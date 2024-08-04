遠離塵囂！開箱恆春CP值民宿　採光超好周末一晚只要3500元

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

國境之南的屏東墾丁，是台灣著名的渡假勝地，而墾丁民宿選擇通常也是大家在旅行前相當頭痛的一點，畢竟時不時就會看到一些關於負評的新聞，不過本篇要分享的這間「林房民宿」，可以說是住過也覺得相當不錯的一間墾丁住宿選擇，內容都是桃桃親身體驗過的心得分享，推薦、分享給大家。

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恆春墾丁林房民宿 交通方式、停車資訊

林房民宿位於屏東縣恆春鎮的大光路上，所在位置比較偏僻些，相當的寧靜，很適合度假住宿，不受打擾，時隔10多年終於又來到墾丁了，從台北到墾丁很遠，所以就要多玩幾天才值得，安排5天4夜墾丁放鬆小旅行，還記得10幾年前墾丁的住宿價格就很高了，相對10幾年後的現在，房價並沒有落差太多，尤其淡季，房價都是可以接受的。

▲有自己的專屬停車位，就在民宿的庭院中，非常的方便。

恆春墾丁林房民宿 周圍環境

分享的人並不多，但在網路上的評價很不錯，不少住客都是回訪再回訪，太讓人好奇林房民宿的魅力所在，我們是周六入住，一晚3500元左右，以周末的房價來說，算是CP值滿高的。



林房民宿有獨立的大庭園

庭園有大草皮，停車場這區是鋪了小石子，小石子的缺點就是很難拉行李也怕行李箱的輪子會壞掉，有些住客就直接拎著行李走，小石子路應該是我對林房民宿唯一扣分的地方，對於每次出遊都是大包小包的我們，相當的不方便。

▲民宿前的大草皮，是拍照最佳角度，白色建築物搭配綠色草皮，很有渡假的氣息。

▲民宿外有擺放桌子，可以坐這裡發發呆、聊聊天。

▲處處都是拍美照的地方。

恆春墾丁林房民宿 公共空間

▲公共空間位於庭院內，主建築物的後方位置。

▲小戲水池適合小小朋友玩水，沙坑旁也設有沖洗區，玩沙之後可以先將手腳沖洗乾淨，回房間或上車就不會到處髒兮兮的。

▲庭院內除了有大草皮之外還有兩個小戲水池、沙坑、溜滑梯。

恆春墾丁林房民宿 接待大廳

▲接待大廳也是公共空間，有飲水機可以使用，隔天早餐也可以在這裡用餐，像是咖啡廳一樣很舒適。

恆春墾丁林房民宿 豪華雙人房

這次我們入住林房民宿的豪華雙人房位於2樓，不過沒有電梯，若是行動不太方便也有一樓的房間，訂房可以先提前先告知洽詢，一進房間馬上被大大的玻璃窗給吸引住了，一大面的玻璃窗，讓房間的採光非常的好。

▲玻璃窗外的景色是大樹，彷彿置身森林當中，躺在床上欣賞窗外的景色，真的是一大享受，隔天也不用擔心會被太陽給曬醒來，窗簾遮光效果很不錯。

▲很喜歡這個小空間，坐在這裡看電視剛剛好。

▲民宿一大特色，房間都有陽台，晚上洗好澡就在陽台上吹風聊天，真的好愜意，重點是沒有什麼蚊子跟小蟲子。

▲房內的小家電設備也都一應俱全，電視、電熱水壺、冰箱，這些基本配備一樣都不缺。

▲還有免費的飲食、飲料。

浴室是半開放的空間

只有拉簾的設計，沒有門，拉簾也不能完全拉緊，這點我覺得稍嫌不完美些，上廁所跟洗澡是需要有獨立空間的，才能放鬆好好上廁所跟洗澡，另外洗手臺的設計也不太便利，高度太低了，想要洗個臉都有點困難，感覺像是為小朋友設計的高度。

▲浴室是乾溼分離，淋浴的地方還有一個隱藏亮點是大浴缸。

▲浴缸空間非常的大，想要放滿水會花非常多的時間，想要泡澡要提前一個小時先放水，不過熱水沒有很燙，溫溫的。

▲有基本盥洗用品，洗手乳、沐浴乳、洗髮精。

▲好復古的吹風機，好久沒有看到這麼復古的吹風機，風力很足。

▲房間兩人入住空間很大不會覺得擁擠。

恆春墾丁林房民宿 免費早餐

民宿的早餐都是房客來用餐時現做的，因此需要稍微等一下，用餐環境很優美，入住時會先確認吃早餐的時間，我們是8點半下來用餐的，這裡剛好只有我們一組房客。

▲民宿的早餐準備的很用心，都是一人一份有水果、咖啡跟主食。

恆春墾丁林房民宿入住心得

林房民宿位於墾丁鬧區還有一段距離，我喜歡住在遠離市區的住宿，喜歡悠悠靜靜的，更能感受旅行美好的一切，整體來說，房間的大小、整潔度、服務態度，都很滿意。

最深得我心是房間採光非常好

很明亮又有獨立景觀台，很滿意，有獨立的庭院跟大草皮，環境很好，很適合親子家庭入住，唯一覺得不太好的地方應該就是廁所浴室的部分，沒有獨立的門，只有拉簾的設計，洗手台位置太低，使用起來很不方便，庭院小石子拉行李不太方便，整體來說林房民宿是我願意再回訪入住的民宿，也推薦給你們。

林房民宿

詳細地址：屏東縣恆春鎮大光路141－6號

電話：09－6671－8528

停車資訊：有免費停車區

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