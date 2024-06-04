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往返日月潭的中途休息站！打造巨大西洋棋盤＋歐風城堡免費參觀

桃桃's旅人手札

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桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

位在南投埔里的「元首館」，是知名喜餅禮盒品牌「大黑松小倆口」所打造的特色休閒景點，地點就在國道六號愛蘭交流道出口不遠處，可說是前往日月潭去回程路線上的中途休息站首選。在大黑松小倆口元首館有多處特色裝置藝術，其中以童話歐風城堡建築和戶外廣場上的巨型西洋棋棋盤最為吸引人。

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▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲大黑松小倆口元首館參觀免門票，可免費參觀。

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

南投埔里大黑松小倆口元首館景點介紹
「大黑松小倆口」是以牛軋糖發跡，如今已是台灣家喻戶曉的喜餅、禮品伴手禮品牌。南投埔里打造了這麼一處特色觀光工廠「元首館」。當時設立之初是以國家元首、領袖為主題的休閒勝地，也是全台第一座以元首為主題的主題館。

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲不過到此更加吸引人的是在廣場上這座巨型的西洋棋盤裝置藝術。

交通方式＆停車資訊
元首館位於國道六號愛蘭交流道出口，是在前往日月潭的路線上，無論是行程安排的第一站，或是回程上國道六號高速公路前的最後一站，都很適合順遊到元首館逛逛走走拍照！南投埔里大黑松小倆口元首館設有免費停車場，參觀皆可免費停車。

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲走進西洋棋棋盤上，每一顆棋子都快要跟人一樣高，也是絕佳的拍照打卡點。

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲在巨型西洋棋盤的後方還有豪華馬車、復古蒸汽火車等裝置藝術，可以讓人拍照拍不停。

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲身後這座像是童話故事中的歐式城堡建築，則是園區內主要的美食伴手禮展售區。

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲在元首館館內除了能買到各式埔里名產外，還有大黑松小倆口品牌最受歡迎的牛軋糖、餅乾、以及多種現烤點心。

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

▲多款充滿創意包裝的禮盒也是許多人會專程到此採購的特色伴手禮。

▲▼南投埔里景點大黑松小倆口元首館(免門票)-巨大西洋棋盤+歐風城堡。（圖／部落客桃桃提供）

大黑松小倆口元首館

詳細地址：南投縣埔里鎮中山路四段219號
電話：（04）9291－8668
營業時間：平日09：00－17：00、假日09：00－17：30

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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