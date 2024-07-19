全台首座「味噌觀光工廠」在台中！免門票爽逛、充滿濃濃日本味

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱
全台首座台味噌觀光工廠就在台中，免門票入園參觀，古錐招財喵咪好好拍，2024年全新藝術裝置佈景，充滿濃濃日本味，還可以換穿傳統日本和服，體驗變裝玩拍趣味十足，來訪認識味噌的製作過程及味噌的小知識，也能報名體驗園區導覽解說和味噌DIY，來味噌觀光工廠，還能買味噌禮盒當伴手禮。
交通方式＆停車資訊
開車導航地標即達，搭車的朋友，可搭台中市公車來訪12路、63路、920路及921路，都可以抵達台灣味噌釀造文化館，入園免門票還附免費停車場，園區都有詳細的指引路線，真的是很貼心。
2024最新榮町一番街
▲多了木造涼亭，旁邊也有木製醬油發酵桶的介紹，迎賓廣場還有一盞超大的紅色燈籠，亮眼又好拍。
▲巨無霸的味噌醬油是一大亮點。
▲濃濃日式風情，真的有一秒到日本的錯覺。
和服體驗
▲旁邊還有日本和服可以換裝取景，趣味十足，懷舊街景也刻畫的很生動，點起燈籠感覺很熱鬧。
▲廣場裡有超可愛的迷你味噌拉麵攤。
▲醬油味噌拉麵攤上的煮物道具很齊全，有蔬菜、蘿蔔、麵條、鍋碗瓢盆。
▲懷舊一番街上旁邊還有兩隻迎賓的招財貓，表情療癒可愛，也是玩味噌釀造文化館的必拍打卡點。
趣味小遊戲
▲還有小遊戲可以體驗互動，像是創意心鈴，按壓每個顏色，發出來的聲音都不一樣。
▲還有套圈圈和吊醬油瓶。
文化館環境空間
台灣味噌釀造文化館怎麼玩
館內有完整的醬油、味噌及調味醬汁的介紹，上圖為台灣味噌釀造文化館的參觀行程方案，可以純參觀拍照，逛逛賣店選購商品，也可以購買導覽服務、或是搭配手作DIY，手作DIY選擇也很豐富，有手工味噌和醬油等，價格落在100元至550元之間，建議安排2個小時為佳。
▲跟著路線指引，沿途牆面展示味噌的製程。
▲台灣味噌釀造文化館二樓展區與賣店也很好逛，商品種類豐富多樣化，還有提供餅乾試吃還不賴。
販售的商品很多元
台灣味噌釀造文化館商品林立，有各式醬料與罐頭，除了味噌和醬油，還有味醂、滷肉包、烏醋、芝麻醬等，可以零售購買，也有精美的禮盒組可以參考，包裝很精緻，送禮也很適合。
▲館內味噌醬油相關的文創商品也很吸引我，結合日系的設計，也很適合用來裝置和收藏。
▲提供免費試飲小麥醋飲，沁涼微甜很爽口。
▲有規劃坐位區，可以試吃餅乾、試喝味噌湯。
手作教室DIY
▲若有報名預約手作課程，就是在這間體驗。
▲商品種類超豐富，連結帳櫃台都是設計成柑仔店。
▲雖說佔地不大，但是設施很完善，還有育嬰室和哺乳室。
結語
再訪台灣味噌釀造文化館，滿分覺得更好玩更好拍，可以透過互動玩樂的方式，認識味噌的小知識，結合日式懷舊古街場景，真的讓人印象深刻，親子同遊很適合，現場有許多有趣的小遊戲，若時間允許，可以參與導覽和手作DIY體驗，台中近期很夯的味噌主題館，推薦給大家。
台灣味噌釀造文化館
地址：台中市豐原區西勢路701號
營業時間：9：00 ～17：00
服務電話：09－0863－0728
Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram
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