ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

外層像起司孜然羊肉條＋優格醬汁太驚豔！台北超強4.9顆星印度餐廳

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

不知道何時開始印度料理在我的飲食習慣佔了一定比例的喜好，偏想是從早期天母番紅花開始，澳門米其林一星印度料理皇雀印度餐廳、奧克蘭舊車站裡的「Saffron Restaurant」，再到前陣子吉隆坡的「Kanna Curry House」，這5個國家5種近乎完全不同風味的印度料理我不止照單全收，還全都很喜歡，不禁懷疑自己是不是有一個印度魂，而隨意找到的維傑印度餐廳，居然還是喜歡到不行。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲用餐時間意外並沒有很多客人，直到用餐結束的七點半許差不多一直保持在6成滿的狀況，整體的裝潢微印度風。

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

因為第一次來完全不知道要點什麼，於是請親切到不行會說中文的印度小哥推薦，上來的拉茶同時附了一根肉桂棒，第一口是好好喝，雖然覺得印度香料可以再多一點，但那適度的奶茶香和甜度，還是讓我在第一道料理還沒上來時就喝了一個碗底朝天。

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲好像是招待的小前菜，吃起來粉粉半融半化有一點像糖霜，滿滿的印度香料氣息。

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

有意思的酥炸脆球球
這個有意思，像是用章魚燒或是雞蛋糕做出的球狀，很薄卻很脆有一點像玉米餅、洋芋，中間像是優格和牛奶混合而成，加上一絲像椰絲、糖做成的絲狀，咬下是脆、爆、綿、化，味道微甜加上淡淡的香料氣息和優格冰涼微清爽。

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲印度咖哩的選項不少，最後挑了紅咖哩和羊肉的組合。

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲烤餅則選了奶油烤餅，紅咖哩有一點辣帶著適度的香料氣息，口感扎實裡面除了羊肉外還有不少紅蘿蔔等蔬食，單吃有一點太鹹，但搭配奶油香的烤餅一整個涮嘴到不行，有一點油但大抵上算是我喜歡的。

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲印度小哥推薦的孜然羊肉條，用印度風銅器盛上，滿滿的視味覺儀式感。

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

第一口就是印度香料直接對決，扎實的羊肉有一點乾口，但外層像起司、優格的醬汁又補足了咀嚼端的滋潤度，很喜歡這羊肉條外層烤過的焦香，羊肉的調味有一點重，卻被香料巧妙的融合。

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼維傑印度餐廳，台北特色北印度風料理，爆汁脆球，孜然羊肉條視味覺滿點。（圖／小虎食夢網提供）

特色點心結束異國饗宴
最後的甜點好像也是招待的，花生、堅果和不太清楚是什麼的食材全混在一起，加上剛剛放在脆球上的絲狀甜糖和一碗像口感、味道都濃厚一點的磨磨渣渣風味的醬汁，小哥指導我們把喜歡的量放在鐵盤上，然後淋上醬汁一起入口。

維傑印度餐廳

地址：台北市中山區復興北路432號1樓
電話：09－1822－2165
營業時間：11：30－14：30、17：30－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►「串家物語」北部2分店8／31底熄燈　剩台中港店、台南店續營業
►開箱日本最北端米其林拉麵！醬油鹹而不膩　融合豚骨油甜一口入魂
►好市多超強「辣拉麵」開箱！道地日式細條麵咬勁十足、湯頭有層次

關鍵字： 維傑印度餐廳 美食雲 美食情報 達人美食 台北美食 印度美食 烤餅 台灣特色系列 小虎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

推薦閱讀

埔里新開咖啡廳先收藏！打卡沙漠景觀越夜越美、坐臥超放鬆露營區

埔里新開咖啡廳先收藏！打卡沙漠景觀越夜越美、坐臥超放鬆露營區

南投埔里美食推薦！預約才能前往的神秘食舖、一周只營業4天

南投埔里美食推薦！預約才能前往的神秘食舖、一周只營業4天

埔里飽足系早午餐！隱藏版「蔬食蛋餅」純天然彩色餅皮、每日限量

埔里飽足系早午餐！隱藏版「蔬食蛋餅」純天然彩色餅皮、每日限量

全台唯一「融合地形」打造玫瑰森林！好逛好拍重點是「還免門票」

全台唯一「融合地形」打造玫瑰森林！好逛好拍重點是「還免門票」

台北超強4.9顆星印度餐廳開箱！

台北超強4.9顆星印度餐廳開箱！

超人氣爆餡「泰奶泡芙」回來了！

超人氣爆餡「泰奶泡芙」回來了！

拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1

拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1

台中無名燒餅蔥花霸氣灑滿煎台上！

台中無名燒餅蔥花霸氣灑滿煎台上！

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

米其林標準變了　找一星餐廳最好

米其林標準變了　找一星餐廳最好

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首座恐龍AR生態園區在基隆

腳下8k就是岩漿！親睹「火山爆裂口」

「石垣島－基隆」定期渡輪明年秋天開

國慶煙火在雲林　9/13搶先看「3分鐘試放」

20元濃郁湯麵！大稻埕80年老麵攤

彰化最新360度景觀火鍋曝光！

火鍋版饗食天堂「小福利」9/1起降價

嘉義觀音瀑布9月4日免費開放入園

新竹2銷魂美食！「羊排炕鍋」超豪邁

1日限定「苑裡鬼門關夜市」9／1登場

熱門行程

最新新聞更多

台北超強4.9顆星印度餐廳開箱！

超人氣爆餡「泰奶泡芙」回來了！

拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1

台中無名燒餅蔥花霸氣灑滿煎台上！

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

米其林標準變了　找一星餐廳最好

腳下8k就是岩漿！親睹「火山爆裂口」

芽莊必玩珍珠島　景點交通住宿攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366