開箱／實訪「哈利波特」特展！遠古生物珍貴館藏現身中正紀念堂

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者黃是瑀

在全球擁有廣大死忠粉絲的「哈利波特」系列電影，即使過去了許多年，但至今仍然是令人難以忘懷。這次在台北中正紀念堂展出的「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，將展出「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中的出現的道具。還能見到大英自然史博物館的珍貴館藏，將魔法世界中傳說的奇異生物與現實自然界生物相互對比，竟能發現許多驚人相似之處。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

展覽看展介紹

這次的「怪獸與大自然的奇幻世界」特展中也有展出「哈利波特」、「怪獸與牠們的產地」的電影道具，像是角色服裝、魔法杖等等。

其中最令我印象深刻的就是關於奇幻生物－獨角獸

獨角獸，頭上長著犄角的白馬。在許多以魔法、奇幻為主題的電影中經常會出現，而在現實世界的生物之中，也曾經有過頭上長著巨大犄角的遠古生物：西伯利亞板齒犀。或是現在依然存在著的犀牛、變色龍、獨角鯨等，其實也能見到傳說中獨角獸的蹤影。

▲展覽中還有展示出更多真實動物與奇幻怪獸之間的高度相似對比。

▲來自大英自然史博物館的珍貴館藏，動物標本也是如此的栩栩如生。

▲現場不論是大朋友或小朋友，無不是認真投入的仔細觀察，不時還能聽到讚嘆的聲音。

展場心得

透過這次「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，能夠更深入的了解這些傳說中生物背後的故事，也能夠一窺電影中充滿著天馬行空幻想生物的構思原型生物原來是什麼模樣不論你是否是哈利波特的粉絲，都很推薦可以來參與這次的特展。

周邊商品介紹

在觀展之後，還有令人興奮又期待的周邊商品區，有許多關於電影延伸的周邊商品，也有這次特展限定的特別商品，有興趣的粉絲們相信一定不會錯過這回入手的大好機會。

怪獸與大自然的奇幻世界



展覽日期： 2024年07月04日－2024年10月13日

展覽時間：10：00－18：00

展覽地點：中正紀念堂 1 展廳（台北市中正區中山南路21號）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►高雄苓雅區美食！超過60年的白糖粿老攤車 15元外酥內軟Q太涮嘴

►往返日月潭的中途休息站！打造巨大西洋棋盤＋歐風城堡免費參觀

►置身「愛河畔」的景觀飯店！一整層遊戲室＋賽車道 親子遊超適合



