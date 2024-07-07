ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

撐不住！花蓮知名老宅冰店6月已熄燈　這2家餐廳只營業到9月

花蓮黑金通（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮市百年洋房餐廳「黑金通」宣布將於9月停止營業。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

今年花蓮強震災害重創觀光產業，人潮一直未見回流，除了旅宿選擇退場，近期也有餐飲業者撐不下去，陸續宣布結束營業，百年洋房餐廳「黑金通」、人氣冰店「浪花丸 かき氷•島食」都將於9月歇業，而老宅冰店「心地日常」則已經在5月熄燈。

▲黑金通擁有繽紛色系的乾燥花天花板。（圖／記者蔡玟君攝）

黑金通

位於花蓮市的百年洋房餐廳「黑金通」，用餐區一隅有幾處夢幻造景，各種繽紛色彩乾燥花垂吊在天花板，另一角落更設計整面乾燥花牆和一座小鞦韆，讓客人能自由取景拍照，因此有「花蓮最美餐廳」美譽。不過開業7年，仍敵不過強震重創當地觀光產業，業者日前宣布將於9月停止營業。

消息傳出後，網友紛紛留言，「好難過，以後吃不到了」、「不管未來你們會在哪裡重新出發，一定會全力支持」、「辛苦了！謝謝你們曾經的努力與感謝。4月震後我還是保留3月預訂行程前往花蓮，大家都加油吧」、「辛苦了，花蓮少數做出口碑可以經營這麼久的好餐廳」。

▲浪花丸的小熊造型刨冰相當可愛。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

浪花丸 かき氷•島食

「浪花丸 かき氷•島食」以彩色小熊刨冰和三色富士山冰打響知名度，店家自製的煉乳跟糖漿，搭上巧克力球、蒟蒻果凍、跳跳糖跟手工白玉丸子等配料，不只滿足視覺效果，也讓人吃了安心，這幾年已成為花蓮人氣冰店。不過店家日前在臉書宣布，花蓮本店營業至暑假結束，9月1日是最後營業日。

業者表示，在花蓮的10年，一起享受著許多的歡樂吃冰時刻，但「無奈天災難料，人禍無情。我們盡最大努力還是改變不了，雖然超多無奈與不捨，還是先選擇離開」，之後打算先休息一陣子，等找到理想的位置，很快會再與大家見面的。另外，業者也提到，雙和店、淡水店、澎湖店正常運作，請大家繼續支持。

▲圖為心地日常的火山爆發冰。（圖／翻攝自Facebook／心地日常-花蓮）

心地日常

花蓮知名老宅冰店「心地日常」，是前港星蔣雅文來台灣開設的小店，該店已經於5月19日結束營業。業者表示，2013年底在美崙的日式老平房開店營業，2019年遷店至花蓮市博愛街透天老宅，今年4月發生強震，經驗告訴他們這次需要面對的修復期是一場耐力持久戰，面對各種已經能預料的問題，對於即將70歲的父母來說顯然是無法負荷了，這次顯然是比過往更吃力了，請容許他們先行退場。

▲Mr.Sam山姆先生咖啡館宣布暫停營業。（圖／滿分的旅遊札記提供）

另外，2018年開幕的Mr. Sam山姆先生咖啡館，因為外觀像白雪公主與小矮人的家，成為前往花蓮旅遊必去景點。不過，由於4月的地震影響太嚴重，業者在苦撐兩個月之後，6月起暫停營業，過一陣子再捲土重來。

Mr. Sam山姆先生咖啡館位於花蓮縣壽豐鄉，看起來像三間屋子連在一起，三種顏色、尺寸的瓦片以生動的弧形覆蓋在屋子上頭，一磚一瓦都是店家自己動手堆疊的，建築的結構看起來特別生動，黑紅配色的小屋還綁上蝴蝶結，可愛又夢幻。園區湖畔還種滿唯美落羽松，彷彿來到歐洲莊園一樣。

關鍵字： 花蓮 強震 結束營業 歇業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

搭飛機總是「冷爆」！一堆人要毛毯　空姐曝原因：不可能調高

搭飛機總是「冷爆」！一堆人要毛毯　空姐曝原因：不可能調高

夜遊桃園約會！漫遊大古山欣賞限時燈海

夜遊桃園約會！漫遊大古山欣賞限時燈海

撐不住！這2家餐廳只營業到9月

撐不住！這2家餐廳只營業到9月

縱谷專案遊程最高折600元　2大電子支付加碼回饋

縱谷專案遊程最高折600元　2大電子支付加碼回饋

一〇八抹茶茶廊插旗台中了！

一〇八抹茶茶廊插旗台中了！

開箱／曼谷在地30多年老麵館！

開箱／曼谷在地30多年老麵館！

苗栗700坪豪華美人湯溫泉酒店！

苗栗700坪豪華美人湯溫泉酒店！

星巴克「濃郁新品」外送平台才喝得到

星巴克「濃郁新品」外送平台才喝得到

亞尼克最新薄荷巧克力生乳捲開吃

亞尼克最新薄荷巧克力生乳捲開吃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

暑假爽玩水陸雙樂園「只要299元」

出發桃園！3.8公頃綠意野溪踏青玩水

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

「雙北2遛兒專案」水樂園免費玩！

桃園台茂「300秒生日煙火」明施放！

盤點5家飯Buffet優惠

台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶

號稱「台中最好吃」義大利麵！

台灣人赴日喜好調查名古屋成長116％

生日有「生食摩天輪shots」免費吃！

熱門行程

最新新聞更多

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

搭飛機總是「冷爆」！一堆人要毛毯　空姐曝原因：不可能調高

夜遊桃園約會！漫遊大古山欣賞限時燈海

撐不住！這2家餐廳只營業到9月

縱谷專案遊程最高折600元　2大電子支付加碼回饋

一〇八抹茶茶廊插旗台中了！

開箱／曼谷在地30多年老麵館！

苗栗700坪豪華美人湯溫泉酒店！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366