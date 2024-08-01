全台4間夏日必住旅宿！度假村玩水樂園　包棟民宿享摩洛哥泳池

▲夏天必備元素就是藍天、海景和一間超棒的旅宿。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

想要展開一趟島內夏日小旅行嗎？Booking.com就推薦台灣4個夏日推薦住宿與行程，可以到墾丁挑戰衝浪、入住有水上樂園的度假村，或選擇入住包棟民宿，享受在摩洛哥風泳池玩水、看周邊田園風光。

▲▼桃園大溪玫瑰左岸莊園。（圖／Booking.com提供，下同）

桃園大溪

想要暫時逃離繁忙生活，挑一間舒適的旅宿待上一整天就很chill。玫瑰左岸莊園鄰近大溪老街，可以欣賞大漢溪橋明媚的風景。莊園結合咖啡廳、餐廳與頂樓酒吧與住宿服務，旅客可以入住其中，沿著溪畔散步，或前往老街走走，再返回莊園內的餐廳用餐，晚上天氣好時，可到星空酒吧小酌一番。

▲▼嘉義阿里山賓館。

嘉義阿里山

天氣越來越熱，想要避暑的話，不妨走一趟嘉義阿里山。阿里山森林遊樂區擁有絕美山林風光，無論是看日出、雲海，或欣賞千年神木都不能錯過。旅人還可以入住距離阿里山林鐵火車站僅十分鐘車程的「阿里山賓館」，享受夏天的完美山林假期。

▲▼墾丁悠活渡假村。





屏東墾丁

今年夏天，Booking.com 推薦旅人一定要前往墾丁，快樂享受陽光的同時，還可以來場在太平洋乘風破浪的衝浪體驗。衝浪後，則推薦可以入住位於墾丁國家公園旁的全包式度假村「墾丁悠活渡假村」，村內有一座水上樂園，包括漂漂河、滑水道、海景泳池、瀑布池，讓大人小孩都能瘋玩，距離萬里桐純淨碧藍的海灘也僅需步行5分鐘。

▲▼Party Me 派對蜜民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭

宜蘭現在最受歡迎的旅宿選擇之一就是包棟民宿，其中近年新開幕的「Party Me 派對蜜民宿」，就提供包棟服務，民宿內擁有一座摩洛哥風泳池，可以盡情享受玩水樂趣；館內則有6間不同設計的客房，從簡單奢華到英倫風格都有，部分房內設有陽台，可遠眺周邊田園景色，還可以透過民宿預訂餐車外燴服務，享受不受打擾又舒適的夏日度假時光。