撐不住！花蓮知名老宅冰店6月已熄燈　這2家餐廳只營業到9月

▲花蓮市百年洋房餐廳「黑金通」宣布將於9月停止營業。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

今年花蓮強震災害重創觀光產業，人潮一直未見回流，除了旅宿選擇退場，近期也有餐飲業者撐不下去，陸續宣布結束營業，百年洋房餐廳「黑金通」、人氣冰店「浪花丸 かき氷•島食」都將於9月歇業，而老宅冰店「心地日常」則已經在5月熄燈。

▲黑金通擁有繽紛色系的乾燥花天花板。（圖／記者蔡玟君攝）

黑金通

位於花蓮市的百年洋房餐廳「黑金通」，用餐區一隅有幾處夢幻造景，各種繽紛色彩乾燥花垂吊在天花板，另一角落更設計整面乾燥花牆和一座小鞦韆，讓客人能自由取景拍照，因此有「花蓮最美餐廳」美譽。不過開業7年，仍敵不過強震重創當地觀光產業，業者日前宣布將於9月停止營業。

消息傳出後，網友紛紛留言，「好難過，以後吃不到了」、「不管未來你們會在哪裡重新出發，一定會全力支持」、「辛苦了！謝謝你們曾經的努力與感謝。4月震後我還是保留3月預訂行程前往花蓮，大家都加油吧」、「辛苦了，花蓮少數做出口碑可以經營這麼久的好餐廳」。

▲浪花丸的小熊造型刨冰相當可愛。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

浪花丸 かき氷•島食

「浪花丸 かき氷•島食」以彩色小熊刨冰和三色富士山冰打響知名度，店家自製的煉乳跟糖漿，搭上巧克力球、蒟蒻果凍、跳跳糖跟手工白玉丸子等配料，不只滿足視覺效果，也讓人吃了安心，這幾年已成為花蓮人氣冰店。不過店家日前在臉書宣布，花蓮本店營業至暑假結束，9月1日是最後營業日。

業者表示，在花蓮的10年，一起享受著許多的歡樂吃冰時刻，但「無奈天災難料，人禍無情。我們盡最大努力還是改變不了，雖然超多無奈與不捨，還是先選擇離開」，之後打算先休息一陣子，等找到理想的位置，很快會再與大家見面的。另外，業者也提到，雙和店、淡水店、澎湖店正常運作，請大家繼續支持。

▲圖為心地日常的火山爆發冰。（圖／翻攝自Facebook／心地日常-花蓮）

心地日常

花蓮知名老宅冰店「心地日常」，是前港星蔣雅文來台灣開設的小店，該店已經於5月19日結束營業。業者表示，2013年底在美崙的日式老平房開店營業，2019年遷店至花蓮市博愛街透天老宅，今年4月發生強震，經驗告訴他們這次需要面對的修復期是一場耐力持久戰，面對各種已經能預料的問題，對於即將70歲的父母來說顯然是無法負荷了，這次顯然是比過往更吃力了，請容許他們先行退場。

▲Mr.Sam山姆先生咖啡館宣布暫停營業。（圖／滿分的旅遊札記提供）

另外，2018年開幕的Mr. Sam山姆先生咖啡館，因為外觀像白雪公主與小矮人的家，成為前往花蓮旅遊必去景點。不過，由於4月的地震影響太嚴重，業者在苦撐兩個月之後，6月起暫停營業，過一陣子再捲土重來。

Mr. Sam山姆先生咖啡館位於花蓮縣壽豐鄉，看起來像三間屋子連在一起，三種顏色、尺寸的瓦片以生動的弧形覆蓋在屋子上頭，一磚一瓦都是店家自己動手堆疊的，建築的結構看起來特別生動，黑紅配色的小屋還綁上蝴蝶結，可愛又夢幻。園區湖畔還種滿唯美落羽松，彷彿來到歐洲莊園一樣。