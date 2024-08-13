「串家物語」北部2分店8／31底熄燈　剩台中港店、台南店續營業

▲串家物語提供串炸吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由東元集團與日本業者合資引進的「串家物語」，主要提供串炸吃到飽，目前全台有4家分店，不過業者昨日在臉書上公告，南港店、板橋店將於8月31日熄燈，台中港店、台南店將會繼續營業。得知消息後，網友紛紛表示「也太突然了」、「至少雙北留1間給我們吧」。

「串家物語」是日式串炸吃到飽的主題餐廳，超過30種串炸食材及20多種飲品無限供應，除海鮮、肉品、蔬菜外，亦有章魚燒、鯛魚燒等在日本受好評的原創菜色，消費者可享受動手串炸的玩樂過程。另有熟食、沙拉、甜點等以自助的方式無限暢食。

▲串家物語提供多款沾醬，店家推薦的是桔酢醬、辛口醬、甘口醬。（圖／記者黃士原攝）

串家物語2018年由東元集團與日本業者合資引進台灣，首店進駐CITYLINK南港店，之後陸續開出台中港店、板橋店、台南店。不過業者昨日在臉書上公告，南港店、板橋店將於8月31日熄燈，之後將由台中港店、台南店繼續提供服務。

得知消息後，網友紛紛表示「不！我的愛店」、「也太突然了」、「至少雙北留1間給我們吧」、「希望你們能在北部持續的進駐」、「要幫你找地點嗎？我這邊有推薦的」，還有網友邀請前往展店，說「可不可以來高雄開店」、「可以來淡水新市鎮」、「可以來尚順（苗栗）」。

▲赤鐵廣島燒八德店也自8月1日起暫停營業。（圖／資料照／小虎食夢網提供）

另外，可以吃到道地廣島燒的人氣餐廳「赤鐵廣島燒」，繼去年3月收掉赤峰店後，開業不到2年的八德店也自8月1日起暫停營業，目前全台僅剩民權店還在營業中。得知熄燈消息，網友表示「也太突然了」、「也太可惜」。

赤鐵廣島燒是由在台日本人所開設，主打的廣島燒，與大阪燒不同的地方，在於食材是一層層的堆疊上去，各種食材的口感依然存在，由於味道十分道地，2020年赤峰店剛開幕時，想吃就要排隊1小時以上，目前僅剩民權店。