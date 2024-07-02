被封「全日本最好吃」漢堡！北海道函館必吃　油淋炸雞鮮嫩多汁

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

北海道函館必吃美食一定要推薦，全日本只有函館才有分店的「幸運小丑漢堡」菜單必點名物油淋炸雞漢堡，幸運薯條、能量飲料也很推薦，真的是好吃又有特色，更被美食家封為全日本最好吃的漢堡，把他稱為最具代表性的函館美食都不為過。

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全日本只有函館能吃到

老闆堅持不到其他地方展店，也間接帶動了函館的觀光，目前分店共有17家，全部都分布在函館市內，像是紅磚倉庫、五稜郭公園、JR函館站、函館機場附近等，觀光客多會去的函館景點，都能看到它的據點。

每家分店裝潢風格都不太一樣

有些鐵粉還真的會每家店都去吃，想要搜集不同照片，我們此行因為住在JR函館站附近的關係，有先去函館站前店兩次，但無論早晚門口總是大排長龍，人潮多到沿著樓梯一路排到一樓店外，推估不等個兩小時是吃不到的，建議大家如果看到人很多的話，不妨換家分店試。

幸運小丑漢堡的由來

店名據說和創辦人的兒時經歷有關，創辦人小時候去看馬戲團巡演，小丑的表現讓他留下深刻印象，便決定未來長大如果開店的話，一定要取跟小丑有關的名字，最後又加上「幸運」二字，是希望同時帶給大家歡樂和幸運，就此誕生了這個函館傳奇品牌。

幸運小丑漢堡店內環境

▲五稜郭店的風格是有很多的小天使，據說是人氣很高的一家分店，很多人會為了這個裝潢專程選這間吃。







▲已經是個品牌化經營的餐飲集團，除了販售食物外，也有不少周邊產品。

▲很適合買做旅行北海道函館時的紀念品，小丑圖案也真的是越看越可愛，差點就要買個玻璃杯回家。

幸運小丑漢堡菜單

▲人氣最高的就屬油淋炸雞漢堡，幾乎每個客人都會點超值套餐，一次吃到所有招牌菜單上除了有各式漢堡外，也有咖哩飯、蛋包飯、炒麵等家庭料理。

▲menu上有圖片也有中文，不用擔心不知道怎麼點餐。

油淋炸雞漢堡超值套餐 — 968円（含稅）

套餐組合有油淋炸雞漢堡、芝士薯條、自家泡的烏龍茶 （內容物不可更換），觀光客不知道點什麼的話，推薦就來份超值套餐，一次吃到所有招牌菜，換算台幣約200元左右的價格也算是平價。

▲漢堡表面有著白芝麻香氣，口感綿Q有彈性，確實做出和普通速食店漢堡的差異。

▲裏頭豪邁包入大量油淋炸雞，炸雞塊鮮嫩多汁的風味極佳，甜鹹調味也很涮嘴，生菜則發揮了去油解膩的效果，讓整份炸物漢堡吃來沒有絲毫油膩感。

配餐芝士薯條

使用了北海道產馬鈴薯，吃過北海道馬鈴薯的人一定知道，綿密口感讓人吃過以後就回不去了，真的有夠香，在多蜜肉汁醬、奶油醬、芝士的加分下，大家說說看這種邪惡美食怎麼可能不好吃。

幸運力量888能量飲料－275（含稅）

套餐搭配的都是烏龍茶，飲料部分我有詢問過店員，是不可以加價更換的，所以又再單點了一罐能量飲料，菜單上的名字真的就叫做「幸運力量888能量飲料」。

▲喝起來有點像是維大力，雖然稱不上太特別，但因為是有小丑圖案的黃色罐子，還是很多人都會點來嚐鮮。

食後心得

曾去過北海道好幾次的我，一直沒有機會來到函館，便把「幸運小丑漢堡」擱在美食清單中好久，這次要說是因為太想吃，而來到函館或許一點都不為過，總算是成功朝聖這個函館美食，油淋炸雞漢堡、芝士薯條的味道是真的不錯，來到函館旅行的人，肯定要試試。

幸運小丑漢堡 ラッキーピエロ 五稜郭公園店

地址：北海道函館市五稜郭町30－14

電話：01－3855－4424

營業時間：09：30－23：00

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