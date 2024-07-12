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參拜順便祭五臟廟！精選11間城隍廟美食　激推鹹辣鴨血口感特滑嫩

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

新竹城隍廟小吃美食懶人包，有一陣子還滿常到新竹的，覺得有幾間小吃都很不錯，而且咖啡館也很有特色，光是城隍廟也前後來了很多次，更是吃了不少小吃美食，這篇整理新竹城隍廟「10＋」小吃美食懶人包，觀光客可以照這些名單吃，在地人就算了。

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新竹城隍廟美食

01｜周家燒麻糬

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）



白胖胖的燒麻糬在熱水裡滾著漂浮著畫面超療癒，老闆快手撈起裹花生粉，燒麻糬真的很軟Q又有嚼勁，裹上滿滿的花生粉之後入口就是濃郁的花生香氣。

地址：新竹市北區中山路75號
電話：（09）5534－6226
營業時間：13：00－23：00（每周三公休）

02｜林家芋泥球

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

芋泥球真的超大一顆的，大概是小孩子的拳頭一樣大了，一咬下裡面是滿滿的芋泥，口感吃起來很綿密，而且還吃得到芋頭的絲絲纖維，又帶點淡淡的蜂蜜香氣，外皮口感酥酥脆脆的，薄薄的不會太厚，所以吃起來油膩感比較不會那麼高。

地址：新竹市北區東門路194-216號
電話：（09）8637－2733
營業時間：14：30－21：00（假日到00：00）

03｜許二姐鴨肉飯

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

許二姐鴨肉飯就位於新竹城隍廟附近的北門街，對面就是吉十咖啡肉桂捲，我們是228連假的時候來的，許二姐鴨肉飯生意真是好，下午2點左右還是滿滿滿的人潮，這個鴨血真的很特別，又滑順又軟嫩，吃起來鹹鹹辣辣的，又帶點黑醋的酸甜味，愈吃愈涮嘴，真的是被鴨肉耽誤的鴨血。

地址：新竹市北區北門街35號
電話：（03）524－6574
營業時間：10：00－02：30

04｜吉十咖啡

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

喜歡肉桂捲的人一定都知道新竹的吉十咖啡，上次在社團票選好吃肉桂捲的時候，很多網友說台北的Fly Cafe蒼蠅哥肉桂捲是第一名，新竹的吉十咖啡則是第二名，肉桂捲除了淋上黑糖和白醬之外，上面還刨有一點檸檬皮絲，吃起來很軟Q溼潤，黑糖看來很死甜但是吃起來不會，反而讓肉桂捲多了不同的層次，肉醬醬濃郁而不嗆鼻，真的是超好吃。

地址：新竹市北區北門街36號
電話：（03）523－2288
營業時間：12：00－19：00（每周二、三公休）

05｜葉大粒粉圓冰

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

葉大粒粉圓冰是新竹城隍廟超人氣美食，不管粉圓冰還是熱芋泥都是人氣招牌產品，這樣一碗40元的綜合粉圓冰裡面有紅豆、綠豆、鳳梨和大粒，表面上是滿滿滿的料，看了心情真好。

地址：新竹市北區北門街83號
電話：（03）525－6763
營業時間：12：00－23：00

06｜丞祖胡椒餅

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

丞祖胡椒餅位於新竹北門街，隔壁就是葉大粒粉圓，豬肉餡吃起來很飽滿，口感沒有想像中的多汁，不過香氣十足，而且胡椒味和蔥味都有出來，外皮則是比較偏硬一點，不過很有層次感，而且還有芝麻的香氣點綴。

地址：新竹市北區北門街81號
電話：（08）0035－7668
營業時間：12：00－20：00

07｜柳家肉燥飯

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

滷肉飯上面的肉燥肥瘦適中，還加上一點酸菜，滷汁不會太死鹹，而且肉燥滿滿的膠質，帶點粘牙的口感，還滿好吃的

電話：（03）526－7990
地址：新竹市北區中山路75號
營業時間：10：30－22：00

08｜王記蚵仔煎

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

新竹城隍廟小吃美食林立，其中王記蚵仔煎應該是很老字號生意又一直很好的店家，這天假日的時候來用餐，結果王記蚵仔煎生意超好的，最後只能坐戶外的用餐區，我覺得餐點不貴而且口味也不錯。

地址：新竹市中山路75號（城隍廟內戲台下）
電話：（03）521－5625

09｜廟口鴨香飯

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

這天來的時候廟口鴨香飯生意很好，還稍微等了一下才有位座區，白飯真的滿好吃的，軟硬適中粒粒分明，而且荷包蛋是半熟的，劃破之後拌著白飯吃，另外鴨肉也不錯，口感軟嫩又很入味，醬香氣明顯。

地址：新竹市北區中山路142號
電話：（03）523－1190
營業時間：11：00－21：00（15：00－15：30休息）

10｜西大發城隍包

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

新竹小吃美食最多的地方應該就是城隍廟，其中西大發城隍包生意真的是超好，不但是宅配很夯的包子店，而且每次經過也都是大排長龍，我個人是覺得饅頭比包子出色，包子的內餡也比外皮出色。

地址：新竹市北區長安街3號
電話：（03）525－9115
營業時間：08：00－21：00（星期六日－21：30）

11｜苗揚冬瓜仙草絲

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

▲▼新竹北區觀光客必吃，新竹城隍廟美食，10+小吃美食懶人包。（圖／飛天璇提供）

位於新竹城隍廟口的苗揚冬瓜仙草絲幾乎是我們每次來新竹城隍廟必買的飲料，不是說它有多好喝，而是吃完小吃美食的當下買一杯仙草絲可以搭著喝。再加上苗揚冬瓜仙草絲就位於城隍廟口，地理位置很方便。

地址：新竹市北區西安街62號
電話：（09）2147－6999
營業時間：09：00－22：00

新竹城隍廟
所在地址：臺灣新竹縣新竹市北區中山路75號
店家電話：（03）522－3666

飛天璇
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