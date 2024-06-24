小琉球新飯店！絕美海景Villa有私人泳池　2025年第4季試營運

▲承億集團推出全新高端野奢品牌「曇」系列，首家「曇-聽琉嶼」插旗小琉球，預計將在2025年第4季試營運。（圖／承億集團提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

小琉球有新飯店了！承億集團繼承億文旅、承億酒店後，今（24）日重磅宣布，正式開展全新高端野奢品牌「曇」系列，首家「曇-聽琉嶼」插旗小琉球，將打造擁有私人泳池的獨立臨海Villa，另外還有餐廳、景觀酒吧等規劃，預計將在2025年第4季試營運。

曾經榮獲「全台最美飯店＆客房雙冠軍」及「服務大評鑑-國際觀光飯店金獎」的承億集團確定要進駐小琉球！在台灣各地已擁有8間旅宿的承億集團是不少旅人的環島首選，以「致力打造每座城市的文化縮影」為目標讓旗下每座旅宿皆是一館一主題一特色，而承億集團看好小琉球是世界唯七可登島的珊瑚礁島嶼定位，不僅全年不受東北季風影響更有豐富的人文底蘊，因此拓點小琉球量身打造出全新品牌「曇」，以「回歸土地的永續學習」為核心來調和這片風、山、雲、水的好風景。

「曇-聽琉嶼」找來知名「黃明威建築師事務所」操刀設計，基地位於小琉球西南側山脊線附近，下方即為蛤板灣沙灘，充分享有居高臨下以及夕照美景的優勢，10間潮浪野墅以低密度小量體的一字形面西向排列，開展出壯闊的視野，建築的形式參考具有地方性因子的閩南式漁村聚落民居，靠山面海，並以斜屋頂發展出類似閣樓形式的「樓栱仔」空間，將原本平面式的合院住宅轉化成為垂直堆疊，斜屋頂與屋頂露臺衍生出如同「檐廊」的半戶外空間，以特殊的質感與構造細節表達出具有當代性的風土特色。

承億集團表示，未來營運上，「曇-聽琉嶼」將著眼於自然靜修、文化傳承、生態保護，讓建築與自然和諧共生，除了手作工坊、旬料理餐廳、景觀酒吧外亦有與當地島上合作的四季生態探尋體驗。

「曇-聽琉嶼」預計將在2025年底試營運，承億集團品牌長簡巧珊表示，預計將投資約30億來打造野奢品牌「曇」系列，繼小琉球之後，嘉義仁義潭、台東池上及嘉義阿里山也將會有「曇」系列分館，讓台灣土地的美好遍地開花，迎接世界各地的旅人。

▲▼未來「曇-聽琉嶼」落成後也將與高雄「承億酒店」連成一線，打造頂級的跳島之旅。

另外，簡巧珊也指出，未來「曇-聽琉嶼」落成後將與高雄「承億酒店」連成一線，搭配高雄承億酒店自家擁有的遊艇及海上活動，頂級旅遊的跳島之旅已然清晰可見，令各界期待。

天成飯店集團則攜手鳳凰旅遊於小琉球打造新飯店「天成文旅-曉琉球」，預計將在2025年上半年開幕。

▲小琉球唯一集團品牌飯店「天成文旅-曉琉球」明年開幕。（圖／天成飯店集團提供）

「天成文旅-曉琉球」集結豐富的自然資源與海洋生態，以「映山海、逐天光」做為旅館主題，透過地理位置與住宿體驗，讓旅客在旅途中感受與自然和諧共處；該飯店共規劃72間客房，預計還會有3台露營車，也會設有露天泳池與酒吧，業者表示，預計將包裝為一泊二食專案，平均房價上看8000元以上。