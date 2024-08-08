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屏東漁村小鎮藏台版馬爾地夫！踏入漸層藍海消暑　潮間帶生態豐富

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記整理／實習記者柯珮萱

萬里桐是座漁村小鎮，有台灣馬爾地夫之稱！漸層美麗的海岸景觀，來這踩水好涼爽，海域安全，海水清澈見底，還能體驗豐富的水上活動，重點是海洋生態豐富，可以欣賞到許多潮間帶的生物，非常有趣，再搭配墾丁景點一日遊，絕對超級充實。

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交通方式&停車

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲導航搜尋就能輕鬆抵達，附近可以臨停汽車，人潮多時建議早點到。

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲萬里桐位在墾丁西邊，海岸線長1公里，附近就是老字號飯店悠活渡假村。

玩水環境

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲雖說佔地不像南灣沙灘和帆船石沙灘這麼大，但相對人潮不會太擁擠，感覺更舒服才好玩。

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲過長長的白色樓房，跟著人潮就能找到海灘。

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲附近也能看到許多提供浮潛、潛水、獨木舟等業者，來墾丁萬里桐，也能安排精彩的水上活動。

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲海水很清澈，也很冰涼，光是踩在水裡，便覺得暑氣全消好舒服。

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲當天好多人來萬里桐海域游泳玩水，還有體驗浮潛、潛水、立槳和獨木舟。

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲附近有座廟宇，也能在那裡看海，漸層色系的海景真的好美，讓人流連忘返。

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲佔地綿延一公里的海岸線，開放的海域都能自由戲水玩樂，這區屬於潮間帶，可以看到一大片的珊瑚礁石。

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲我們來的時間正值退潮期，很多生物都悠游在海平面上，可以看到非常多的魚群，還有海參、海蜈蚣、海膽、海藻等等。

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲也可以站在平台上看海、吹風。

延伸景點安排／迷路X海龜咖啡

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

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▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

▲這間咖啡館也很有特色，是以回收物來設計，提供咖啡、輕食和甜點。

延伸景點安排／阿嬤麵店 尤家麵店
在萬里桐玩累了，附近也有古早味麵店，像是這間阿嬤麵店和尤家麵店，也都是萬里桐這裡評價不錯的小店，放電玩餓了，直接上來這裡吃麵。

▲▼台版馬爾地夫,玩水.看潮間帶.浮淺~周邊順遊美食咖啡館攻略!。（圖／部落客滿分提供）

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▲只踩水也很消暑，再搭配周邊美食咖啡館，玩墾丁，安排個萬里桐小魚村半日遊也很棒。

萬里桐

地址：屏東縣恆春鎮萬里桐魚村
營業時間：全日
服務電話：無

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