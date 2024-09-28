後壁湖藏秘境！忘憂白沙灘隱身寧靜小漁港內　遠離塵囂的好去處

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者張宜樺

熱情的國境之南墾丁，是許多人會在假期來遊玩的度假勝地。來到墾丁享受陽光沙灘同時，也不忘安排許多可以拍拍美照的漂亮景點。本篇要分享的「星砂灣」是位在後壁湖的一處寧靜小漁港邊。範圍不大，但拍照起來真的很美唷！

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墾丁後壁湖星砂灣 在哪裡？怎麼去？

星砂灣其實是一個很小的景點，開車前往建議使用Google Map搜尋「星砂灣」，定位比較準確。從後壁湖海世界半潛艇那邊的小路右轉，往中油加油站方向走就可到達。開進來之後會發現此處是小漁港，道路有點窄，有很高的機率會遇到漁船工作人員正在整備。路邊一整排都有劃設停車格，可免費停車，但停車請盡量靠邊路邊，因為海堤會有大型車出入。

星砂灣介紹

位於後壁湖的星砂灣，其實只是一座小小的海灘，一旁就是小漁港，開車途經可以看到許多停泊在漁港的漁船。要先提醒大家，這裡不是大家想像中的玩水沙灘，浪很大、風也很大，看看風景拍拍照可以，但下水玩水就相當不建議了。

但在這片小海灘，很美的是有著兩座小燈塔，海水看起來也非常乾淨，遊客不多，可以很放鬆的慢慢拍美照。這裡既然是叫做星砂灣，據說早期這裡的沙灘上真的有許多的星砂，不過因為當時太多人來這裡朝聖，並把星砂撿回家，最後導致現在的星砂灣已經很難找到星砂了，真是可惜。

墾丁後壁湖 星砂灣

地址：屏東縣恆春鎮大光路123號

電話：08－00861321

營業時間：24小時開放

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