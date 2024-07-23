「墾丁嘉佩樂」2028年開幕　全Villa獨享溫泉、180度海景

▲墾丁嘉佩樂Capella Kenting預計2028年開幕。（圖／子樂投資提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東將迎來首座世界級奢華度假村！嘉佩樂酒店及度假村（Capella Hotels and Resorts）與子樂投資管理之穎豐股份有限公司，今（23日）宣布於屏東恆春半島之西海岸線，打造「墾丁嘉佩樂Capella Kenting」，預計2028年開幕。

▲墾丁嘉佩樂全Villa式設計，所有客房都有私人泳池與溫泉。

墾丁嘉佩樂請來打造多間世界級奢華度假村的義大利國寶級建築設計師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel精心操刀，度假村佔地將超過3萬3000坪，以超低密度打造65間具備高度隱私的奢華獨棟Villa，為全台灣第一座純Villa國際級度假村。每間Villa皆具備私人泳池、溫泉，並坐擁180度無敵海景，在房內即可飽覽夢幻海上日落。

▲墾丁嘉佩樂打造全Villa、低密度的度假村。

同時，度假村內將引進嘉佩樂集團著名的SPA，其療程結合了傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程；餐飲方面則將結合南台灣在地食材，以Farm-to-Table自產農場直送概念，打造絕無僅有的體驗。

▲住進墾丁嘉佩樂獨享海上日落。

墾丁擁有豐富的觀光資源，更曾被CNN評選為亞洲前十大被低估的觀光景點，嘉佩樂集團及子樂投資皆深刻認同墾丁擁有十足潛力。子樂投資表示，若想讓台灣被世界看見，引進國際頂級飯店品牌是非常重要的一步，我們非常高興能與打造奢華度假體驗的箇中高手Capella合作，相信將大幅提升墾丁的觀光以及台灣的國際能見度。

▲台北嘉佩樂酒店預計今年底開幕。（圖／嘉佩樂提供，下同）

在墾丁嘉佩樂之前，「台北嘉佩樂」率先開幕，根據官網指出，預計於2025年迎賓。台北嘉佩樂位於有北市最美林蔭大道之稱的敦化北路上，緊鄰繁華的南京東路商圈以及人文薈萃的民生社區，與松山機場距離車程僅5分鐘車程。

▲台北嘉佩樂酒店迎賓大廳。

酒店外觀由操刀東京六本木知名地標的日本地產開發商「森大廈」擔任規劃設計總顧問，規劃有86間客房和套房，請來全球知名設計師André Fu設計事務所擔綱設計。

美食方面，主要餐廳「The Grill」，提供創意燒烤、熟成及煙燻烹調，同時響應環境永續，運用產地直送食材，提供賓客法式靈感的創意季節性菜單；甜品結合了藝廊的魅力及麵包坊的溫暖，供應手工麵包及自製烘焙咖啡。

▲台北嘉佩樂酒店展現低調奢華感。

酒店內同時設有中式餐廳，以道地粵菜手法呈現山海富足的台灣食材，以及日式餐廳提供量身訂做的無菜單料理 (Omakase) ，將給賓客前所未有的用餐感受。此外，館內設有隱密性高的雙層酒吧，2樓提供酒店嚴選的威士忌及香檳，1樓是充滿活力的特調雞尾酒吧；在地下室設有活力四射的音樂空間，與藝文音樂殿堂台北小巨蛋相互輝映。



嘉佩樂最著名的SPA「Capella Wellness」則位於酒店二樓，療程結合傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程。共有4個芳療室空間供賓客放鬆使用，還有一間配備有最新款式Technogym健身器材的健身房及戶外溫水游泳池。