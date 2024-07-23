ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「墾丁嘉佩樂」2028年開幕　全Villa獨享溫泉、180度海景

▲▼墾丁嘉佩樂Capella Kenting。（圖／子樂投資提供）

▲墾丁嘉佩樂Capella Kenting預計2028年開幕。（圖／子樂投資提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東將迎來首座世界級奢華度假村！嘉佩樂酒店及度假村（Capella Hotels and Resorts）與子樂投資管理之穎豐股份有限公司，今（23日）宣布於屏東恆春半島之西海岸線，打造「墾丁嘉佩樂Capella Kenting」，預計2028年開幕。

▲▼墾丁嘉佩樂Capella Kenting。（圖／子樂投資提供）

▲墾丁嘉佩樂全Villa式設計，所有客房都有私人泳池與溫泉。

墾丁嘉佩樂請來打造多間世界級奢華度假村的義大利國寶級建築設計師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel精心操刀，度假村佔地將超過3萬3000坪，以超低密度打造65間具備高度隱私的奢華獨棟Villa，為全台灣第一座純Villa國際級度假村。每間Villa皆具備私人泳池、溫泉，並坐擁180度無敵海景，在房內即可飽覽夢幻海上日落。

▲▼墾丁嘉佩樂Capella Kenting。（圖／子樂投資提供）

▲墾丁嘉佩樂打造全Villa、低密度的度假村。

同時，度假村內將引進嘉佩樂集團著名的SPA，其療程結合了傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程；餐飲方面則將結合南台灣在地食材，以Farm-to-Table自產農場直送概念，打造絕無僅有的體驗。

▲▼墾丁嘉佩樂Capella Kenting。（圖／子樂投資提供）

▲住進墾丁嘉佩樂獨享海上日落。

墾丁擁有豐富的觀光資源，更曾被CNN評選為亞洲前十大被低估的觀光景點，嘉佩樂集團及子樂投資皆深刻認同墾丁擁有十足潛力。子樂投資表示，若想讓台灣被世界看見，引進國際頂級飯店品牌是非常重要的一步，我們非常高興能與打造奢華度假體驗的箇中高手Capella合作，相信將大幅提升墾丁的觀光以及台灣的國際能見度。

▲▼台北嘉佩樂酒店。（圖／嘉佩樂提供）

▲台北嘉佩樂酒店預計今年底開幕。（圖／嘉佩樂提供，下同）

在墾丁嘉佩樂之前，「台北嘉佩樂」率先開幕，根據官網指出，預計於2025年迎賓。台北嘉佩樂位於有北市最美林蔭大道之稱的敦化北路上，緊鄰繁華的南京東路商圈以及人文薈萃的民生社區，與松山機場距離車程僅5分鐘車程。

▲▼台北嘉佩樂酒店。（圖／嘉佩樂提供）

▲台北嘉佩樂酒店迎賓大廳。

酒店外觀由操刀東京六本木知名地標的日本地產開發商「森大廈」擔任規劃設計總顧問，規劃有86間客房和套房，請來全球知名設計師André Fu設計事務所擔綱設計。

美食方面，主要餐廳「The Grill」，提供創意燒烤、熟成及煙燻烹調，同時響應環境永續，運用產地直送食材，提供賓客法式靈感的創意季節性菜單；甜品結合了藝廊的魅力及麵包坊的溫暖，供應手工麵包及自製烘焙咖啡。

▲▼台北嘉佩樂酒店。（圖／嘉佩樂提供）

▲台北嘉佩樂酒店展現低調奢華感。

酒店內同時設有中式餐廳，以道地粵菜手法呈現山海富足的台灣食材，以及日式餐廳提供量身訂做的無菜單料理 (Omakase) ，將給賓客前所未有的用餐感受。此外，館內設有隱密性高的雙層酒吧，2樓提供酒店嚴選的威士忌及香檳，1樓是充滿活力的特調雞尾酒吧；在地下室設有活力四射的音樂空間，與藝文音樂殿堂台北小巨蛋相互輝映。

嘉佩樂最著名的SPA「Capella Wellness」則位於酒店二樓，療程結合傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程。共有4個芳療室空間供賓客放鬆使用，還有一間配備有最新款式Technogym健身器材的健身房及戶外溫水游泳池。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： 墾丁嘉佩樂 屏東旅遊 飯店旅館 星級飯店 度假旅館 嘉佩樂 capella

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

凱米防颱備貨！賣場民生品買1送1

凱米防颱備貨！賣場民生品買1送1

凱米恐掀巨浪　基隆嶼7／23起急封島3天

凱米恐掀巨浪　基隆嶼7／23起急封島3天

凱米颱風來襲　阿里山林鐵預警性停駛

凱米颱風來襲　阿里山林鐵預警性停駛

即／凱米來襲　合歡山7/24預警性休園

即／凱米來襲　合歡山7/24預警性休園

南橫梅山口至向陽「預警性封閉」

南橫梅山口至向陽「預警性封閉」

更新／全台景點休園、活動暫停一次看

更新／全台景點休園、活動暫停一次看

幾年次就打幾折！這一鍋4品牌推父親節優惠

幾年次就打幾折！這一鍋4品牌推父親節優惠

麥當勞珍珠奶茶冰炫風口感曝光

麥當勞珍珠奶茶冰炫風口感曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場

全台唯一「COACH摩天輪」在台中

開箱北海道最新全包式度假村

藏身「發電廠」冰品部！一支只要11元

越共咖啡台灣首店今起試營運爆人潮

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！

烤鴨+40多道料理無限供應

更新／全台景點休園、活動暫停一次看

明起全台景點休園、活動暫停一次看

雞排只要「40元」台中人氣深夜炸物！

熱門行程

最新新聞更多

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

凱米防颱備貨！賣場民生品買1送1

凱米恐掀巨浪　基隆嶼7／23起急封島3天

凱米颱風來襲　阿里山林鐵預警性停駛

即／凱米來襲　合歡山7/24預警性休園

南橫梅山口至向陽「預警性封閉」

更新／全台景點休園、活動暫停一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366