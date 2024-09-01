外層像起司孜然羊肉條＋優格醬汁太驚豔！台北超強4.9顆星印度餐廳

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

不知道何時開始印度料理在我的飲食習慣佔了一定比例的喜好，偏想是從早期天母番紅花開始，澳門米其林一星印度料理皇雀印度餐廳、奧克蘭舊車站裡的「Saffron Restaurant」，再到前陣子吉隆坡的「Kanna Curry House」，這5個國家5種近乎完全不同風味的印度料理我不止照單全收，還全都很喜歡，不禁懷疑自己是不是有一個印度魂，而隨意找到的維傑印度餐廳，居然還是喜歡到不行。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲用餐時間意外並沒有很多客人，直到用餐結束的七點半許差不多一直保持在6成滿的狀況，整體的裝潢微印度風。

因為第一次來完全不知道要點什麼，於是請親切到不行會說中文的印度小哥推薦，上來的拉茶同時附了一根肉桂棒，第一口是好好喝，雖然覺得印度香料可以再多一點，但那適度的奶茶香和甜度，還是讓我在第一道料理還沒上來時就喝了一個碗底朝天。

▲好像是招待的小前菜，吃起來粉粉半融半化有一點像糖霜，滿滿的印度香料氣息。

有意思的酥炸脆球球

這個有意思，像是用章魚燒或是雞蛋糕做出的球狀，很薄卻很脆有一點像玉米餅、洋芋，中間像是優格和牛奶混合而成，加上一絲像椰絲、糖做成的絲狀，咬下是脆、爆、綿、化，味道微甜加上淡淡的香料氣息和優格冰涼微清爽。

▲印度咖哩的選項不少，最後挑了紅咖哩和羊肉的組合。

▲烤餅則選了奶油烤餅，紅咖哩有一點辣帶著適度的香料氣息，口感扎實裡面除了羊肉外還有不少紅蘿蔔等蔬食，單吃有一點太鹹，但搭配奶油香的烤餅一整個涮嘴到不行，有一點油但大抵上算是我喜歡的。

▲印度小哥推薦的孜然羊肉條，用印度風銅器盛上，滿滿的視味覺儀式感。

第一口就是印度香料直接對決，扎實的羊肉有一點乾口，但外層像起司、優格的醬汁又補足了咀嚼端的滋潤度，很喜歡這羊肉條外層烤過的焦香，羊肉的調味有一點重，卻被香料巧妙的融合。

特色點心結束異國饗宴

最後的甜點好像也是招待的，花生、堅果和不太清楚是什麼的食材全混在一起，加上剛剛放在脆球上的絲狀甜糖和一碗像口感、味道都濃厚一點的磨磨渣渣風味的醬汁，小哥指導我們把喜歡的量放在鐵盤上，然後淋上醬汁一起入口。

維傑印度餐廳

地址：台北市中山區復興北路432號1樓

電話：09－1822－2165

營業時間：11：30－14：30、17：30－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►「串家物語」北部2分店8／31底熄燈 剩台中港店、台南店續營業

►開箱日本最北端米其林拉麵！醬油鹹而不膩 融合豚骨油甜一口入魂

►好市多超強「辣拉麵」開箱！道地日式細條麵咬勁十足、湯頭有層次