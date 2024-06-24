鳥松濕地步道升級完成！濕地林間自由穿梭　大口呼吸芬多精

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撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者柯珮萱

位於澄清湖大門旁面積約3.8公頃的鳥松溼地，為台灣首座以濕地生態為主題的教育公園，不僅是民眾休憩及觀賞濕地生態的最佳場所，更是到訪澄清湖最佳順遊景點。也陸續更新了園區步道及賞鳥設施，去年終於完成鳥松濕地人行步道更新及澄清湖大門入口廣場整建，透過減量設計，打造低碳永續、友善的旅遊環境。

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▲澄清湖入口廣場環境改善空拍照。

考量生態保育並兼顧人與環境間的共生互動

以低干擾方式進行鳥松濕地環境優化，園區步道全採用生態廊道的設計，不只增加生物穿越通道空間外，也可讓民眾於濕地林間自由穿梭，確保鳥松濕地自然生態保育風貌，對環境的衝擊性低，又增加民眾與自然的親近。

廣場環境減量設計

將既有硬舖面、綠雕、水景等老舊設施汰除減量，另以中央水舞噴泉及澄清湖大門牌樓為視覺主軸，創造出對稱、流線及通透的廣場空間，同時採用鋪面分割設計，以不同植栽色調搭配，提昇大門入口整體空間質感。

▲澄清湖入口廣場夜間照明及水舞設施。

▲鳥松溼地木棧步道更新。

▲高雄市野鳥協會舉辦水稻收割體驗活動照片。

結語

目前鳥松濕地委由社團法人高雄市野鳥學會管理，不定期舉辦環境講座、戶外解說、水稻收割體驗等生態教育相關活動，歡迎民眾踴躍參加體驗，同時學到更多環境知識。

澄清湖

地址：高雄市鳥松區大埤路32號

電話：＋886－7370－0821

開放時間：4月至9月：06：00－18：00、10月至3月：06：00－17：30（周一公休）

高雄美食地圖

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