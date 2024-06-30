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滷蛋肉燥飯＋油豆腐貢丸50有找！鼓山人稱「在地灶咖」便宜又大碗

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高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者邵筱鈞

鼓山永祥傳統市場內號稱在地人灶咖，「永祥林肉燥飯」神奇的小攤位，一開攤就人潮不斷湧現，各個年齡層都有，就像家裡面的灶咖，很貼近人心很溫暖飽足，很像阿嬤準備了頓簡單的飯，開始了一天的打拼工作。來打包的人群都是一套一套的買，肉燥飯加滷蛋加油豆腐加貢丸，不到50元，湯一碗才10元，就算忙碌，老闆們動作俐落又有耐心，世俗間上漲的物價似乎在這裡停止，不求利潤多高，只求讓顧客溫飽上工，就像回家吃飯。

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▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

永祥林肉燥飯　菜色
肉燥飯小碗15元 、大碗20元，大全套才45元，肉燥的味道充滿甘醇醬油香，不會太油膩，白飯屬於大顆的台灣米，咀嚼後口腔會留下米飯的甘甜；最喜歡放上古早味才有的薑絲及紅棗絲，鹹甜鹹甜好銷魂。

貢丸湯、魚丸湯都10元，通通都想吃也可以選綜合湯20元，魚丸是菱角魚丸，魚漿很清脆Q彈，就算是銅板價，湯頭也不隨便，是用大骨頭高湯熬的，很清甜順喉，這種價格多喝幾碗都沒有問題。

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲貢丸好大顆，滷的很夠味，口感香Q彈牙，越嚼肉質味道越香甜。

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲油豆腐很嫩口，讓人很想多吃幾個。

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲滷蛋是老闆用心滷的，有經過篩選的，都不小顆，蛋香十足很入味很有飽足感。

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲魚丸是菱角魚丸，魚漿很清脆Q彈，湯頭是用大骨頭高湯熬成，很清甜順喉。

永祥林肉燥飯　用餐心得
永祥林肉燥飯平凡簡樸的店面，溫暖很多人的胃和心，和顧客們日常的問候寒喧，就夠讓人一日心情愉稅。

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼永祥林肉燥飯 壽山登山步道老字號銅板美食 必吃全加套餐不超過50元 在地人的灶咖。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

永祥林肉燥飯

營業地址：高雄市鼓山區鼓山三路42-17號（永祥市場入口）
營業時間：07：00－14：00售完為止（周二公休）

高雄美食地圖
作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁部落格

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