低圓型窗戶，欣賞未知的海底世界，真讓人好驚艷。

▲從圓窗看出去的海世界美景，可以看到超多魚群，給人一片祥和自在的悠游空間，魚兒們愜意的游泳到處穿梭。

第一次在海下觀景台看海，不用下水不用潛水或浮潛，走樓梯就能走進水下深度4公尺的海底世界，從圓窗看出去，繽紛的海底世界也超級夢幻。

▲海中展望塔的牆面也有常見的魚群介紹，像是有眼斑海葵魚、藍紋神仙魚、條紋豆娘魚等。

參觀心得

整座海中展望塔就只有我們，可以盡情觀賞，超強大的360度海景奇幻世界任我們欣賞拍照，老實說空間不大，人潮多也不太能好好看魚，這棟RUMBLE FISH是園區的餐廳及紀念品店。

▲水上步道也很有美感，若天氣晴朗還能來玩水玩沙。

▲回程時搭部瀬名海中公園的接駁車可以直接送你回到停車場。

部瀬名海中公園／海中展望塔

地址：沖繩縣名護市字喜瀬1744－1

營業時間：9：00－17：30

服務電話：+81 980－52－3379

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